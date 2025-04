Apple Intelligence: deze iPhones, inclusief de iPhone 16 Pro en 16e, zijn compatibel

Apple heeft iOS 18.4 uitgebracht, waarmee Apple Intelligence eindelijk beschikbaar is in Nederland en België! Benieuwd of jouw iPhone de nieuwe AI-functies ondersteunt? Wij hebben de toestellen voor je onder elkaar gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze toestellen ondersteunen Apple Intelligence in Nederland

Apple Intelligence is officieel beschikbaar in Nederland en België, maar werkt alleen op de iPhone 16-serie en de iPhone 15 Pro (Max). Vanaf iOS 18.4 profiteren deze toestellen van slimme AI-functies die je iPhone sneller, geavanceerder en persoonlijker maken dan ooit. Van geavanceerde tekstsuggesties tot slimme Siri-verbeteringen – Apple Intelligence tilt je iPhone-ervaring naar een nieuw niveau.

Heb je een ouder toestel dat deze functies niet ondersteunt, of is je iPhone toe aan vervanging? Dan is dit het perfecte moment om te upgraden. Om het gemakkelijk te maken, hebben we hieronder de beste deals voor de iPhone 16 Pro (Max), iPhone 16e en iPhone 15 Pro (Max) onder elkaar gezet!

iPhone 15 Pro: met kortingen tot 743 euro

De iPhone 15 Pro is een krachtige smartphone met een sterk titanium design en de razendsnelle A17 Pro-chip. Dit maakt hem ideaal voor gamers, professionals en iedereen die topprestaties zoekt. Het 6,1-inch Super Retina XDR-display biedt haarscherpe beelden, terwijl de actieknop directe toegang geeft tot je favoriete functies.

Daarnaast heeft de iPhone 15 Pro een indrukwekkend 48 MP-camerasysteem met verbeterde nachtmodus en optische zoom, waardoor je altijd scherpe en gedetailleerde foto’s maakt. Met usb-c en een langere batterijduur is deze iPhone niet alleen sneller en veelzijdiger, maar ook toekomstbestendig. De voorraad van de iPhone 15 Pro is redelijk schaars, maar de 1 TB-variant is nog op voorraad.

De adviesprijs van de 1 TB-versie is 1859 euro, maar het toestel is nu flink goedkoper in huis te halen. De iPhone 15 Pro Max haal je het voordeligste in huis bij Mobiel.nl in combinatie met een KPN-abonnement. Daar betaal je voor het toestel slechts 1116 euro. Dat is een besparing van maar liefst 743 euro op de adviesprijs.

iPhone 15 Pro Max: met kortingen tot 463 euro

De iPhone 15 Pro Max is het krachtigste model in de iPhone 15-serie, met een premium titanium design dat lichter en sterker is dan ooit. Onder de motorkap vind je de A17 Pro-chip, die zorgt voor ongekende snelheid en grafische prestaties, perfect voor gaming en multitasking. Het 6,7-inch Super Retina XDR-display biedt een meeslepende kijkervaring met ProMotion-technologie voor extra vloeiende beelden.

Wat de iPhone 15 Pro Max echt onderscheidt, is de 5x telelens, waarmee je nóg verder kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Het 48 MP-camerasysteem levert haarscherpe foto’s en video’s, zelfs bij weinig licht. Dankzij usb-c, een langere batterijduur en geavanceerde AI-functies in iOS 18 is dit de ultieme iPhone voor wie het beste van het beste wil. De adviesprijs van de 256 GB-versie is 1479 euro, je haalt hem nu echter flink goedkoper in huis. De beste prijzen hebben we hieronder voor je verzameld.

Bij providers: met kortingen tot 351 euro

Bij een webshop: tot 463 euro goedkoper

De iPhone 15 Pro Max scoor je het voordeligst in combinatie met een Odido-abonnement bij Mobiel.nl. Dan betaal je voor het toestel nog slechts 1016 euro. Dat is een besparing van 453 euro op de adviesprijs.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro: met kortingen tot 444 euro

De iPhone 16 Pro is sneller, slimmer en sterker dan ooit. Met de nieuwe A18 Pro-chip krijg je ongekende snelheid en prestaties, ideaal voor gaming, multitasking en AI-functies zoals Apple Intelligence. Het 6,3-inch Super Retina XDR-display met ProMotion zorgt voor vloeiende beelden, terwijl het titanium design licht en duurzaam blijft. De adviesprijs van de 128 GB-versie is 1229 euro.

