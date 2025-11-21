iPhone 17 nu tot €385 voordeel tijdens Black Friday!

Hier scoor je de iPhone 16 Pro (Max) tijdens Black Friday flink goedkoper

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
21 november 2025, 16:00
4 min leestijd
Hier scoor je de iPhone 16 Pro (Max) tijdens Black Friday flink goedkoper

Tijdens Black Friday zijn er scherpe deals voor de iPhone 16 Pro (Max) te vinden! Hieronder vind je de beste aanbiedingen van dit moment.

iPhone 16 Pro (Max): zo scoor je hem pas echt lekker goedkoop

Tijdens de dagen rondom Black Friday vliegen de kortingen om je oren, maar zijn de Apple-deals vaak net wat lastiger te spotten. Toch hebben we een paar hele leuke deals voor je weten te vinden!

Wij laten zien waar jij de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max nú het voordeligst kunt scoren tijdens Black Friday 2025. Houd er overigens rekening mee dat je vaak nog wat meer kunt besparen door bij je aankoop een abonnement af te sluiten.

De deals gaan razendsnel, dus aarzel niet te lang. Voor je het weet zijn ze weggekaapt.

Ik wil….

de iPhone 16 Pro de iPhone 16 Pro Max meer weten over de iPhone 16 Pro (Max) misschien toch de iPhone 17 Pro (Max)

De belangrijke specificaties van de iPhone 16 Pro

Algemeen
Algemeen

149.6 x 71.5 x 8.3 mm

199 gram

Display

6.3 inch Super Retina (OLED) scherm

120 Hz

Camera

48 MP 48 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Performance

Apple A18 Pro

8 GB werkgeheugen

Batterij

3582 mAh

Snelladen, 45 watt

Updates

iOS 18 t/m iOS 23 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2030 (verwacht)

Bekijk alle Apple iPhone 16 Pro specificaties

iPhone 16 Pro met abonnement: korting tot 222 euro

Bekijk iPhone 16 Pro bij Belsimpel: vanaf 886 euro

Bekijk iPhone 16 Pro bij Belsimpel: vanaf 886 euro
Bekijk iPhone 16 Pro bij Mobiel.nl: vanaf 888 euro

Bekijk iPhone 16 Pro bij Mobiel.nl: vanaf 888 euro
Bekijk iPhone 16 Pro bij Belsimpel: vanaf 957 euro

Bekijk iPhone 16 Pro bij Belsimpel: vanaf 957 euro

iPhone 16 Pro los toestel

De Black Friday-aanbiedingen voor een losse iPhone 16 Pro zijn niet zo goed. We zien in onze data terug dat de prijzen vlak voor Black Friday flink verhoogd zijn. Hieronder sommen we toch de laagste prijzen voor je op, maar het is voordeliger om je aankoop te combineren met een abonnement.

Bekijk de iPhone 16 Pro voor 1108 euro

Bekijk de iPhone 16 Pro voor 1108 euro
Bekijk de iPhone 16 Pro voor 1108 euro

Bekijk de iPhone 16 Pro voor 1108 euro
iphone 16 pro review camera closeup

iPhone 16 Pro Max tijdens Black Friday 2025

Veel grote verschillen zijn er niet tussen de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Zo is het scherm van de iPhone 16 Pro Max nog wat groter (6,9 inch) en de batterijduur iets beter. Dat maakt de iPhone 16 Pro Max ook ietsjes zwaarder dan de reguliere Pro. Verder krijg je bij de iPhone 16 Pro Max standaard 256 GB opslag, bij de iPhone 16 Pro is dat 128 GB.

