iPhone 16 Plus flink in prijs gezakt: voor minder dan 710 euro

Loopt je abonnement bijna af en ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is dit hét moment om je slag te slaan: de iPhone 16 Plus is nu namelijk flink goedkoper. iPhoned laat je zien waar die het goedkoopst is.

iPhone 16 Plus: tijdelijk tot 414 euro goedkoper

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone met abonnement? Dan is dit hét moment om de iPhone 16 Plus aan te schaffen. Bij Belsimpel is de iPhone 16 Plus nu flink goedkoper in combinatie met een Odido-abonnement: je betaalt slechts 705 euro voor het toestel, wat neerkomt op een korting van maar liefst 414 euro ten opzichte van de adviesprijs van 1119 euro.

De iPhone 16 Plus combineert krachtige prestaties met een royaal 6,7-inch scherm en een indrukwekkende camera, waardoor je moeiteloos haarscherpe foto’s en video’s maakt. Dit toestel is perfect voor wie op zoek is naar een premium smartphone, maar liever niet de hoofdprijs betaalt. Dankzij de krachtige chip en lange batterijduur ben je bovendien verzekerd van snelheid en gebruiksgemak, de hele dag door.



iPhone 16 Plus bij een provider: kortingen tot 207 euro

Op zoek naar een scherpe deal voor het toestel? Met een abonnement van KPN of Vodafone is de iPhone 16 Plus flink goedkoper en haal je hem al in huis voor 912 euro. Liever een abonnement van Odido? Daar betaal je nu 924 euro voor het toestel.

Combivoordeel: haal meer uit je abonnement met diverse extra’s

Denk je eraan om mobiel en internet van dezelfde provider te nemen? Dat is zeker een goed idee. Je ontvangt dan namelijk extra voordelen, zoals korting op je abonnement, meer data of andere speciale acties. Het is een eenvoudige manier om op je maandlasten te besparen en meer uit je abonnement te halen.

iPhone 16 Plus bij webwinkels: bespaar tot 414 euro

Gebruik je je smartphone intensief voor bellen en internetten? Dan is het zeker de moeite waard om de iPhone 16 Plus te combineren met een abonnement via een webshop. Hoe uitgebreider je bundel, hoe lager de toestelprijs vaak uitvalt.

De iPhone 16 Plus in het kort

De iPhone 16 Plus is een van Apple’s nieuwste modellen en biedt alles wat je verwacht van een moderne smartphone: kracht, snelheid en een groot, helder 6,7-inch display. Dankzij de nieuwe A18-chip is het toestel razendsnel en energiezuinig, waardoor je moeiteloos kunt multitasken, gamen of video’s bewerken. De batterij gaat bovendien extra lang mee, wat vooral fijn is voor wie veel onderweg is. De verbeterde camera’s maken scherpe foto’s in elke situatie, met name in het donker of bij beweging.

Net als eerdere Plus-modellen is de iPhone 16 Plus ideaal voor wie een groter scherm wil, maar niet per se de extra functies van de Pro-modellen nodig heeft. Het toestel ondersteunt uiteraard 5G, MagSafe-accessoires en draait op het nieuwste iOS, met handige functies en lange software-ondersteuning. Kortom: een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar een krachtige, toekomstbestendige iPhone met een groot scherm.

Niet gevonden wat je zocht?

Is de deal niet meer beschikbaar of wil je een andere provider? Geen zorgen! De scherpste prijzen voor de iPhone 16 Plus vind je in onze prijsvergelijker hieronder.

