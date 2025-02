iPhone 16 Pro tijdelijk goedkoper dan ooit

Is jouw iPhone toe aan vervanging? Dan hebben we goed nieuws! De iPhone 16 Pro is tijdelijk goedkoper dan ooit. iPhoned laat zien hoe je deze deal in huis haalt.



iPhone 16 Pro: tijdelijk met kortingen tot 463 euro

De iPhone 16 Pro is een van de krachtigste toestellen van dit moment. Het toestel heeft een 6,3-inch scherm en is gemaakt van titanium, waardoor hij lichter en duurzamer is. Aan de binnenkant van het toestel vinden we de A18 Pro-chip, die zorgt voor nog betere prestaties en efficiënter energieverbruik.

Het toestel heeft een adviesprijs van 1229 euro, maar is tijdelijk goedkoper dan ooit. Kies je namelijk voor een Odido-abonnement via Belsimpel, dan betaal je slechts 766 euro voor het toestel. Dat betekent een korting van maar liefst 463 euro op jouw gloednieuwe iPhone 16 Pro!

Ben je op zoek naar een nieuw telefoonabonnement of is het tijd om je iPhone te vervangen? Dan is dit zeker een interessante optie, waarmee je een van de nieuwste smartphones in huis haalt zonder de volledige adviesprijs te betalen.

Heb je liever geen abonnement maar een los toestel? De iPhone 16 Pro met 128 GB opslagruimte is los verkrijgbaar bij Bol voor 1049 euro.

iPhone 16 Pro via een provider: kortingen tot 224 euro

Wil je de iPhone 16 Pro in huis halen met een flinke korting? Kijk dan zeker eens naar het toestel in combinatie met een abonnement bij je eigen provider! Bij Odido ben je momenteel het voordeligste uit en betaal je 1005 euro voor het toestel. Liever een abonnement bij KPN? Daar kost het toestel 1008 euro en bij Vodafone betaal je op dit moment 1056 euro voor de iPhone 16 Pro.



Nog meer voordeel met combinatievoordeel

Heb je al thuisinternet? Overweeg dan zeker eens om dit te combineren met je mobiele abonnement. Door beide diensten bij dezelfde provider af te nemen, profiteer je van aantrekkelijke voordelen zoals kortingen, extra data of exclusieve acties.

iPhone 16 Pro bij webwinkels: bespaar tot 390 euro

Bel je veel of besteed je veel tijd online? Dan is een grote bundel de beste keuze. In dat geval is het slim om de iPhone 16 Pro met abonnement aan te schaffen bij een van de webwinkels, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb. Let goed op welke bundel je kiest, want vaak krijg je de hoogste korting bij een abonnement met onbeperkte data, bellen en sms’en.

iPhone 16 Pro: dit wil je weten over het toestel

De iPhone 16 Pro beschikt over een Super Retina XDR-display met ProMotion-technologie, waardoor animaties extra vloeiend ogen en kleuren van het scherm afspatten. De titanium behuizing en het verfijnde ontwerp zorgen voor een premium en stijlvolle uitstraling.

De iPhone 16 Pro heeft een geavanceerde camera met een 48 MP hoofdcamera, ultragroothoeklens en telelens, zodat je altijd scherpe foto’s en video’s maakt, zelfs bij weinig licht. De snelle A18 Pro-chip zorgt voor soepele prestaties, perfect voor gaming, multitasking en Apple Intelligence. Daarnaast gaat de batterij langer mee en kun je het toestel zowel snel als draadloos opladen.

Niet gevonden wat je zocht?

Is de deal verlopen of zoek je een andere provider? Geen probleem! De beste aanbiedingen voor de iPhone 16 Pro vind je in onze prijsvergelijker hieronder.