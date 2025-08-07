iPhone 16 Pro tijdelijk fors in prijs gedaald: 449 euro goedkoper

Wil je het nieuwste van Apple? Met de iPhone 16 Pro zit je goed! Dit krachtige toestel is normaal gesproken redelijk prijzig, maar kun je nu veel goedkoper in huis halen. iPhoned zet de beste aanbiedingen voor je op een rij.



iPhone 16 Pro: met maar liefst 449 euro korting

De iPhone 16 Pro is tijdelijk flink goedkoper in huis te halen. Deze smartphone beschikt over de nieuwste Apple Intelligence-functies, waarmee je onder meer teksten efficienter aanpast, afbeeldingen optimaliseert en je productiviteit verhoogt. Met opslagcapaciteit tot 1 TB heb je altijd genoeg ruimte voor al je foto’s, apps en documenten. Of je nu veel foto’s maakt, onderweg werkt of graag gamet: deze iPhone is een krachtige alleskunner.

Qua prijs is de iPhone 16 Pro momenteel flink in prijs gedaald. De adviesprijs voor het 128 GB-model bedraagt 1229 euro, maar bij Bol is het toestel nu al verkrijgbaar voor 997 euro.

Wil je nog voordeliger uit zijn? Kies dan voor een abonnement, bijvoorbeeld via Odido bij Belsimpel, waar je de iPhone 16 Pro al voor 780 euro in huis kunt halen. Daarmee bespaar je meer dan 449 euro vergeleken met de oorspronkelijke adviesprijs. Zo haal je een gloednieuwe iPhone 16 Pro nu extra voordelig in huis.

iPhone 16 Pro via een provider: kortingen tot 269 euro

Als je de iPhone 16 Pro wilt aanschaffen, is het extra aantrekkelijk om het toestel samen met een abonnement bij je provider te nemen. Bij KPN betaal je momenteel 960 euro voor de iPhone 16 Pro, bij Vodafone is dat 984 euro en bij Odido 1015 euro.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Heb je thuis al een internetabonnement? Dan is het aantrekkelijk om ook je mobiele abonnement bij dezelfde provider af te sluiten. Vaak profiteer je van extra voordelen, zoals korting op je maandelijkse kosten, meer data of exclusieve acties die alleen gelden voor klanten die zowel internet als mobiel bij dezelfde aanbieder hebben.

Voorbeelden van voordelen per provider

KPN : Ook hier loopt de korting op tot 7,50 euro per maand op je mobiele abonnement. Bovendien kun je kiezen voor extra’s zoals een gratis Netflix-abonnement, dubbele data, gratis extra tv-zenders of onderling gratis bellen binnen het gezin;

: Ook hier loopt de korting op tot 7,50 euro per maand op je mobiele abonnement. Bovendien kun je kiezen voor extra’s zoals een gratis Netflix-abonnement, dubbele data, gratis extra tv-zenders of onderling gratis bellen binnen het gezin; Vodafone : Je bespaart tot 7,50 euro per maand op je mobiele abonnement. Daarnaast krijg je gratis een extra tv-pakket, zoals Ziggo Sport Totaal of SkyShowtime, en ontvang je dubbele data op je mobiele bundel;

: Je bespaart tot 7,50 euro per maand op je mobiele abonnement. Daarnaast krijg je gratis een extra tv-pakket, zoals Ziggo Sport Totaal of SkyShowtime, en ontvang je dubbele data op je mobiele bundel; Odido: Je kunt tot 7,50 euro per maand besparen op je mobiele abonnement. Daarnaast ontvang je tot 5 euro korting per maand op je vaste internetabonnement en krijg je dubbele data als je meerdere abonnementen combineert op één adres.

iPhone 16 Pro bij webwinkels: bespaar tot 449 euro

Bel en internet je veel en wil je een ruime bundel? Dan loont het om de iPhone 16 Pro te combineren met een abonnement via een webshop zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe groter je bundel, hoe hoger de korting op je toestel. Extra leuk: bij alle providers profiteer je nu ook van drie maanden gratis Apple Music én Apple TV Plus.

Ben je op zoek naar een goede deal voor de iPhone 16 Pro? Bij Belsimpel en Mobiel.nl kun je het toestel combineren met een abonnement van verschillende providers en zo flink besparen op de toestelprijs.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je 780 euro bij Belsimpel voor de iPhone 16 Pro en bespaar je maar liefst 449 euro op de adviesprijs. Maak je gebruik van Klantvoordeel? Dan profiteer je van maximaal 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 16 Pro en bespaar je maar liefst 449 euro op de adviesprijs. Maak je gebruik van Klantvoordeel? Dan profiteer je van maximaal 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel; Vodafone: bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel 811 euro , wat je een voordeel van 418 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je jouw abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo;

bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel , wat je een voordeel van 418 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je jouw abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo; KPN: Liever een KPN-abonnement? Dan ligt de toestelprijs op 840 euro bij Belsimpel, met een korting van 389 euro op de adviesprijs én ook hier ontvang je tot 7,50 euro korting per maand wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel.

Dit wil je weten over de iPhone 16 Pro

De iPhone 16 Pro onderscheidt zich door zijn 6,3-inch Super Retina XDR oled-display met een soepele 120 Hz verversingssnelheid. Het toestel heet een modern, lichtgewicht design van titanium en is beschikbaar in vier moderne kleuren: zwart, wit, naturel en desert titanium. De extra dunne schermranden maken het toestel daarnaast tijdloos. Onder de motorkap zit de snelle A18 Pro-chip, die zorgt voor krachtige prestaties en een lager energieverbruik.

Op het gebied van camera’s introduceert de iPhone 16 Pro een vernieuwde, aanraakgevoelige cameraknop waarmee je snel foto’s kunt maken of geavanceerde camerafuncties kunt bedienen. Het camerasysteem bestaat uit drie lenzen: een 48MP hoofdcamera, een 48MP ultragroothoeklens en een 12MP telelens. Hiermee kun je nu ook filmen in 4K Dolby Vision met 120 fps. Meer weten over het toestel? Lees dan zeker onze review.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd of deze iPhone 16 Pro prijzen nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je de beste deal scoort? Check dan snel onze prijsvergelijker hieronder! Met de handige filters geef je gemakkelijk je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.