iPhone 16 Plus: koop je nu met 195 euro korting

De splinternieuwe iPhone 16 Plus is pas net uit, maar je kunt hem nu al met flink veel korting aanschaffen! iPhoned laat je zien waar de beste deal te vinden is.

iPhone 16 Plus met flinke korting

Als je een grote smartphone wilt zonder alle extra’s van de 16 Pro-modellen, is de iPhone 16 Plus een uitstekende keuze. Met een adviesprijs van 1119 euro is hij flink goedkoper dan de iPhone 16 Pro Max. De iPhone 16 Plus is uitgerust met de razendsnelle A18-chip en heeft standaard 8GB werkgeheugen, waardoor hij perfect geschikt is voor dagelijkse taken en meer.

Maak je graag foto’s dan hebben we goed nieuws! Ook dit instapmodel is uitgerust met de nieuwe cameraregelaar. Met één druk op de knop open je de camera-app. Een tweede druk maakt meteen een foto. Als je zachtjes drukt , wordt de zoomregelaar geopend. Je kunt vervolgens in- en uitzoomen door met je vinger naar links of rechts over de knop te vegen.

De iPhone 16 Plus schaf je momenteel los het voordeligste aan via Belsimpel. Daar kost het toestel met een opslagcapaciteit van 128GB nu 1119 euro.

Profiteer nu van 195 euro korting bij GSMweb met Odido

Als je shopt bij webwinkels zoals Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb, kun je flink besparen op je nieuwe telefoon! De prijs van je toestel is namelijk afhankelijk van het abonnement dat je kiest.

Ga je voor een kleinere bundel met minder GB’s, dan betaal je meer voor de telefoon. Kies je daarentegen voor een grotere bundel, zoals onbeperkt internet, dan betaal je juist minder voor de iPhone 16 Plus. Houd er echter rekening mee dat de maandelijkse kosten van je abonnement hierdoor ook toenemen.

Wil je de iPhone 16 Plus voor een zo laag mogelijke prijs? Met een Odido-abonnement via GSMweb kun je het toestel krijgen voor slechts 924 euro. Dit betekent dat je maar liefst 195 euro bespaart in vergelijking tot de adviesprijs!

Liever bij je eigen provider aanschaffen?

Je kunt ook je nieuwe iPhone 16 Plus kopen bij je eigen provider. Bij Odido vind je momenteel de beste deal, waar het toestel voor 1005 euro verkrijgbaar is. Bij KPN kost de iPhone 16 Plus 1008 euro, terwijl je bij Vodafone het hoogste bedrag betaalt: 1032 euro. Het is handig om verschillende aanbieders te vergelijken voordat je je keuze maakt.

Heb je de mogelijkheid om jouw mobiele abonnement te combineren met thuisinternet? Dan is het zeker de moeite waard om dit te doen! Door je mobiele abonnement en je internetdienst bij dezelfde provider af te sluiten, kun je profiteren van een aantal extra voordelen. Wat dacht je bijvoorbeeld van speciale aanbiedingen, exclusieve deals of extra data?