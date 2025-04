iPhone 16 Pro tijdelijk flink in prijs verlaagd: zo haal je hem voordelig in huis

Is je abonnement toe aan vervanging en ben je op zoek naar een nieuw toestel? Dan hebben we goed nieuws! De iPhone 16 Pro is flink in prijs verlaagd. iPhoned heeft voor jou de beste iPhone 16 Pro-aanbiedingen op een rij gezet.



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nu met flinke korting in huis te halen: tot wel 461 euro

De iPhone 16 Pro is een van de krachtigste smartphones van dit moment. Met een 6,3-inch display en een behuizing van titanium is het toestel niet alleen lichter, maar ook extra stevig. Binnenin zit de snelle en efficiënte A18 Pro-chip, die zorgt voor topprestaties en een zuiniger energieverbruik.

De adviesprijs ligt op 1229 euro, maar op dit moment is de iPhone 16 Pro tijdelijk extra voordelig. Kies je voor een KPN-abonnement via Belsimpel, dan betaal je slechts 768 euro voor het toestel – dat is maar liefst 461 euro korting!

Ben je toe aan een nieuw toestel of wil je je huidige iPhone vervangen? Dan is dit hét moment om toe te slaan. Zo haal je een van de nieuwste modellen in huis, zonder de hoofdprijs te betalen.

Heb je liever geen abonnement maar een los toestel? De iPhone 16 Pro met 128 GB opslagruimte is los verkrijgbaar bij Bol voor 1015 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro via een provider: kortingen tot 245 euro

Haal je de iPhone 16 Pro liever in huis via jouw eigen provider? Dat kan natuurlijk ook! Bij Vodafone is het toestel momenteel het meeste in prijs verlaagd en betaal je 984 euro voor het toestel. Liever een abonnement van Odido? Daar kost het toestel 1005 euro en bij KPN betaal je momenteel 1008 euro voor de iPhone 16 Pro.

Nog meer voordeel met combinatievoordeel

Heb je al thuisinternet? Overweeg dan zeker eens om dit te combineren met je mobiele abonnement. Door beide diensten bij dezelfde provider af te nemen, profiteer je van aantrekkelijke voordelen zoals kortingen, extra data of exclusieve acties.

iPhone 16 Pro bij webwinkels: bespaar tot 461 euro

Bel je vaak of ben je veel online? Dan is een ruime bundel de beste optie. In dat geval is het zeker de moeite waard om de iPhone 16 Pro met abonnement aan te schaffen bij een webshop zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Let goed op welke bundel je kiest, want bij een abonnement met onbeperkte data, bellen en sms’en krijg je meestal de hoogste korting op het toestel.

Dit wil je weten over de iPhone 16 Pro

De iPhone 16 Pro is een van de nieuwste topmodellen van Apple. Het toestel heeft een strak ontwerp met een groot en helder 6,3-inch scherm. De Dynamic Island vervangt de oude notch en laat meldingen en apps op een slimme manier zien. Binnenin zit de snelle A18 Pro-chip, waardoor alles soepel en snel werkt.

Ook de camera is sterk verbeterd. De hoofdcamera van 48 megapixel maakt scherpe foto’s, zelfs bij weinig licht. Verder gaat de batterij langer mee dan bij vorige modellen, en ondersteunt de iPhone 16 Pro razendsnel mobiel internet via 5G. Het is een krachtige telefoon voor wie het beste van Apple wil.

Op zoek naar de beste deal voor jou

Zoek je de scherpste deal die bij jou past? Met onze prijsvergelijker vind je altijd de beste aanbiedingen, zowel voor abonnementen als voor losse toestellen. De topdeals voor de iPhone 16 Pro kun je hieronder vinden.