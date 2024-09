9 beste telefoonhoesjes en accessoires voor de iPhone 16 (ADV)

De iPhone 16-serie is er eindelijk! Die verdient natuurlijk alleen de beste bescherming. Daarom vind je hieronder de beste hoesjes en andere accessoires voor je nieuwe aanwinst.

De beste hoesjes en accessoires bij Smartphonehoesjes.nl

Op 9 september vond het ‘Glowtime’-event van Apple plaats. Daar werden vier nieuwe iPhones gepresenteerd. De instapper van de serie is de iPhone 16. Iets groter is de iPhone 16 Plus met een scherm van 6,7 inch. En de nieuwste snufjes en functies, die vind je op de iPhone 16 Pro en de nog grotere 16 Pro Max.

Welke jij ook gaat kiezen, met een hoesje en screenprotector zorg je ervoor dat je nieuwe aankoop zo lang mogelijk meegaat. En wat denk je van een powerbank, zodat je altijd genoeg batterij hebt? We hebben de 9 beste hoesjes en accessoires voor de iPhone 16 voor je op een rij gezet.

1. Accezz gehard glas screenprotector: voor 12,99 euro

Het scherm van je iPhone is kwetsbaar. Het eerste dat je zou moeten doen zodra hij uit de doos komt, is een screenprotector op je display plakken.

Deze is van gehard glas, waardoor hij extra stevig is en krassen voorkomt. Aanbrengen is kinderspel dankzij het stappenplan dat in het pakketje zit.

2. Rugged Air MagSafe hoesje transparant: voor 16,99 euro

De kleuren en het design van de iPhone 16-serie zijn om door een ringetje te halen, dus waarom zou je ze verstoppen? Dit hoesje van iMoshion is transparant, zodat die kleur die je zorgvuldig hebt uitgekozen zichtbaar blijft.

De hoeken zijn extra verstevigd en er zit een extra rand rondom de camera en het display. Verder heeft de Rugged Air MagSafe ingebouwd. Handig om snel je iPhone op een MagSafe-oplader of pasjeshouder achterop te klikken.

3. Accezz Ring Standard Backcover: voor 24,99 euro

De Ring Stand Backcover met MagSafe voor de iPhone 16 is een transparante hoes die zowel bescherming als functionaliteit biedt. De case heeft een ingebouwde ringstandaard die kan worden gebruikt als handige houder of standaard voor handsfree gebruik.

Daarnaast is de hoes compatibel met MagSafe, waardoor je eenvoudig MagSafe-accessoires, zoals opladers of portemonnees, kunt bevestigen. Je haalt deze backcover nu al in huis voor 24,99 euro.

4. Accezz Leather Bookcase 2-in-1 MagSafe: voor 49,99 euro

Maak kennis met de ideale hoes voor je iPhone: een bookcase en backcover in één! Deze praktische oplossing is geschikt voor MagSafe, waardoor je eenvoudig je oplader kunt gebruiken. Met ruimte voor maar liefst drie pasjes kun je al je benodigdheden veilig opbergen, zonder dat je een aparte portemonnee nodig hebt.

De hoes is beschikbaar in maar liefst 5 verschillende kleuren, dus je hebt volop keuze! Hij is geschikt voor de iPhone 16, 16 Pro en Pro Max. Bescherm je telefoon en houd al je belangrijke spullen altijd bij de hand!

5. iMoshion color backcover met MagSafe: voor 14,99 euro

Deze donkerblauwe iPhone 16 backcover met MagSafe combineert stijl met functionaliteit. Gemaakt van luxe materiaal, biedt het niet alleen bescherming tegen krassen en stoten, maar is het ook compatibel met MagSafe-accessoires.

Het slanke ontwerp zorgt ervoor dat de telefoon zijn elegante uitstraling behoudt, terwijl de verhoogde randen extra bescherming bieden voor het scherm en de camera. Perfect voor degenen die op zoek zijn naar een praktische en stijlvolle hoes voor hun iPhone 16.

6. iMoshion hoesje met pasjeshouder: voor 11,99 euro

Lijkt het jou ook wel wat om je pasjes bij je telefoon te bewaren, maar is zo’n klaphoesje helemaal niets voor jou? Er zijn nog meer opties, zoals deze van iMoshion.

Je iPhone wordt beschermd door een hoesje met verstevigde hoeken en achterop is een handig vakje te vinden voor je belangrijkste pasjes.

7. iMoshion Rugged Air MagSafe case: voor 16,99 euro

De iMoshion Rugged Air MagSafe Case biedt een stevige en transparante bescherming voor je telefoon. Deze hoes is ontworpen om schokken en stoten op te vangen, terwijl de transparante achterkant de originele kleur van de iPhone laat zien.

Dankzij de MagSafe-compatibiliteit kun je eenvoudig accessoires op de achterkant bevestigen of draadloos opladen. De verhoogde randen beschermen de camera en het scherm, waardoor je toestel optimaal beveiligd is.

8. iMoshion MagSafe-powerbank 10.000 mAh: voor 39,99 euro

Soms zit het even tegen en raakt de batterij van je iPhone op een onhandig moment leeg. Voor die momenten heb je de iMoshion powerbank.

Die heeft een capaciteit van maar liefst 10.000 mAh, waarmee je een iPhone één à twee keer volledig oplaadt. Je klikt hem door de MagSafe-ondersteuning snel op de achterkant en hoeft dus niet eens op zoek naar irritante kabeltjes.

9. Selencia MagSafe telefoonring: voor 16,99 euro

Ontdek de voordelen van deze Selencia MagSafe telefoonring: de ideale partner voor jouw iPhone! Zet je telefoon neer om jouw favoriete films of series in de landschapsmodus te bekijken en geniet van handsfree entertainment.

Dankzij de MagSafe-functionaliteit is de houder eenvoudig te bevestigen en biedt hij extra grip, zodat je jouw telefoon met extra zekerheid kunt gebruiken. De telefoonring is verkrijgbaar in de elegante kleuren zwart, zilver en goud.

Voor al je iPhone 16-accessoires ga je naar Smartphonehoesjes.nl

Zit hier nog niets voor je tussen? Wat dacht je dan van een telefoonkoord? De handige iMoshion koord laat zien hoe praktisch zo’n koord is. Het past op vrijwel ieder hoesje met een gesloten onderkant, behalve ultra dunne hoesjes. Het koord is eenvoudig te bevestigen en te verwijderen, zodat je altijd de keuze hebt om het wel of niet te gebruiken.

Daarnaast heeft Smartphonehoesjes nog veel meer toffe hoesjes, sterke screenprotectors en handige accessoires. Ook voor accessoires voor oudere iPhone-modellen ben je er nog steeds aan het juiste adres. Bestel je voor 21.00 uur, dan worden je aankopen de volgende dag al bij je thuisbezorgd.