iPhone 15-aanbieding: haal hem tijdelijk extra goedkoop in huis

Is jouw iPhone aan vervanging toe? De Slimme Keuze-weken zijn weer van start gegaan bij Mobiel.nl, waardoor je profiteert van hoge kortingen op diverse toestellen en accessoires. Onder andere de instapper van de iPhone 15-serie haal je nu extra voordelig.

Slimme Keuze-weken bij Mobiel.nl

Mobiel.nl organiseert een aantal keren per jaar de Slimme Keuze-weken. Dit is een periode waarin je de populairste toestellen en accessoires voor een leuk prijsje in huis haalt. De huidige periode is al een tijdje bezig, dus wacht niet te lang. De acties gelden tot en met 1 september.

Je haalt onder andere de iPhone 15 momenteel extra goedkoop in huis. We vertellen je alles over de aanbieding. Wees er snel bij!

iPhone 15: tot 283 euro korting

Bestel de iPhone 15 tijdens de Slimme Keuze-weken in combinatie met een abonnement van Odido en je ontvangt tot wel 283 euro korting. Voor de telefoon betaal je slechts 516 euro, terwijl hij bij introductie een adviesprijs meekreeg van 969 euro. Het losse toestel kost inmiddels rond de 800 euro.

Voor die prijs krijg je een krachtige iPhone met dezelfde chip als in de iPhone 14 Pro werd gebruikt, maar dan met wat aanpassingen. Zo weet je zeker dat-ie alles aankan, ongeacht de taak die je hem geeft. Verder zien we het nieuwe Dynamic Island, die zich aanpast aan de apps die jij op dat moment gebruikt.

Daarnaast hebben de camera’s een flinke make-over gekregen. De hoofdlens heeft een maximale resolutie van 48 megapixel, zodat foto’s nóg meer details bevatten en dichter bij de werkelijkheid komen. Daarnaast detecteert het toestel zelf of er een persoon of huisdier in het frame staat, zodat het portret-effect automatisch toegepast kan worden. Dit maakt het ook mogelijk om het effect achteraf toe te voegen.

Nog veel meer aanbiedingen tijdens Slimme Keuze-weken

De iPhone 15 is natuurlijk niet de enige aanbieding tijdens de Slimme Keuze-weken van Mobiel.nl. Ook de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max zijn extra voordelig te scoren. Daarnaast zijn er verschillende sim only-acties en zijn de Apple AirPods Pro 2 voor 233,95 euro aan te schaffen in plaats van 278,95 euro.