iPhone 16 met 10 GB van Simyo: nu 370 euro goedkoper

Ben je geen grootverbruiker wat betreft data en belminuten, maar wel toe aan een nieuw abonnement én een nieuwe iPhone? Dan hebben we goed nieuws voor je. De iPhone 16 met 10 GB data is tijdelijk extra voordelig verkrijgbaar. Hieronder vind je alle details overzichtelijk op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16: maar liefst 370 euro goedkoper

De iPhone 16 beschikt over een 6,1-inch oled-scherm, beschermd door stevig Ceramic Shield-glas en een robuuste behuizing. Onder de motorkap vind je de krachtige A18-chip, die zorgt voor snelle en soepele prestaties bij zowel apps als games. Met de 48-megapixelcamera leg je haarscherpe foto’s en video’s vast, en dankzij de macromodus maak je moeiteloos gedetailleerde close-ups.

Daarnaast is het toestel voorzien van handige extra’s, zoals een actieknop voor snelle toegang tot veelgebruikte functies en een aparte cameraknop waarmee je direct kunt fotograferen of filmen. De iPhone 16 heeft een adviesprijs van 969 euro, maar bij Bol is hij momenteel al voordeliger verkrijgbaar, namelijk voor 693 euro.

Flinke korting op je toestel en op de Sony WH-1000XM6

Wil je liever nog meer besparen en heb je geen grote bundel nodig? Dan is Simyo een interessante keuze. Daar kun je de iPhone 16 namelijk tot 370 euro goedkoper krijgen dan de oorspronkelijke introductieprijs. Voor een abonnement met 10 GB betaal je bovendien slechts 8 euro per maand.

Heb je liever een andere provider dan Simyo? Ook met een 10 GB abonnement van Lebara haal je de iPhone 16 nu goedkoper in huis. Voor het toestel betaal je dan 569 euro en het abonnement kost je per maand 8 euro. Ook leuk: bij zowel Simyo als Lebara ontvang je met de kortingscode 75IPHONEWH1000XM6 ook nog eens 75 euro korting op de Sony WH-1000XM6.

iPhone 16 via een provider: tot 345 euro korting op het toestel

Wil je de iPhone 16 met extra voordeel aanschaffen? Dan loont het om het toestel te combineren met een abonnement. Vaak ben je daarmee goedkoper uit dan wanneer je de iPhone los koopt.

Bij Vodafone kost de iPhone 16 momenteel 624 euro. Geef je de voorkeur aan KPN? Daar betaal je nu 720 euro voor hetzelfde toestel. Liever Odido, daar kost de iPhone 16 momenteel 696 euro.

Profiteer van nog meer voordeel

Bij Vodafone, Odido en KPN profiteer je van extra voordelen wanneer je meerdere diensten combineert. Zo krijg je bij Vodafone tot 7,50 euro korting per maand, een extra tv-pakket zoals Ziggo Sport Totaal of SkyShowtime en dubbele data bij een combinatie met Ziggo. Odido biedt tot 7,50 euro korting op mobiel en 5 euro op internet, plus dubbele data bij meerdere abonnementen op één adres.

KPN geeft eveneens tot 7,50 euro korting per maand, met extra’s zoals dubbele data, extra zenders, onderling gratis bellen binnen het gezin en zelfs een gratis Netflix-abonnement bij het bundelen van diensten.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Wil je weten of de iPhone 16 prijzen nog up-to-date zijn of ben je op zoek naar de scherpste deal? Bekijk dan snel onze prijsvergelijker hieronder! Dankzij de handige filters stel je eenvoudig je wensen in, waarna de laagste prijs direct bovenaan wordt getoond, zo vind je razendsnel de beste aanbieding.