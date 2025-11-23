iPhone 17 nu tot €385 voordeel tijdens Black Friday!

iPhone 16 (Plus) in prijs gedaald tijdens Black Friday: dit zijn de beste aanbiedingen

Maurice Snijders
Maurice Snijders
23 november 2025, 17:00
3 min leestijd
iPhone 16 (Plus) in prijs gedaald tijdens Black Friday: dit zijn de beste aanbiedingen

Ben je van plan om een iPhone 16 of iPhone 16 Plus aan te schaffen, dan is Black Friday 2025 het perfecte moment om eindelijk toe te slaan!

iPhone 16 aanbiedingen tijdens Black Friday 2025

De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zijn intussen ruim een jaar oud, maar met de cameraregelaar, de actieknop, ondersteuning voor Apple Intelligence en de snelle A18-chip zijn ze nog helemaal bij de tijd! Technisch gezien zijn de toestellen gelijk, alleen heeft de Plus een groter scherm (6,7 inch ten opzichte van 6,1 inch) en een grotere batterij (en daardoor een een langere batterijduur). Wat je liever hebt, is natuurlijk heel persoonlijk.

De iPhone 16 lijkt best wel op de iPhone 15 Pro, want er zijn veel functies die overeenkomen. Je mist natuurlijk wel de zoomlens met een 3x optische zoom (5x optische zoom op de iPhone 15 Pro Max) en je hebt geen always-on display. Maar misschien is een felle kleur, sneller opladen en een langere batterijduur voor jou wel belangrijker. Daar komt bij dat je voor de iPhone 16 veel minder betaalt, maar bijna evenveel functies krijgt. Dat maakt de iPhone 16 (bijna) even goed als de iPhone 15 Pro.

Ik wil meer weten over….

iPhone 16 met abonnement bij provider: kortingen tot 345 euro
iPhone 16 met abonnement bij webshop: kortingen tot 611 euro
iPhone 16 los toestel: al vanaf 695 euro
iPhone 16 Plus met abonnement bij provider: kortingen tot 255 euro
iPhone 16 Plus met abonnement bij webshops: kortingen tot 447
iPhone 16 Plus los toestel: al vanaf 896 euro

De iPhone 16 heeft een adviesprijs van 869 euro en de iPhone 16 Plus van 969 euro. Ook al is de iPhone 17-serie inmiddels verkrijgbaar, de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zijn nog steeds erg populair. Je vindt ze nog volop bij verschillende winkels, zoals Coolblue, Bol.com en MediaMarkt. Bekijk hieronder de beste iPhone 16 (Plus) deals voor Black Friday 2025:

iPhone 16 met abonnement bij provider: kortingen tot 345 euro

Bekijk de iPhone 16 bij Vodafone: vanaf 624 euro

Bekijk de iPhone 16 bij Vodafone: vanaf 624 euro

Bekijk de iPhone 16 bij Odido: vanaf 684 euro

Bekijk de iPhone 16 bij Odido: vanaf 684 euro
Bekijk de iPhone 16 bij KPN: vanaf 744 euro

Bekijk de iPhone 16 bij KPN: vanaf 744 euro

iPhone 16 met abonnement bij webshop: kortingen tot 611 euro

Bekijk de iPhone 16 bij Belsimpel: vanaf 358 euro

Bekijk de iPhone 16 bij Belsimpel: vanaf 358 euro
Bekijk de iPhone 16 bij Belsimpel : vanaf 399 euro

Bekijk de iPhone 16 bij Belsimpel : vanaf 399 euro
Bekijk de iPhone 16 bij Belsimpel: vanaf 672 euro

Bekijk de iPhone 16 bij Belsimpel: vanaf 672 euro

iPhone 16 los toestel: al vanaf 695 euro

iPhone 16 bij Bol: van 869 euro voor 695 euro

iPhone 16 bij Bol: van 869 euro voor 695 euro

iPhone 16 bij Amazon: van 869 euro voor 747 euro

iPhone 16 bij Amazon: van 869 euro voor 747 euro

iPhone 16 bij MediaMarkt: van 869 euro voor 799 euro

iPhone 16 bij MediaMarkt: van 869 euro voor 799 euro

iPhone 16 bij MediaMarkt: van 869 euro voor 799 euro

iPhone 16 bij MediaMarkt: van 869 euro voor 799 euro

Waarom de iPhone 16 nog steeds indruk maakt

Als je vaak foto’s en video’s maakt is de iPhone 16 een goede keuze, want het toestel beschikt over twee 48-megapixelcamera’s, waarmee je foto’s en video’s maakt in een hoge resolutie. Weet wel dat de iPhone 17 een nog beter camerasysteem heeft. Bij de iPhone 17 is de frontcamera ook verbeterd, want dit is een 18-megapixelcamera met ondersteuning voor Middelpunt. De iPhone 16 moet het doen met een 12-megapixel frontcamera en 12-megapixel ultragroothoeklens, alleen de hoofdcamera heeft 48 megapixel. Vind je dit geen probleem, dan ga je gewoon voor de iPhone 16 (Plus)!

Black Friday iPhone 16

iPhone 16 Plus met abonnement bij provider: kortingen tot 255 euro

Bekijk de iPhone 16 Plus bij Vodafone: vanaf 864 euro

Bekijk de iPhone 16 Plus bij Vodafone: vanaf 864 euro
Bekijk de iPhone 16 Plus bij KPN: vanaf 864 euro

Bekijk de iPhone 16 Plus bij KPN: vanaf 864 euro
Bekijk de iPhone 16 Plus bij Odido: vanaf 876 euro

Bekijk de iPhone 16 Plus bij Odido: vanaf 876 euro

iPhone 16 Plus met abonnement bij webshop: kortingen tot 447 euro

Bekijk de iPhone 16 Plus bij Belsimpel: vanaf 672 euro

Bekijk de iPhone 16 Plus bij Belsimpel: vanaf 672 euro
Bekijk de iPhone 16 Plus bij Belsimpel: vanaf 736 euro

Bekijk de iPhone 16 Plus bij Belsimpel: vanaf 736 euro
Bekijk de iPhone 16 Plus bij Belsimpel: vanaf 786 euro

Bekijk de iPhone 16 Plus bij Belsimpel: vanaf 786 euro

iPhone 16 Plus los toestel: al vanaf 896 euro

iPhone 16 Plus bij Amazon: van 1119 euro voor 896 euro

iPhone 16 Plus bij Amazon: van 1119 euro voor 896 euro

iPhone 16 Plus bij Bol: van 1119 euro voor 949 euro

iPhone 16 Plus bij Bol: van 1119 euro voor 949 euro

iPhone 16 Plus: van 1119 euro voor 978 euro

iPhone 16 Plus: van 1119 euro voor 978 euro

iPhone 16 Plus bij Coolblue: van 1119 euro voor 978 euro

iPhone 16 Plus bij Coolblue: van 1119 euro voor 978 euro

Black Friday iPhone Apple iPhone 16 iPhone 16 Plus

