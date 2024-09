iPhone 16: nu al te koop met 249 euro korting

Op zoek naar een nieuwe iPhone? De splinternieuwe iPhone 16 is er net, maar je kunt ‘m nu al flink goedkoper scoren! iPhoned vertelt je hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 met korting kopen

Twijfel je of de nieuwe iPhone 16 de juiste keuze is? Wij laten je zien waarom dit toestel absoluut een must-have is! De nieuwste A18-chip zorgt voor razendsnelle prestaties en is perfect voor multitasking, gamen en zware apps. Daarnaast zijn de camera’s sterk verbeterd, waardoor je zelfs bij weinig licht haarscherpe foto’s en video’s kunt maken.

De langere batterijduur zorgt ervoor dat je de hele dag door kunt komen zonder tussendoor op te hoeven laden. Het nieuwe, strakke design met een sterker scherm maakt de iPhone 16 daarnaast niet alleen mooi om te zien, maar ook nog eens een stuk duurzamer. Ben je op zoek naar de nieuwste technologie in combinatie met krachtige prestaties, dan is de iPhone 16 zeker de moeite waard!

Momenteel schaf je het toestel los het voordeligste aan via Joeps. Daar kost het toestel met een opslagcapaciteit van 128GB nu 969 euro. De verwachtte levering van het toestel is dan 23 september.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scoor nu 249 euro korting bij GSMweb met Vodafone

Shop je bij webwinkels zoals Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb, dan kun je flink besparen op je nieuwe telefoon! Het bedrag dat je voor je toestel betaalt, hangt namelijk af van het abonnement dat je kiest. Ga je voor een kleinere bundel met minder GB’s? Dan betaal je wat meer voor de telefoon. Kies je voor een flinke bundel, zoals onbeperkt internet, dan betaal je juist minder voor de iPhone 16.

Let wel op: de maandelijkse kosten van je abonnement gaan dan ook omhoog.

Wil je de iPhone 16 zo goedkoop mogelijk scoren? Dan zit je goed met een Vodafone-abonnement via GSMweb. Je betaalt slechts 720 euro voor het toestel, wat je een besparing oplevert van maar liefst 249 euro ten opzichte van de adviesprijs!

De iPhone 16 via een provider? Profiteer van vele voordelen!

Wil je de nieuwe iPhone 16 kopen met flinke korting? Dan is het slim om je aankoop te combineren met een abonnement! Als je rechtstreeks bij een provider koopt, scoor je de beste deal bij Odido, waar je de iPhone 16 voor 876 euro kunt krijgen. Bij Vodafone en KPN kost dezelfde telefoon 888 euro.

Heb je de mogelijkheid om jouw mobiele abonnement te combineren met thuisinternet? Dan is het zeker de moeite waard om dit te doen! Door je mobiele abonnement en je internetdienst bij dezelfde provider af te sluiten, kun je profiteren van een aantal extra voordelen. Wat dacht je bijvoorbeeld van speciale aanbiedingen, exclusieve deals of extra data?