De belangrijkste specificaties van de iPhone 16 Pro Max

Algemeen
Algemeen

163 x 77.6 x 8.3 mm

227 gram

Display

6.9 inch Super Retina (OLED) scherm

120 Hz

Camera

48 MP 48 MP 12 MP camera’s

12 MP selfiecamera

Performance

Apple A18 Pro

8 GB werkgeheugen

Batterij

4685 mAh

Snelladen, 45 watt

Updates

iOS 18 t/m iOS 23 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2030 (verwacht)

Bekijk alle Apple iPhone 16 Pro Max specificaties

iPhone 16 Pro Max met abonnement: korting tot 192 euro

Bekijk iPhone 16 Pro Max bij Belsimpel: vanaf 1087 euro

Bekijk iPhone 16 Pro Max bij Belsimpel: vanaf 1087 euro
Bekijk iPhone 16 Pro Max bij Belsimpel: vanaf 1099 euro

Bekijk iPhone 16 Pro Max bij Belsimpel: vanaf 1099 euro
Bekijk iPhone 16 Pro Max bij Belsimpel: vanaf 1128 euro

Bekijk iPhone 16 Pro Max bij Belsimpel: vanaf 1128 euro

Phone 16 Pro Max los toestel

Ook bij de iPhone 16 Pro Max zijn de prijzen voor een los toestel redelijk verhoogd voor Black Friday, waardoor het nu lijkt alsof je hoge korting krijgt. We raden je wederom aan om je aankoop te combineren met een abonnement.

Bekijk iPhone 16 Pro Max bij Bol voor 1279 euro

Bekijk iPhone 16 Pro Max bij Bol voor 1279 euro
Bekijk iPhone 16 Pro Max bij Phonemarket voor 1289 euro

Bekijk iPhone 16 Pro Max bij Phonemarket voor 1289 euro

iPhone 16 Pro (Max) tijdens Black Friday 2025

De iPhone 16 Pro was het toptoestel uit 2024 voor de Apple fan die het maximale uit zijn toestel wil halen. Hoewel de iPhone 16 Pro wel wat duurder is dan de standaard iPhone 16, krijg je daar behoorlijk wat voor terug.

Zo heb je een beter scherm, langere batterijduur (tot 27 uur video), geavanceerdere camera’s en meer prestaties. Ook is de iPhone 16 Pro een van Apple’s eerste toestellen die volledig is ingericht op Apple Intelligence.

Apple heeft vrijwel geen aanpassingen gemaakt bij de kleuren van de Pro-modellen. Alleen de nieuwe uitvoering in Desert titanium, die het meest weg heeft van een gouden kleur. De andere kleuren zijn Naturel, Zwart en Grijs titanium.

Daarnaast is de iPhone 16 Pro een slag groter dan de iPhone 15 Pro. Het gaat om kleine verschillen, die je bijna niet merkt bij het vasthouden van de toestellen. De iPhone 16 Pro heeft een 6,3-inch scherm, dit was 6,1 inch bij de iPhone 15 Pro.

Nieuw bij de iPhone 16 Pro is de cameraregelaar. Zowel de iPhone 16 (Plus) als de iPhone 16 Pro (Max) beschikt over deze knop. Met de cameraregelaar heb je vrijwel alle camerafuncties binnen handbereik.

cameraregelaar indrukken

Apple heeft niet alleen de cameraregelaar geïntroduceerd, ook de camera zelf is beter geworden. Een belangrijke verandering bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zien we terug bij de ultragroothoekcamera. Dit is voor het eerst een 48-megapixelcamera, tegenover 12 megapixel bij eerdere iPhones.

iPhone 16 Pro (Max) vs iPhone 17 Pro (Max)

De iPhone 16 Pro (Max) is het op-een-na-nieuwste toestel van Apple. Maar de verschillen tussen de iPhone 17 Pro (Max) en de iPhone 16 Pro (Max) zijn vrij klein. Zo is het design wat aangepast aan de achterkant en heeft de selfie-camera en de telelens een upgrade gekregen. Verder is het scherm heel iets helderder en kun je wat sneller opladen.

De verschillen zijn dus minimaal. Maar het prijsverschil tussen de iPhone 16 Pro (Max) en de iPhone 17 Pro (Max) kan aardig oplopen. Met bovenstaande deals kun je de iPhone 16 Pro Max ook echt goedkoop scoren. Doe er je voordeel mee!

Black Friday iPhone Apple iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max

