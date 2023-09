iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: welke past het beste bij mij? (ADV)

Half september is de iPhone 15-serie aangekondigd en de gloednieuwe toestellen zijn nu verkrijgbaar. Maar welke iPhone moet je nou kiezen, de iPhone 15 of toch het Pro-model? Wij vertellen je alles over de grootste verschillen.

iPhone 15 versus iPhone 15 Pro

Jaarlijks organiseert Apple een evenement waar alle Apple-fans naar uitkijken. Daar worden de nieuwste producten gepresenteerd en dit jaar was het 12 september weer zover. En dat betekent dat de gloednieuwe iPhone 15 eindelijk hier is.

De tijd om te pre-orderen is alweer voorbij en alle modellen zijn officieel verkrijgbaar. Maar wat zijn de verschillen precies tussen de iPhone 15 en iPhone 15 Pro? Wij vertellen het je, zodat jij de iPhone 15 kiest die bij je past.

iPhone 15 Pro: het absolute topmodel

De iPhone 15 Pro is het absolute topmodel van de gloednieuwe iPhone-serie. Deze wordt aangedreven door de A17 Pro-chip, de krachtigste processor van Apple tot nu toe. Hij zorgt er onder andere voor dat alle animaties soepel over het scherm bewegen. Dat is trouwens een ProMotion-scherm, wat Always on mogelijk maakt. Hoe vaak de pixels op je scherm ververst worden, ligt aan waar je de iPhone op dat moment voor gebruikt.

Verder is de geluid uit-knop vervangen door een actieknop. Die zet je nog steeds in om over te schakelen van geluid naar bijvoorbeeld trillen, maar het is ook mogelijk de knop in te zetten voor een andere functie. Maak je veel foto’s, dan houd je de knop ingedrukt om de camera te openen. Als keukenprins(es) stel je direct een timer in. Via de Opdrachten-app is het zelfs mogelijk om bijvoorbeeld de lichten in je kamer aan te doen.

Bovendien is de behuizing nu van titanium in plaats van aluminium. Het materiaal is sterker en beschermt je toestel beter tegen krasjes. Titanium is daarbij ook lichter, waardoor je geen lamme arm meer krijgt als je lang met je iPhone 15 Pro bezig bent. Ben je op zoek naar de iPhone met écht het allerbeste van Apple? Ga dan voor de iPhone 15 Pro Max met zijn ‘tetraprisma’ periscoopcamera, waarmee je nog verder inzoomt zonder kwaliteitsverlies.

iPhone 15: het instapmodel met Pro-gevoel

Ben je op zoek naar ‘gewoon’ een iPhone, kies dan voor de iPhone 15. Dit model heeft een verbeterde camera ten opzichte van zijn voorganger, want kiekjes schiet je nu standaard met een resolutie van 48 megapixel. Bovendien is de portretmodus aangepast en hoef je niet meer handmatig over te schakelen. In plaats daarvan herkent de iPhone 15 wanneer je een persoon (of je huisdier) in het frame hebt en maak je direct na het drukken op de sluiterknop – of zelfs later – een portretfoto van je creatie.

Ook is de notch helemaal verdwenen. Die heeft plaatsgemaakt voor het Dynamic Island, welke zich volledig aanpast aan waar jij op dat moment je iPhone voor gebruikt. Is dat bijvoorbeeld muziek luisteren, dan bedien je je muziek hier. De Muziek-app hoef je niet meer te openen.

Alle iPhone 15-modellen zijn uitgerust met een usb-c-aansluiting in plaats van een Lightning-poort. Superhandig natuurlijk, want zo kun je voor de iPhone dezelfde oplader en kabel gebruiken als voor je Mac, je iPad en – wie weet – je elektrische tandenborstel. Wil je comfortabel al je social media berichten bekijken, kies dan voor de iPhone 15 Plus met 6,7 inch-scherm.

