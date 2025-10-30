iPhone 16 nu wel heel goedkoop: bespaar 540 euro op de adviesprijs

Met de introductie van de iPhone 17 scoor je de iPhone 16 nu wel heel goedkoop, waardoor dit hét moment is om de iPhone 16 voordelig aan te schaffen! Hieronder vind je een overzicht van de beste aanbiedingen voor de iPhone 16.

iPhone 16: tijdelijk 540 euro goedkoper

De iPhone 16 is een geavanceerde smartphone met een helder 6,1-inch oled-scherm en een stevig ontwerp dankzij het speciale Ceramic Shield-glas aan de voorkant. Dankzij de krachtige A18-chip draaien apps en games vloeiend en gaat de batterij langer mee. De 48-megapixelcamera levert haarscherpe foto’s, terwijl de nieuwe macromodus het mogelijk maakt om dichtbij onderwerpen te fotograferen.

Het toestel is voorzien van handige knoppen: een actieknop voor snelle toegang tot veelgebruikte functies en een cameraknop voor eenvoudig fotograferen en filmen. Verder ondersteunt de iPhone 16 snel opladen via usb-c en draadloos laden met MagSafe. Gecombineerd met iOS 26 is dit een snelle smartphone die perfect is voor dagelijks gebruik.

Dit zijn de beste deals

De adviesprijs van de iPhone 16 met 128 GB opslag lag bij de lancering op 969 euro, maar je kunt het toestel nu al kopen voor ongeveer 694 euro bij Bol, afhankelijk van de kleur. Dit betekent een flinke besparing van 275 euro ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs.

Wil je de iPhone 16 nog voordeliger aanschaffen? Combineer het toestel dan met een abonnement via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Zo is de iPhone 16 bij Mobiel.nl, samen met een onbeperkt data-abonnement van Odido, nu al verkrijgbaar voor slechts 429 euro. Dit levert je een besparing op van maar liefst 540 euro ten opzichte van de adviesprijs bij lancering.

iPhone 16 via een provider: bespaar 273 euro op het toestel

Wil je de iPhone 16 voordeliger aanschaffen, dan is het slim om deze samen met een abonnement bij een provider te kopen. Zo betaal je vaak minder voor het toestel dan wanneer je het los aanschaft.

Bij Odido en Vodafone betaal je momenteel 696 euro voor de iPhone 16. Door het toestel samen met een abonnement bij een van deze providers te kopen, bespaar je maar liefst 273 euro vergeleken met de originele adviesprijs van 969 euro. Heb je liever een abonnement van KPN? Daar betaal je voor het toestel op dit moment 744 euro.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Als je thuis al internet hebt, is het slim om je mobiele abonnement bij dezelfde provider te nemen. Providers belonen klanten die meerdere diensten bundelen vaak met extra voordelen, zoals kortingen, meer mobiele data of exclusieve acties. Zo kun je bijvoorbeeld profiteren van dubbele databundels, een lagere maandelijkse factuur of gratis extra tv-zenders. Door deze combinatie haal je meer uit je abonnement en bespaar je op je vaste lasten.

Vodafone: bij Vodafone krijg je bijvoorbeeld tot 7,50 euro korting per maand, een extra tv-pakket zoals Ziggo Sport Totaal of SkyShowtime, en wordt je databundel verdubbeld wanneer je een mobiel abonnement en Ziggo internet of tv combineert;

bij Vodafone krijg je bijvoorbeeld tot 7,50 euro korting per maand, een extra tv-pakket zoals Ziggo Sport Totaal of SkyShowtime, en wordt je databundel verdubbeld wanneer je een mobiel abonnement en Ziggo internet of tv combineert; Odido: Odido biedt tot 7,50 euro korting per maand op mobiel en tot 5 euro korting op internet, plus dubbele data bij meerdere abonnementen op één adres;

Odido biedt tot 7,50 euro korting per maand op mobiel en tot 5 euro korting op internet, plus dubbele data bij meerdere abonnementen op één adres; KPN: KPN geeft eveneens tot 7,50 euro korting op een mobiel abonnement, met extra’s zoals gratis dubbele data, extra tv-zenders, onderling gratis bellen binnen het gezin en zelfs een gratis Netflix-abonnement wanneer je diensten bundelt.

iPhone 16 bij webwinkels: bespaar tot 540 euro

Voor wie veel belt en internet, is het aantrekkelijk om de iPhone 16 te combineren met een abonnement via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Bij een grotere bundel krijg je vaak een hogere korting op het toestel, waardoor je goedkoper uit bent. Bovendien ontvang je bij vrijwel alle providers nu drie maanden gratis Apple Music en Apple TV Plus, wat de deal extra interessant maakt.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: als je kiest voor een Odido-abonnement, kun je de iPhone 16 bij Mobiel.nl al kopen voor 429 euro waarmee je maar liefst 540 euro bespaart ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs. Bovendien profiteer je van extra voordelen: als je gebruikmaakt van Klantvoordeel, krijg je maandelijks tot 7,50 euro korting en extra MB’s in je bundel;

als je kiest voor een Odido-abonnement, kun je de iPhone 16 bij Mobiel.nl al kopen voor 429 euro waarmee je maar liefst ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs. Bovendien profiteer je van extra voordelen: als je gebruikmaakt van Klantvoordeel, krijg je maandelijks tot 7,50 euro korting en extra MB’s in je bundel; Vodafone: als je bij Belsimpel een iPhone 16 combineert met een Vodafone-abonnement, betaal je voor het toestel 560 euro, wat neerkomt op een voordeel van 409 euro ten opzichte van de adviesprijs. Daarbij profiteer je ook hier van maandelijks tot 7,50 euro korting en extra MB’s wanneer je je abonnement bundelt met internet of televisie van Ziggo;

als je bij Belsimpel een iPhone 16 combineert met een Vodafone-abonnement, betaal je voor het toestel 560 euro, wat neerkomt op een ten opzichte van de adviesprijs. Daarbij profiteer je ook hier van maandelijks tot 7,50 euro korting en extra MB’s wanneer je je abonnement bundelt met internet of televisie van Ziggo; KPN: liever een KPN-abonnement? Dan ligt de toestelprijs op 576 euro bij Belsimpel, met een korting van 393 euro op de adviesprijs én ook hier ontvang je tot 7,50 euro korting per maand wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel.

Liever een kleiner abonnement? Bespaar nu tot 331 euro

Als je liever kiest voor een kleiner abonnement van bijvoorbeeld 10 GB, is dat ook mogelijk. De beste deal vind je nu bij Belsimpel, waar je de iPhone 16 met een Lebara-abonnement van 10 GB al kunt bestellen voor slechts 331 euro. Bovendien betaal je de eerste twaalf maanden maar 4 euro per maand, waardoor je flink bespaart op je abonnementskosten.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd of deze iPhone 16 prijzen nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je de beste deal scoort? Check dan snel onze prijsvergelijker hieronder! Met de handige filters geef je gemakkelijk je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.