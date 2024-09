5 populairste hoesjes en screenprotectors voor iPhone 16 (ADV)

De iPhone 16 is er! Heb jij hem al besteld? Zodra de telefoon in huis is, verdient die natuurlijk de beste bescherming. Wij hebben de vijf populairste hoesjes en screenprotectors voor de iPhone 16-serie op een rij gezet.

iPhone 16: de beste bescherming

Apple presenteerde begin september de nieuwste iPhones. Het gaat om de iPhone 16, grotere iPhone 16 Plus en de geavanceerdere iPhone 16 Pro en 16 Pro Max. Haal het maximale uit je gloednieuwe telefoon door hem goed te beschermen met een hoesje en een screenprotector. Zonde natuurlijk als hij door een val beschadigd raakt.

Wij geven je tips om zo lang mogelijk met je gloednieuwe iPhone kan doen. Dit zijn de vijf populairste hoesjes en screenprotectors. Je haalt ze allemaal in huis bij Appelhoes, die een enorm aanbod heeft aan leuke en praktische hoesjes en andere accessoires voor Apple-producten.

Dit is de nieuwe iPhone 16-serie

Op de behuizing van de gehele iPhone 16-serie is een gloednieuwe knop te vinden. Deze gebruik je om het maken van foto’s nóg eenvoudiger te maken. Hij opent direct de Camera-app, maar daar houdt het niet op. Hij kan ook zoomen door eroverheen te vegen en licht ingedrukt worden om nog veel meer instellingen aan te passen. Staat alles zoals je wilt? Dan druk je hem in om de foto te nemen.

Die foto’s zien er bovendien altijd prachtig uit, want de camera heeft weer een upgrade gekregen. De ultragroothoeklens van de reguliere iPhone 16-toestellen maken nu ook macrofoto’s, dat eerst alleen mogelijk was met de Pro-modellen. De camera’s steken uit de behuizing en dat is natuurlijk gevoelig voor schade. Hoesjes hebben vaak een rand om het camera-eiland om de klappen op te vangen.

Tips om je nieuwe iPhone te beschermen

Maak je iPhone regelmatig schoon

Hiermee bedoelen we niet alleen het scherm, want stof hoopt zich overal op. Ook onder je hoesje. Dit kan in de oplaadpoort of in de speakers gaan zitten en op lange termijn voor schade zorgen. Gebruik een zacht microvezeldoekje en eventueel een klein kwastje om alle viezigheid regelmatig te verwijderen.

Voorkom krassen met een screenprotector

Een kras op je scherm is snel gemaakt en dat is zonde! Het oppervlak is kwetsbaar. Kijk daarom uit met bijvoorbeeld sleutels in de buurt van je scherm. Plak een screenprotector op het display voor een extra buffer. Vind je het lastig om hem recht en zonder bubbels op te plakken? Er zijn verschillende screenprotectors te vinden met handige applicators.

Kijk uit met hoge temperaturen

De temperatuur van een iPhone kan snel oplopen en dat kan blijvende schade tot gevolg hebben. Zo kan de batterij sneller leeg gaan. Kijk vooral uit met direct zonlicht en leg het toestel niet op de vensterbank in de volle zon.

De 5 beste hoesjes en screenprotectors voor iPhone 16

1. Decoded leren 2-in-1 hoesje

Met dit Decoded-hoesje kan je twee kanten op. In het klaphoesje stop je jouw belangrijkste pasjes en wat geld, maar het binnenste hoesje kan er ook uit. Zo ga je op pad met een slank design. Bovendien is hij gemaakt van echt leer, wat mooier wordt met de tijd én lang meegaat. Extra duurzaam dus!

2. Burga hard case in Tender Kiss

De hoesjes van Burga zien er altijd prachtig uit, zo ook deze genaamd ‘Tender Kiss’. Er zijn natuurlijk nog veel meer mooie designs om uit te kiezen, zodat hij past bij jouw stijl. Je klikt de iPhone 16 in het hoesje die aan de binnenkant gemaakt is van zacht siliconen. Dat vangt alle harde klappen op. Daaromheen zit een harde bescherming dat krasbestendig is en dus lekker lang meekan. Draadloos opladen is nog steeds mogelijk met het Burga-hoesje om je telefoon.

3. Spigen Ultra Hybrid MagSafe hoesje

Wil jij opvallen met een tof hoesje? Deze van Spigen laat zien hoe je de binnenkant van je iPhone er uit ziet. Hij is lekker slank en doorzichtig, zodat de mooie kleur die je hebt gekozen voor je iPhone 16 zichtbaar blijft. De hoge randen rondom het camera-eiland en het scherm zorgen voor extra bescherming. Daarnaast ondersteunt hij MagSafe en klik je allerlei accessoires op de achterkant, zoals een draadloze oplader of een pasjeshouder.

4. Supcase Grip MagSafe hoesje

Ben je onhandig en glipt je iPhone regelmatig zomaar uit je handen? Dit hoesje van Supcase biedt next level-bescherming. Valpartijen tot 4,5 meter hoogte zijn geen probleem en het design zorgt voor extra grip op het toestel. De meeste hoesjes hebben een uitsparing voor de cameraregelaar-knop, maar Supcase zorgt ervoor dat hij beschermd is en nog altijd goed te gebruiken. Daarnaast is hij voorzien van een handige standaard.

5. Spigen GlastR EZ Fit screenprotector 2-pack

In dit pakketje van Spigen vind je twee screenprotectors van gehard glas. Komt er toch een kras of barst in de screenprotector, dan heb je er dus nog eentje achter de hand. Hij beschermt je display, maar voelt aan alsof je gewoon op het echte scherm tikt. Door de fijne applicator weet je zeker dat hij recht op je scherm terecht komt én zonder irritante luchtbellen wordt bevestigd.

Nog veel meer hoesjes, screenprotectors en andere accessoires

