iPhone 15 (Pro) fors in prijs verlaagd: ruil in en ontvang nóg meer voordeel (ADV)

De Slimme Keuze-weken zijn weer begonnen bij Mobiel.nl! Daardoor haal je onder andere de iPhone 15 en 15 Pro (Max) extra voordelig in huis. Je profiteert van nóg meer korting door een smartphone in te leveren.

Slimme Keuze-weken bij Mobiel.nl

Bij Mobiel.nl zijn de Slimme Keuze-weken van start gegaan. Dat betekent dat je tot en met 1 september profiteert van de beste acties op sim only-abonnementen en de populairste telefoons. Zo zijn toestellen uit de iPhone 15-serie nu extra voordelig in huis te halen.

Bovendien is het nu veel gemakkelijker om je oude smartphone in te leveren. Vaak levert dit je meer korting op, waardoor jij jouw nieuwe iPhone nog goedkoper scoort. We vertellen hoe je een oude telefoon inlevert bij Mobiel.nl én wat de beste Slimme Keuze-weken deals zijn.

Zo ruil jij eenvoudig je oude iPhone in

Heb jij nog een oude telefoon in een vergeten lade liggen? Zonde! Dit kan namelijk veel voordeel opleveren bij het kopen van een nieuwe iPhone. Het inruilproces heeft Mobiel.nl recentelijk een stuk eenvoudiger gemaakt.

Onderaan de bestelpagina van de iPhone naar jouw keuze vind je een handige tool. Daarmee bereken je direct hoeveel jouw oude iPhone (of telefoon van een ander merk) nog waard is. Geef hierbij precies aan hoeveel opslagruimte hij heeft en wat de staat van het toestel is. Daarna zie je wat de geschatte waarde nog is.

Akkoord? Maak dan je bestelling af zoals je gewend bent! Bij je gloednieuwe iPhone ontvang je een gratis verzendlabel om je oude telefoon op te sturen. Enkele weken later ontvang je de waarde op je bankrekening. Lees alles over het vernieuwde trade-in proces op de site van Mobiel.nl.

Haal de iPhone 15 (Pro) voordelig in huis

Tijdens de Slimme Keuze-weken zijn de nieuwste iPhone-modellen tijdelijk voordelig in huis te halen. Kies je voor de instapper, dan maak je gebruik van het nieuwe Dynamic Island, de uitstekende 48-megapixelcamera en de vernieuwde portretmodus.

In combinatie met een abonnement is hij het goedkoopst. Ga voor Odido en je krijgt tot maar liefst 223 euro toestelkorting. Daardoor kost hij slechts 576 euro. Lever je bijvoorbeeld ook nog een iPhone 13 (128 GB) in die als nieuw is? Dan krijg je nog eens ongeveer 260 euro korting! Jouw iPhone 15 heb je dan dus voor 319 euro! Liever los? Dan betaal je 799 euro (zonder inruilen).

Ga jij het liefste voor een uitgebreidere iPhone, dan is de 15 Pro de juiste keuze voor jou. Deze beschikt over een helderder scherm, een actieknop en een telelens waarmee je tot drie keer inzoomt zonder kwaliteitsverlies. Bovendien is de behuizing niet meer van aluminium, maar van het sterkere titanium. Met een abonnement van KPN haal je hem in huis voor 816 euro, terwijl hij los 1019 euro kost.

Ruil een oude iPhone in en je scoort nog meer voordeel. Zeker als de behuizing van de telefoon nog zo goed als nieuws is, krijg je hoge korting. Voor de iPhone 13 Pro (128 GB) krijg je bijvoorbeeld ongeveer 330 euro terug. De iPhone 15 Pro heb je dan dus in handen voor 486 euro.

Met de iPhone 15 Pro Max haal je het beste van het beste in huis. Het toestel heeft een scherm van 6,7 inch en de beste camera van Apple tot nu toe. Dat komt doordat hij is uitgerust met een tetraprismalens, waardoor je tot vijf keer optisch inzoomt.

Het beste kies je tijdens de Slimme Keuze-weken voor een abonnement van Vodafone, in dat geval betaal je 984 euro. Los kost de iPhone 15 Pro Max 1249 euro. Lever je een iPhone 13 Pro Max (128 GB) in die nog als nieuw is? Dan ontvang je nog eens ongeveer 366 euro voordeel. Voor je nieuwe toestel betaal je daardoor 618 euro.

Ook voordeel op iPhone 14 en 13

Ook oudere iPhones haal je tijdens de Slimme Keuze-weken met voordeel in huis. Deze zijn nog steeds enorm krachtig en gaan nog jaren mee, maar zijn minder prijzig dan de allernieuwste reeks. Zo is de iPhone 13 met een Vodafone-abonnement nu tot 250 euro goedkoper en betaal je slechts 349 euro in combinatie met Unlimited.

De iPhone 14 is het voordeligst met een abonnement van KPN. Je krijgt tot wel 192 euro toestelkorting, waardoor je hem in huis haalt voor 528 euro. Als los toestel is hij tijdelijk ook goedkoper: 718 euro. Lever je een oude iPhone in? Dan scoor je één van deze iPhones ook voor minder.

Nog veel meer Slimme Keuzes

Geen nieuwe iPhone nodig, maar wel een nieuw sim only-abonnement of accessoires voor je smartphone? Ook die haal je tijdens de Slimme Keuze-weken van Mobiel.nl extra voordelig in huis.

Zo zijn de AirPods Pro 2 momenteel goedkoper, je legt nu 234,95 euro neer voor de oortjes. Ook de AirTags zijn in de aanbieding, wel zo handig voor op vakantie in je koffer! Bovendien krijg je een gratis speaker of 100 euro tegoed bij verschillende sim only-abonnementen.