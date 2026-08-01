Deze grote iPhone is plots een stuk goedkoper geworden
Jane van Brakel
1 augustus 2026, 13:30
3 min leestijd
Deze grote iPhone is plots een stuk goedkoper geworden

Loopt je abonnement bijna af en ben je toe aan een nieuwe iPhone? Dan is dit een uitstekend moment om over te stappen. Dankzij een flinke prijsdaling profiteer je nu van een scherpe deal op dit grote toestel. Hieronder zetten we de beste aanbieding voor je op een rij.

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Dit toestel heb je nu al in huis vanaf 763 euro

iPhone 16

De iPhone 16 Plus levert sterke prestaties, is uitgerust met een groot 6,7-inch display en een uitstekende camera, waarmee je eenvoudig scherpe foto’s en video’s maakt. Ideaal als je een high-end smartphone wilt zonder de volle prijs te betalen. Met de snelle A18-chip en lange batterijduur kun je bovendien de hele dag rekenen op soepele prestaties en gebruiksgemak.

Wil je het toestel zo voordelig mogelijk scoren? In combinatie met een abonnement van Vodafone of KPN haal je de iPhone 16 Plus al in huis vanaf 864 euro. Kies je liever voor Odido, dan betaal je momenteel 876 euro voor het toestel.

Overweeg je om je mobiele abonnement en internet bij dezelfde provider onder te brengen? Dat kan zeker slim zijn. Vaak krijg je dan extra voordelen, zoals korting op je abonnement, meer data of exclusieve deals. Zo bespaar je eenvoudig op je maandelijkse kosten en haal je meer uit je bundel.

Bekijk de iPhone 16 Plus bij Vodafone: vanaf 864 euro

Bekijk de iPhone 16 Plus bij Vodafone: vanaf 864 euro
Bekijk de iPhone 16 Plus bij KPN: vanaf 864 euro

Bekijk de iPhone 16 Plus bij KPN: vanaf 864 euro
Bekijk de iPhone 16 Plus bij Odido: vanaf 876 euro

Bekijk de iPhone 16 Plus bij Odido: vanaf 876 euro

Ik wil meer weten over….

iPhone 16 Plus met onbeperkt internet: al vanaf 763 euro iPhone 16 Plus bij webwinkels: al vanaf 763 euro iPhone 16 Plus met 10GB: al vanaf 799 euro

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iPhone 16 Plus met onbeperkt internet: al vanaf 763 euro

Zoek je een nieuwe smartphone met abonnement? Dan is dit een uitstekend moment om de iPhone 16 Plus te overwegen. Bij Belsimpel is dit toestel momenteel een stuk voordeliger in combinatie met een Odido-abonnement: je betaalt 763 euro voor de iPhone, wat neerkomt op een besparing van 196 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs.

De iPhone 16 Plus met 128 GB opslag heeft een adviesprijs van 1119 euro, maar bij Bol kun je het toestel momenteel al een stuk goedkoper krijgen, je haalt hem nu in huis vanaf 959 euro, afhankelijk van de kleur die je kiest.

Goedkoopste iPhone 16 Plus: vanaf 763 euro

Goedkoopste iPhone 16 Plus: vanaf 763 euro

iPhone 16 Plus los toestel: vanaf 959 euro

iPhone 16 Plus los toestel: vanaf 959 euro

iPhone 16 Plus bij webwinkels: al vanaf 763 euro

Gebruik je veel data en bel je regelmatig? Dan is een abonnement via aanbieders als Belsimpel of Mobiel.nl vaak de voordeligste keuze. Bij een grotere databundel profiteer je doorgaans van een flinke toestelkorting, waardoor je onderaan de streep minder betaalt voor jouw nieuwe iPhone. Daarnaast ontvang je bij veel providers momenteel drie maanden gratis Apple Music en Apple TV+, wat de deal nóg aantrekkelijker maakt.

16 plus doosje

Odido, Vodafone of toch KPN?

  • Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan kun je de iPhone 16 Plus bij Belsimpel al aanschaffen voor 763 euro. Daarmee bespaar je maar liefst 196 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Daarnaast profiteer je met Klantvoordeel van extra’s zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel;
  • KPN: heb je liever een KPN-abonnement? Dan betaal je bij Belsimpel 792 euro voor de iPhone 16 Plus. Dankzij Combivoordeel krijg je bovendien elke maand tot 7,50 euro extra korting op je abonnement;
  • Vodafone: combineer je bij Belsimpel de iPhone 16 Plus met een Vodafone-abonnement, dan betaal je voor het toestel 805 euro. Ook hier profiteer je van extra voordelen: bundel je abonnement met Ziggo-internet of -tv, dan krijg je tot 10 euro korting per maand én extra MB’s in je databundel.
Toestelkorting: vanaf 763 euro met Odido

Toestelkorting: vanaf 763 euro met Odido
Toestelkorting: vanaf 792 euro met KPN

Toestelkorting: vanaf 792 euro met KPN
Toestelkorting: vanaf 805 euro met Vodafone

Toestelkorting: vanaf 805 euro met Vodafone

iPhone 16 Plus met 10GB: al vanaf 799 euro

Ga je liever voor een kleiner abonnement, bijvoorbeeld met 10 GB data? Ook dan profiteer je van een scherpe aanbieding. De voordeligste deal vind je momenteel bij Belsimpel: daar bestel je de iPhone 16 Plus in combinatie met een Lebara-abonnement van 10 GB al vanaf 799 euro. Bovendien betaal je de eerste zes maanden slechts 4 euro per maand, waardoor je flink bespaart op de totale abonnementskosten.

Scoor de iPhone 16 Plus met 10 GB

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Wil je checken of de prijzen van de iPhone 16 Plus nog actueel zijn of ben je op zoek naar de beste deal van dit moment? Neem dan een kijkje in onze prijsvergelijker hieronder. Met de handige filters geef je eenvoudig je voorkeuren aan, waarna de scherpste aanbieding direct bovenaan verschijnt. Zo heb je in no-time de beste deal te pakken.

Bekijk iPhone 16 Plus los toestel

Bekijk iPhone 16 Plus los toestel
Bekijk iPhone 16 Plus met abonnement

Bekijk iPhone 16 Plus met abonnement

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