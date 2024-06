iOS 18 komt eraan: zo haal je de iPhone 15 voordelig in huis

iOS 18 komt eraan! Scoor nu de iPhone 15 extra voordelig, zodat ook jij straks kunt profiteren van alle nieuwe functies van iOS 18. Hier vind je de beste deal!

Over iOS 18

Apple heeft iOS 18 aangekondigd tijdens de WWDC op 10 juni. Deze grootste update ooit introduceert nieuwe functies voor Siri, Foto’s, Berichten, Mail en meer.

Hoewel iOS 18 pas in september voor iedereen beschikbaar komt, is nu al bekend gemaakt welke iPhones worden ondersteund. Één daarvan is natuurlijk de iPhone 15. iPhoned laat je zien waar je de iPhone 15 het voordeligste aanschaft zodat jij straks ook gebruik kunt maken van iOS 18.

De iPhone 15 nu extra voordelig

De iPhone 15 is uitgerust met veel functies die voorheen alleen beschikbaar waren op de Pro-modellen van de iPhone 14-serie. Zo heeft de iPhone 15 het Dynamic Island in plaats van de traditionele notch, en kunnen de camera’s nu foto’s maken met een resolutie van 48 megapixels, in plaats van de 12 megapixels op eerdere modellen.

Een iPhone 15 in combinatie met abonnement van Odido is nu extra voordelig bij Belsimpel. In dat geval kost de iPhone 15 je namelijk nog maar 615 euro, dit is een besparing van 354 euro op de adviesprijs. Ben je al klant van Odido, dan profiteer je van meer voordelen. Denk aan tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en sparen van Odido Extra-punten.

Het toestel in het kort

In de camera-app zijn ook verschillende nieuwe functies toegevoegd. Zo schakelt de camera automatisch over naar portretmodus wanneer een persoon of zelfs een huisdier in het frame wordt gedetecteerd. Dit maakt het eenvoudig om het portreteffect achteraf toe te passen of de focus naar een ander punt te verplaatsen.

Om al deze nieuwe functies soepel te laten draaien, is de iPhone 15 uitgerust met dezelfde krachtige chip als de iPhone 14 Pro-serie: de A16 Bionic. Er zijn echter kleine aanpassingen gemaakt, waardoor de iPhone 15 extreem krachtig is en elke taak moeiteloos aankan.

Wil je geen abonnement, maar liever een lost toestel kopen? Dat kan natuurlijk ook! In onderstaande prijsvergelijker staan de beste prijzen voor een iPhone 15 zonder abonnement.

Meestal valt er elk jaar een generatie af wanneer er een nieuwe update verschijnt. Zo bleven de iPhone 8 en iPhone X bij de lancering van iOS 17 steken op iOS 16, en kregen ze alleen nog beveiligingsupdates. Dit jaar zijn alle iPhones die ondersteuning hadden voor iOS 17 ook geschikt voor iOS 18. Benieuwd naar welke toestellen een update krijgen?

