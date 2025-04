iPhone 16 tijdelijk flink in prijs verlaagd: voor minder dan 550

Is je abonnement bijna afgelopen en wil je een nieuw toestel? Goed nieuws: de iPhone 16 is nu flink in prijs verlaagd. iPhoned heeft de beste iPhone 16-aanbiedingen voor je verzameld.

iPhone 16: tijdelijk 410 euro goedkoper

De iPhone 16 met 128 GB opslag is nu extra voordelig te scoren bij Mobiel.nl in combinatie met een Odido-abonnement. Dankzij deze deal betaal je slechts 549 euro voor het toestel – dat is maar liefst 410 euro goedkoper dan de adviesprijs van 969 euro.

Perfect voor wie toe is aan zowel een nieuwe smartphone als een voordelig abonnement. Met de huidige aanbiedingen haal je de gloednieuwe iPhone 16 van Apple in huis, zonder dat je direct de hoofdprijs hoeft te betalen

Liever geen abonnement? Dan kun je de iPhone 16 ook los kopen bij Bol, waar hij voor 769 euro verkrijgbaar is.

De iPhone 16 bij een provider: kortingen tot 273 euro

Ben je van plan de iPhone 16 met korting aan te schaffen? Dan is dit je kans! In combinatie met een abonnement van Odido betaal je nu slechts 696 euro voor het toestel. Bij KPN betaal je op dit moment 744 euro voor het toestel en bij Vodafone kost het toestel 768 euro.

Combinatievoordeel: profiteer van extra voordelen

Kun je jouw mobiele abonnement en thuisinternet combineren? Zeker doen! Het bundelen van beide diensten bij dezelfde provider levert vaak mooie voordelen op, zoals exclusieve kortingen, extra data of speciale aanbiedingen. Het is zeker de moeite waard om hiervan gebruik te maken!

iPhone 16 bij webwinkels: bespaar tot 410 euro

Bel en internet je veel en wil je een ruime bundel? Dan is het slim om de iPhone 16 te combineren met een abonnement via een webshop. Hoe groter je bundel, hoe lager de prijs van het toestel wordt. Extra leuk: bij alle providers krijg je momenteel 3 maanden gratis Apple Music en Apple TV+ erbij.

iPhone 16 in het kort: dit is wat je wil weten

De iPhone 16 is de nieuwste generatie iPhone en bouwt voort op het strakke design en de krachtige prestaties van zijn voorgangers. Het toestel beschikt over een helder 6,1-inch Super Retina XDR-display, waardoor alles er haarscherp uitziet. Binnenin zit de razendsnelle A18-chip, die zorgt voor soepele prestaties en efficiënter batterijgebruik.

Wat camera betreft, is de iPhone 16 opnieuw een flinke stap vooruit. De hoofdcamera van 48 megapixel levert indrukwekkend scherpe foto’s en ondersteunt functies als Nachtmodus, Portretmodus en 4K-video. Dankzij slimme AI-technologie worden beelden automatisch geoptimaliseerd voor het beste resultaat. Verder is de iPhone 16 geschikt voor 5G, heeft het verbeterde Face ID, en draait het toestel op het nieuwste iOS-besturingssysteem met allerlei handige functies.