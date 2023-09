iPhone 15 (Pro): de 5 grootste vernieuwingen op een rij (ADV)

Op 12 september is de gloednieuwe iPhone 15-serie aangekondigd. Maar wat zijn eigenlijk de vernieuwingen van de iPhone 15 (Pro)? Wij hebben de vijf grootste voor je op een rij gezet.

iPhone 15 (Pro) de 5 grootste vernieuwingen

Wil jij een nieuwe iPhone, maar twijfel je nog of je gaat voor de nieuwste serie? Wij laten je zien wat de grootste vernieuwingen zijn van Apple's nieuwste gadgets.

1. Nieuwe knop en extra sterk materiaal

Apple heeft aan het design van de iPhone 15 Pro gesleuteld, want die kent een aantal nieuwe features. De geluid uit-knop is vervangen door een actieknop. Deze knop kenden we al, want hij is ook op de Apple Watch Ultra in te zetten. De actieknop is multifunctioneel: je stelt zelf in wat de knop doet zodra je hem ingedrukt houdt. Dat kan het opstarten van de camera zijn, maar ook bijvoorbeeld het aandoen van de slimme verlichting in je kamer ‘s ochtends via de Opdrachten-app.

Verder is ook de behuizing van de iPhone 15 Pro niet meer van aluminium, maar van titanium. Dit materiaal is sterker, waardoor het toestel beter tegen krassen beschermd is. Ook is titanium lichter en is het gewicht flink omlaag gebracht.

2. Veelzijdig Dynamic Island

Het Dynamic Island werd geïntroduceerd met de iPhone 14 Pro, maar nu hebben alle iPhone 15-modellen de functie. De grote notch is hiermee dus eindelijk verleden tijd. Het ‘eiland’ past zich aan aan waar jij je iPhone op dat moment voor gebruikt. Zo heb je meer aan je scherm.

Op het vliegveld zie je hier je boarding pass én vanuit welke gate je vliegtuig vertrekt. Ook bedien je je muziek, telt je timer af en neem je telefoongesprekken aan vanuit het eiland. Steeds meer apps werken samen de functie, zodat het Dynamic Island steeds veelzijdiger wordt.

3. 48 megapixel camera

De camera van de iPhone 15-serie heeft ook flinke vernieuwingen gekregen. Zo schieten alle iPhone 15-modellen hun kiekjes nu met 48 megapixel, maar het podium is vooral voor de verbeterde telelens van de iPhone 15 Pro Max. Deze komt overeen met een periscooplens en kan verder inzoomen zonder kwaliteitsverlies dan de andere modellen. Met 5x heeft dit model de langste optische zoom ooit bij een iPhone.

In de software is echter ook een aantal verbeteringen doorgevoerd. De nachtmodus is nóg beter met minder licht en portretten worden mooier met intensere kleuren. Ook handig is dat je niet meer voor het nemen van een foto moet bedenken of je een portretfoto wilt. De camera detecteert nu zelf of er een persoon – of zelfs een dier – in het frame staat, maar de modus is ook na het maken van een foto toe te passen.

4. Krachtigste chip

Aan de binnenkant van de iPhone 15 Pro (Max) ligt de nieuwste en krachtigste chip van Apple te vinden: de A17 Pro. Deze processor is zo’n 20 procent sneller dan de vorige generatie. Die vorige generatie is nog wel in de iPhone 15 (Plus) gebruikt, al is die nog steeds enorm krachtig.

5. Van Lightning naar usb-c

Verder laad je je iPhone niet meer op met Lightning, maar met een usb-c-kabeltje. Dit komt door wetgeving in Europa die stelt dat alle elektronische apparaten zo’n aansluiting moeten hebben. Voordeel hiervan is dat je iPhone 15 sneller opgeladen is, maar ook bestanden overzetten gaat sneller.

