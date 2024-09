Laatste kans: schaf de iPhone 15 Pro (Max) nu nog voordelig aan!

Houd je de prijzen van de iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max nauwlettend in de gaten? Dan is dit hét moment om toe te slaan! Beide toestellen zijn namelijk flink in prijs verlaagd. We laten je zien hoe je beide toestellen zo voordelig mogelijk kunt aanschaffen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

15 Pro (Max) flink in prijs verlaagd

Volgende week wordt verwacht dat Apple de nieuwe iPhones, inclusief de iPhone 16-serie, zal aankondigen. Dit betekent dat de productie van de iPhone 15 Pro-modellen geleidelijk stopt. Wil je nog profiteren van een flinke korting op de iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max? Dan is dit het perfecte moment!

iPhone 15 Pro: krachtig toestel

De iPhone 15 Pro is een krachtpatser verpakt in een stijlvol uitvoering. Met de razendsnelle A17 Bionic-chip kun je moeiteloos schakelen tussen apps, gamen zonder haperingen en genieten van prachtige foto’s en video’s dankzij de geavanceerde camera’s.

De stevige titanium behuizing geeft het toestel niet alleen een chic uiterlijk, maar maakt hem ook supersterk. Of je nu graag mooie foto’s maakt, je vrienden verslaat in games, of gewoon houdt van een toestel dat alles aankan, de iPhone 15 Pro is de ideale multi-tasker. Je bespaart het meest door je aankoop direct met een abonnement te combineren. Kies bijvoorbeeld voor onbeperkte data van Odido via Belsimpel en betaal slechts 823 euro.

iPhone 15 Pro bij providers: tot 160 euro voordeel

Schaf je jouw nieuwe iPhone 15 Pro het liefste aan bij je eigen provider? Hier blijft het toestelbedrag gelijk, of je nou kiest voor een abonnement met onbeperkt internet of een kleinere bundel. Het toestel is verkrijgbaar bij Odido, KPN en Vodafone. Op dit moment is de iPhone 15 Pro het voordeligste bij Odido. Daar betaal je voor het toestel 924 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro los kopen

Heb je liever een los toestel in plaats van een nieuwe iPhone 15 Pro in combinatie met een abonnement, dan kan dat natuurlijk ook! Op dit moment schaf je het toestel met 256GB los het voordeligste aan bij Ochama. Daar betaal je namelijk 1084 euro voor het toestel. Daarmee bespaar je maar liefst 275 euro op de toestelprijs.

iPhone 15 Pro Max: groter dan groot

De iPhone 15 Pro Max biedt een ongeëvenaarde ervaring voor iedereen die op zoek is naar de absolute top in smartphone-technologie. Dankzij zijn enorme 6,7-inch Super Retina XDR-scherm spatten de kleuren van je scherm af, ideaal voor het bekijken van video’s, het spelen van games en het bewerken van foto’s. Onder de motorkap vind je de krachtige A17 Bionic-chip, die zorgt voor razendsnelle prestaties en een soepele multitasking-ervaring.

De geavanceerde cameraset, met verbeterde sensoren en slimme fotografiefuncties, laat je prachtige foto’s en video’s maken, zelfs bij weinig licht. Of je nu een fanatiek fotograaf bent, een filmliefhebber of gewoon houdt van de nieuwste technologie, de iPhone 15 Pro Max is de perfecte combinatie van kracht, luxe en innovatie.

Je bespaart het meeste door je aankoop direct met een abonnement te combineren. Kies bijvoorbeeld voor onbeperkte data bij Odido of Vodafone via Belsimpel en betaal slechts 960 euro voor het losse toestel met 256GB aan opslagcapaciteit. Dat is een besparing van maar liefst 519 euro op de adviesprijs!

iPhone 15 Pro Max bij providers

Wil je je nieuwe iPhone 15 Pro Max liever aanschaffen via je eigen provider? Dan blijft de prijs van het toestel gelijk, ongeacht of je kiest voor onbeperkt internet of een kleinere bundel. Je vindt de iPhone 15 Pro Max bij Odido, KPN en Vodafone. Momenteel is de iPhone 15 Pro het voordeligst bij Odido, waar je voor het toestel 1174,99 euro betaalt.

iPhone 15 Pro Max los kopen

Als je liever een los toestel wilt in plaats van de iPhone 15 Pro Max met een abonnement, kan dat ook! Momenteel kun je het toestel het voordeligst los kopen bij Ochama, waar je 1199 euro betaalt voor de variant met 256GB aan opslagcapaciteit. Dat betekent een besparing van maar liefst 280 euro op de reguliere toestelprijs.