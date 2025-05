iPhone 16 nu flink in prijs verlaagd: voor minder dan 455 euro

Toe aan een nieuw abonnement en een nieuwe iPhone? Wacht dan niet te lang: met de Vakantiegeld-deals bij Belsimpel en de Slimme Keuze Weken bij Mobiel.nl scoor je de iPhone 16 nu flink goedkoper.

Tijdelijk flinke korting: bespaar tot 517 euro op de iPhone 16

Is je abonnement aan vernieuwing toe en wil je overstappen naar een nieuwe iPhone? Dan is dit hét moment. Door de Vakantiegeld-deals bij Belsimpel en de Slimme Keuze Weken bij Mobiel.nl is de iPhone 16 nu flink goedkoper verkrijgbaar.

Door deze tijdelijke acties kun je de nieuwste iPhone 16 met flinke korting aanschaffen, zonder direct de hoofdprijs te betalen. iPhoned heeft de beste deals hieronder voor je verzameld.

iPhone 16: nu met maar liefst 517 euro korting

Ben je op zoek naar een krachtige en stijlvolle smartphone voor dagelijks gebruik? Dan is de iPhone 16 een uitstekende keuze. Het toestel heeft een helder 6,1-inch Super Retina XDR-display, een snelle A18-chip en een strak design dat past bij de premium Apple-ervaring. Dankzij de energiebesparende technologie gaat de batterij moeiteloos een hele dag mee.

Ook op cameragebied stelt de iPhone 16 niet teleur: met de 48-megapixel hoofdcamera maak je haarscherpe foto’s en video’s, zelfs bij weinig licht. Of je nu streamt, videobelt of gewoon moeiteloos wil multitasken, deze iPhone kan het allemaal.

De adviesprijs van de iPhone 16 ligt op 969 euro. Tijdens de Vakantiegelddeals bij Belsimpel kun je de iPhone 16 tijdelijk flink goedkoper in huis halen. In combinatie met een Odido-abonnement betaal je slechts 452 euro voor het toestel. Zo profiteer je van maar liefst 517 euro korting op de adviesprijs.

iPhone 16 bij eigen provider: kortingen tot 249 euro

Wil je de iPhone 16 goedkoper aanschaffen? Dan is dit hét moment om toe te slaan. In combinatie met een Odido-abonnement of Vodafone-abonnement betaal je nu slechts 720 euro voor het toestel. Ter vergelijking: bij KPN betaal je momenteel 768 euro voor het toestel. Zo bespaar je eenvoudig tientallen euro’s op je nieuwe iPhone.

Nog meer voordeel met combinatievoordeel

Heb je al internet thuis? Dan is het slim om te kijken of je dit kunt combineren met je mobiele abonnement. Door beide diensten bij dezelfde aanbieder onder te brengen, kun je profiteren van extra voordeel, zoals korting op je maandkosten, meer mobiele data of speciale aanbiedingen.

iPhone 16 bij webwinkels: bespaar tot 517 euro

Gebruik je jouw smartphone intensief voor bellen en internetten? Dan is het slim om de iPhone 16 aan te schaffen in combinatie met een abonnement via een webshop. Hoe groter je bundel, hoe meer voordeel je krijgt op de toestelprijs. Als extraatje ontvang je bij alle providers nu drie maanden gratis toegang tot Apple Music en Apple TV+.

Dit is alles wat je wil weten over het toestel

De iPhone 16 is een moderne en veelzijdige smartphone die uitblinkt in snelheid, gebruiksgemak en design. Het toestel beschikt over een scherp 6,1-inch Super Retina XDR-display en wordt aangedreven door de krachtige A18-chip, waardoor apps razendsnel openen en multitasken moeiteloos gaat. De batterij gaat gemakkelijk een hele dag mee, wat hem perfect maakt voor intensief dagelijks gebruik.

Ook de camera’s zijn sterk verbeterd. Met de 48-megapixel hoofdcamera maak je indrukwekkende foto’s, zelfs in lastige lichtomstandigheden. Of je nu veel fotografeert, streamt of gewoon een betrouwbaar toestel zoekt: de iPhone 16 is een slimme keuze voor iedereen die kwaliteit en prestaties belangrijk vindt.

Daarnaast profiteer je met de iPhone 16 van de nieuwste software-updates en beveiligingsfuncties van Apple, die het toestel langer veilig en up-to-date houden. Dankzij het strakke design en de hoogwaardige materialen voelt de iPhone 16 bovendien premium aan en ligt hij prettig in de hand.

Niet gevonden wat je zocht?

Twijfel je of de deals nog actueel zijn of wil je er zeker van zijn dat je de scherpste prijs hebt? Maak dan gebruik van onze prijsvergelijker! Met handige filters geef je eenvoudig je voorkeuren aan, waarna de voordeligste optie direct bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.