De camera’s zijn nog beter, met een 48 MP-hoofdcamera en verbeterde zoomopties voor haarscherpe foto’s en video’s. Dankzij usb-c, een langere batterijduur en de nieuwste iOS 18-functies is de iPhone 16 Pro klaar voor de toekomst. Dit is de perfecte keuze als je het beste van Apple in een compact formaat wilt. De adviesprijs van de 128 GB-versie is 1229 euro, je haalt het toestel nu echter flink goedkoper in huis.



Bij providers: met kortingen tot 245 euro

Bij een webshop: tot 444 euro goedkoper

De iPhone 16 Pro scoor je het voordeligst in combinatie met een Odido-abonnement bij Mobiel.nl. Dan betaal je voor het toestel nog slechts 785 euro. Dat is een besparing van 444 euro op de adviesprijs.

iPhone 16 Pro Max: met kortingen tot 381 euro

De iPhone 16 Pro Max is de krachtigste iPhone tot nu toe, met een groot 6,9-inch Super Retina XDR-display voor een indrukwekkende kijkervaring. Met de A18 Pro-chip is hij sneller en energiezuiniger, perfect voor gaming en multitasking. Het titanium design maakt de telefoon lichter en sterker dan ooit.

De camera’s bieden een hoge beeldkwaliteit, met een 48 MP hoofdcamera en een verbeterde 5x telelens voor haarscherpe zoomfoto’s. Met Apple Intelligence in iOS 18 krijg je slimme AI-functies, en dankzij usb-c en een langere batterijduur ben je klaar voor de toekomst. Dit is de ultieme iPhone voor wie alleen het beste wil. De adviesprijs voor de 256 GB-versie is 1479 euro, maar het toestel is nu flink goedkoper in huis te halen. De beste deals hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Bij providers: met kortingen tot 234 euro

Bij een webshop: tot 381 euro goedkoper

De iPhone 16 Pro Max scoor je het voordeligst in combinatie met een Odido-abonnement bij Mobiel.nl. Dan betaal je voor het toestel nog slechts 1098 euro. Dat is een besparing van 381 euro op de adviesprijs.

iPhone 16(e): met kortingen tot 441 euro

De iPhone 16 is het nieuwste standaardmodel van Apple, met een verbeterd scherm, snellere chip en betere camera’s. Het toestel heeft een strak design, ondersteunt de nieuwste iOS-functies en biedt een langere batterijduur. De Dynamic Island vervangt de notch, waardoor het scherm meer ruimte krijgt.

De iPhone 16e is een voordeliger model met veel van dezelfde functies, maar met iets minder geavanceerde hardware. Dit toestel richt zich op gebruikers die een krachtige iPhone willen zonder de hoofdprijs te betalen. Beide modellen ondersteunen Apple Intelligence, waardoor slimme AI-functies beschikbaar zijn. De adviesprijs van de iPhone 16 bedraagt 969 euro voor het 128 GB-model, terwijl de iPhone 16e met 128 GB opslag een adviesprijs heeft van 719 euro. Momenteel zijn beide toestellen echter aanzienlijk voordeliger verkrijgbaar. Hieronder hebben we de beste deals voor je op een rij gezet.

Bij providers: met kortingen tot 225 euro

iPhone 16e

Bij een webshop: tot 441 euro goedkoper

De iPhone 16 is het voordeligst met een abonnement van KPN bij Belsimpel. Het toestel kost dan nog 528 euro, waarmee je 441 euro op de adviesprijs bespaart. De iPhone 16e is het goedkoopst met een abonnement van Odido bij Belsimpel. Daar reken je nog maar 453 euro af voor het toestel. Dat is een besparing van maar liefst 266 euro op de adviesprijs.