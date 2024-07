iPhone 15 Pro tijdelijk extra voordelig: bespaar tot 540 euro (ADV)

De Vodafone Runners zijn weer van start gegaan en dat betekent heel veel voordeel op populaire telefoons. iPhones zijn ook van de partij, waaronder de 15 Pro. We lichten de aanbieding hieronder voor je uit.

Bespaar op iPhone 15 Pro tijdens Vodafone Runners

Ben je op zoek naar het allerbeste dat Apple te bieden heeft, dan kies je voor de iPhone 15 Pro. Hij beschikt over een uitstekende camera, de krachtigste processor en de nieuwste features. Momenteel haal je hem tijdens de Vodafone Runners in huis met 540 euro voordeel. We vertellen je er alles over.

Goed om te weten is dat de Vodafone Runners er tot en met 4 augustus zijn. Wees er dus snel bij.

Dit is de iPhone 15 Pro

De iPhone 15 Pro is klein maar fijn. Met een formaat van 6,1 inch past hij in de meeste broekzakken en bedien je hem met één hand. Toch kan hij elke taak die je voor hem hebt met gemak aan. Dat komt door de A17 Pro-chip, die overigens geoptimaliseerd is om zelfs de zwaarste games goed te kunnen draaien. Goed nieuws dus voor gamers.

Verder zullen ook de fotografen onder ons hun hart ophalen met de 15 Pro. De camera is nog meer verbeterd ten opzichte van de voorganger en laat nu meer licht binnen. Daardoor zitten ook foto’s met wat mindere lichtomstandigheden vol details. Er is verder een ultragroothoeklens aanwezig en een telelens. Daarmee zoom je drie keer in zonder kwaliteitsverlies.

Een leuke functie is verder de actieknop. Die is alleen op de Pro-toestellen te vinden. Wat die precies doet, bepaal je helemaal zelf. Het wordt daarmee een sneltoets naar een app die je vaak gebruikt. Tip: gebruik de Opdrachten-app en de mogelijkheden zijn opeens eindeloos. Je schakelt zo zelfs je slimme verlichting in of uit.

Nieuw is ook de behuizing die niet meer van aluminium is gemaakt, maar van titanium. Dat materiaal is een stuk sterker en kan beter tegen krassen.

Haal de iPhone 15 Pro voordelig in huis

Tijdelijk haal je jouw nieuwe iPhone 15 Pro extra voordelig in huis tijdens de Vodafone Runners. Je besparing loopt op tot wel 540 euro. De maximale korting bereik je door te kiezen voor 1TB. Het toestel is 323 euro goedkoper dan normaal en op je Vodafone Red-abonnement ontvang je 3 euro korting per maand.

Verder zijn er geen aansluitkosten, die zijn normaal 25 euro. Heb je internet van VodafoneZiggo op je adres? Dan profiteer je van klantvoordeel, waaronder 5 euro korting per maand. Liever een 15 Pro met wat minder opslag? De 512GB-versie haal je met voordeel tot 530 euro in huis en de variant met 256GB is er tot 496 euro voordeliger. Voor de meeste mensen is de iPhone 15 Pro met 128GB echter voldoende en hierop bespaar je tot 486 euro.

Vodafone heeft een ruime keuze aan bundels, waaronder de populaire Red-abonnementen. Daarin heb je drie mogelijkheden: Red met 20GB aan data, Red Unlimited en Red Together.

Je krijgt daarmee 50GB aan data die je kunt verdelen met de rest van je gezien. En heb je Ziggo Internet? Dan krijg je zelfs 100GB aan data! En daarnaast krijg je ook nog eens iedere maand extra Runners korting.

Profiteer van het betrouwbare Vodafone-netwerk

Op het Vodafone netwerk kan je altijd rekenen. Het internet is stabiel en razendsnel. Je maakt namelijk standaard gebruik van 5G, waardoor je altijd rap de informatie vindt die je zoekt.

Klanten van Vodafone en Ziggo profiteren van veel voordelen. Ontvang bijvoorbeeld tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, dubbel zoveel MB’s, een extra tv-pakket naar keuze en nog veel meer. Heb je geen Ziggo, maar ben je 28 jaar of jonger? Je krijgt alsnog tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement.

Bespaar ook op de iPhone 15

Tot en met 4 augustus ontvang je veel voordeel op de iPhone 15 Pro. Is dit niet het toestel voor jou? Tijdens de Vodafone Runners bespaar je ook op de reguliere iPhone 15.

Of misschien kan jouw telefoon nog een tijdje mee, maar is het tijd wel voor een nieuw abonnement. Een sim only-abonnement is tijdens de Vodafone Runners ook extra voordelig. Je krijgt dan sowieso de Runners-korting, maar heb je ook Ziggo Internet? Dan krijg je extra korting en wordt je data zelfs verdubbeld.

iPhone 15 : tot 486 euro voordeel

: tot 486 euro voordeel iPhone 15 Pro : tot 540 euro voordeel

: tot 540 euro voordeel Sim only van Vodafone: tot 3 euro korting per maand