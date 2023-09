Doe mee en win de nieuwe iPhone 15 Pro

De nieuwe iPhone-modellen komen eraan! Trouwe lezers weten wat dat betekent: een iPhone-winactie van iPhoned. Dit jaar geven we zelfs het Pro-model weg. Zo maak je ook kans op de gloednieuwe iPhone 15 Pro.

Wij geven de nieuwste iPhone Pro weg!

Natuurlijk geven we ook dit jaar weer de allernieuwste iPhone weg aan een gelukkige lezer. Dit jaar gaat het zelfs om het Pro-model. Wil jij de iPhone 15 Pro direct na de lancering in Nederland winnen? Lees dan vooral verder om erachter te komen hoe je meedoet.

iPhone 15 Pro winnen? Zo doe je mee

De iPhone Pro van 2023 gaat volgens onze geruchten iPhone 15 Pro heten. Die krijgt waarschijnlijk weer een snellere en zuinigere chip, waardoor de accu veel langer meegaat. Ook zal de camera op verschillende fronten verbeterd zijn, bijvoorbeeld wat het schieten van foto’s onder slechte lichtomstandigheden betreft. Wil jij de iPhone 15 Pro winnen? Je doet mee door onderstaand formulier in te vullen.

Meedoen kan tot en met 14 september 2023. Uit alle deelnemers wordt één willekeurige gelukkige gekozen. Daarna nemen we zo snel mogelijk contact met diegene op. Namens de hele iPhoned-redactie: heel veel succes! Natuurlijk houden we je in aanloop naar de officiële aankondiging op de hoogte van alle geruchten.

Verwachtingen voor de iPhone 15 Pro

Maar wat zijn dan nog meer verwachtingen voor de iPhone 15? Eens in de zoveel jaar wordt het design op de schop genomen en dit jaar is het zover. We verwachten voor de iPhone 15 Pro een scherm met de dunste randen ooit, een ietwat rondere behuizing en het frame is volgens geruchten van titanium. Hierdoor wordt de 15 Pro flink lichter dan zijn voorganger. De reguliere iPhone 15 zal nog wel van aluminium zijn.

Verder zal de nieuwe A17 Bionic-chip sneller en energiezuiniger zijn. Bovendien laad je de nieuwste iPhone-modellen waarschijnlijk niet meer op via een Lightning-kabeltje, maar krijgt-ie een usb-c-poort. En uiteraard nog de bovengenoemde camera-verbeteringen. Meer weten over de nieuwe iPhones? Check dan de volgende overzichtspagina’s: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Wil je op de hoogte blijven van al het iPhone 15-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.