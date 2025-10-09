iPhone 16 tijdelijk flink in prijs gezakt: dit is de beste aanbieding

Met de lancering van de iPhone 17 is de iPhone 16 nu tijdelijk flink in prijs verlaagd. Dit is daarom een mooi moment om het toestel met flinke korting aan te schaffen. Hieronder vind je de beste deals voor de iPhone 16 van dit moment.

iPhone 16: tijdelijk 411 euro goedkoper

De iPhone 16 is een gebruiksvriendelijke smartphone met een mooi 6,1-inch helder oled-scherm en een stevig design dankzij het speciale Ceramic Shield-glas. Hij heeft een snelle A18-chip, waardoor apps en games soepel draaien en de batterij langer meegaat.

De 48-megapixelcamera maakt scherpe foto’s en je kunt zelfs gemakkelijk dichtbij fotograferen met de nieuwe macromodus. Ook heeft het toestel handige knoppen: een actieknop voor snel functies openen en een cameraregelaar om snel foto’s of video’s te maken. Verder ondersteunt de iPhone 16 snel opladen via usb-c en draadloos opladen met MagSafe. Met iOS 26 erbij is het een moderne smartphone die meer dan geschikt is voor dagelijks gebruik

Dit zijn de beste deals

Waar de adviesprijs bij de lancering op 969 euro lag, kun je het model met 128 GB opslag nu al voor 720 euro bij Bol bestellen, afhankelijk van de kleur. Daarmee bespaar je maar liefst 249 euro ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs.

Wil je het goedkoopst een iPhone 16 aanschaffen? Als je het toestel combineert met een abonnement bij webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl profiteer je vaak van flinke toestelkorting. Zo kun je de iPhone 16 bij Belsimpel samen met een onbeperkt data-abonnement van Odido nu voor 558 euro in huis halen, dat scheelt 411 euro ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs.

iPhone 16 via een provider: bespaar 273 euro op het toestel

Wil je de iPhone 16 voordeliger aanschaffen, dan is het slim om deze samen met een abonnement bij een provider te kopen. Zo betaal je vaak minder voor het toestel dan wanneer je het los aanschaft.

Bij Odido, KPN en Vodafone betaal je nu voor de iPhone 16 een toestelprijs van 696 euro. Door het toestel met een abonnement aan te schaffen bij een van deze providers, bespaar je maar liefst 273 euro ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs van 969 euro.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Als je thuis al internet hebt, is het verstandig om ook je mobiele abonnement bij dezelfde provider af te sluiten. Providers bieden vaak extra voordelen aan klanten die meerdere diensten combineren, zoals kortingen, meer mobiele data of speciale acties die alleen gelden bij combinatie van internet en mobiel. Zo kun je bijvoorbeeld rekenen op dubbele databundels, korting op je factuur of gratis extra tv-zenders, waardoor je meer uit je abonnement haalt en bespaart op je vaste lasten.

Vodafone: bij Vodafone krijg je bijvoorbeeld tot 7,50 euro korting per maand, een extra tv-pakket zoals Ziggo Sport Totaal of SkyShowtime, en wordt je databundel verdubbeld wanneer je een mobiel abonnement en Ziggo internet of tv combineert;

bij Vodafone krijg je bijvoorbeeld tot 7,50 euro korting per maand, een extra tv-pakket zoals Ziggo Sport Totaal of SkyShowtime, en wordt je databundel verdubbeld wanneer je een mobiel abonnement en Ziggo internet of tv combineert; Odido: Odido biedt tot 7,50 euro korting per maand op mobiel en tot 5 euro korting op internet, plus dubbele data bij meerdere abonnementen op één adres;

Odido biedt tot 7,50 euro korting per maand op mobiel en tot 5 euro korting op internet, plus dubbele data bij meerdere abonnementen op één adres; KPN: KPN geeft eveneens tot 7,50 euro korting op een mobiel-abonnement, met extra’s zoals gratis dubbele data, extra tv-zenders, onderling gratis bellen binnen het gezin en zelfs een gratis Netflix-abonnement wanneer je diensten bundelt.

iPhone 16 bij webwinkels: bespaar tot 411 euro

Voor wie veel belt en internet, is het aantrekkelijk om de iPhone 16 te combineren met een abonnement via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Bij een grotere bundel krijg je vaak een hogere korting op het toestel, waardoor je goedkoper uit bent. Bovendien ontvang je bij vrijwel alle providers nu drie maanden gratis Apple Music en Apple TV Plus, wat de deal extra interessant maakt.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je 558 euro bij Belsimpel voor de iPhone 16 en bespaar je maar liefst 411 euro op de adviesprijs. Maak je gebruik van Klantvoordeel? Dan profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 16 en bespaar je maar liefst 411 euro op de adviesprijs. Maak je gebruik van Klantvoordeel? Dan profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel; Vodafone: bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel 560 euro , wat je een voordeel van 409 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je jouw abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo;

bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel , wat je een voordeel van 409 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je jouw abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo; KPN: liever een KPN-abonnement? Dan ligt de toestelprijs op 600 euro bij Belsimpel, met een korting van 369 euro op de adviesprijs én ook hier ontvang je tot 7,50 euro korting per maand wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel.

Liever een kleiner abonnement? Bespaar nu tot 323 euro

Wil je de iPhone 16 liever met een kleiner abonnement van bijvoorbeeld 10 GB, dat is natuurlijk ook mogelijk. Op dit moment is de beste deal bij Belsimpel te vinden, waar je met een abonnement van Lebara met 10 GB data nog slechts 646 euro afrekent voor het toestel. Daarnaast betaal je de eerste 3 maanden slechts 4 euro per maand, waarmee je flink bespaart op jouw abonnement.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd of deze iPhone 16 prijzen nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je de beste deal scoort? Check dan snel onze prijsvergelijker hieronder! Met de handige filters geef je gemakkelijk je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.