iPhone 15 Pro (Max) in huis halen? Hij is nu flink in prijs gezakt

Ben jij de prijzen van de iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max nauwlettend in de gaten aan het houden? Dit is hét moment om je aankoop te doen, want de geavanceerde toestellen zijn nu flink in prijs gezakt. We vertellen hoe je de nieuwe iPhone zo goedkoop mogelijk in huis haalt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro (Max) fors in prijs verlaagd

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max geven je het beste van wat Apple te bieden heeft, maar daar is de prijs helaas ook naar. Voor de iPhone 15 Pro leg je minimaal 1229 euro neer. Wil je het állerbeste, dan ben je voor de Pro Max net geen 1500 euro kwijt. Daar zitten jij en je bankrekening natuurlijk niet op te wachten. Gelukkig is er een manier om flink te besparen op de toestelprijs, namelijk door direct een abonnement af te sluiten bij je aankoop.

Providers geven je een vast kortingsbedrag, ongeacht de grootte van je bundel. Bij webwinkels is de korting die je krijgt wel afhankelijk van je abonnement: in combinatie met een 6 GB-abonnement betaal je meer voor de iPhone 15 Pro, dan wanneer je kiest voor een onbeperkt internet-bundel. We hebben de beste deals voor de twee iPhones hieronder voor je opgesomd.

iPhone 15 Pro: van 1229 euro, voor 768 euro

Bij een provider: bespaar tot 293 euro

Bestel je jouw nieuwe aanwinst het liefste direct bij een provider? Dan is KPN het goedkoopst, want hier betaal je 936 euro voor de iPhone. Hiermee bespaar je tot 293 euro op de adviesprijs. Natuurlijk is de iPhone 15 Pro ook bij Vodafone en Odido te verkrijgen. Hier betaal je 984 euro en 996 euro voor het toestel.

Bij een webwinkel: bespaar tot 461 euro

Het voordeligst is om de bestelling voor je nieuwe iPhone te doen in combinatie met een abonnement via een webwinkel. Kies in dit geval voor Vodafone bij GSMweb en je bespaart tot maar liefst 461 euro. Voor de iPhone 15 Pro betaal je in totaal 768 euro.

Dit is de iPhone 15 Pro: krachtpatser eersteklas

De iPhone 15 Pro is voorzien van Apple’s nieuwste processor, zodat alle taken zonder ook maar enige haperingen uitgevoerd worden. Met de A17 Pro-chip heeft de telefoon direct ondersteuning voor Apple Intelligence. Tegen een stootje kan hij wel, want de Pro-modellen van de 15-serie hebben voor het eerst een titanium behuizing. Dat is beter bestand tegen krassen en andere beschadigingen. Zo kan je gloednieuwe iPhone nóg langer mee.

Verder is hij voorzien van een handige actieknop. Waar die precies voor is, stel je zelf naar eigen wensen in. Luister je veel muziek, dan zorg je dat je met één druk op de knop naar Apple Music of Spotify geleid wordt. Wil je de camera zo snel mogelijk kunnen openen, dan is dit ook de plek. Wil je liever niet aan een abonnement vastzitten en een los toestel kopen? Dan koop je hem op het moment bij Bol voor 1018,95 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro Max: van 1479 euro, voor 970 euro

Bij een provider: bespaar tot 279 euro

Heb jij de iPhone 15 Pro Max op het oog? Bij KPN krijg je momenteel de beste deal van de providers. In plaats van de adviesprijs van 1479 euro, betaal je 1200 euro. Dat is dus een besparing van 279 euro. Mocht je – bijvoorbeeld vanwege klantvoordeel – liever bestellen bij Vodafone of Odido, dan ben je ongeveer 25 euro duurder uit. De verschillen zijn niet enorm groot, dus laat je keuze afhangen van jouw internetprovider en ontvang leuke kortingen.

Bij een webwinkel: bespaar tot 509 euro

De iPhone 15 Pro Max bestel je ook het beste met een Vodafone-abonnement bij GSMweb. Daardoor haal je hem in huis met een besparing tot wel 509 euro op de adviesprijs. In totaal leg je 970 euro voor de iPhone neer.

Dit is de iPhone 15 Pro Max: onovertroffen foto’s

Kiezen voor de iPhone 15 Pro Max doe je waarschijnlijk vooral voor de camera’s. Voor het eerst is er – naast het formaat – verschil tussen de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max. Het Pro Max-model beschikt over een tetraprismalens. Daarmee zoom je tot vijf keer optisch in zonder kwaliteitsverlies, terwijl de iPhone 15 Pro het moet doen met drie keer.

Verder is de nachtmodus verbeterd en maakt de software automatisch portretfoto’s als hij detecteert dat er een persoon of dier in het frame staat. Dankzij de A17 Pro-chip speel je de zwaarste games zonder problemen. Liever geen abonnement, maar de iPhone 15 Pro Max als los toestel kopen? Dan moet je ook nu bij Bol zijn en reken je 1219 euro af.

Ben je er nog niet helemaal uit?

Twijfel je nog tussen de iPhone 15-modellen? Snappen we, het zijn ook stuk voor stuk fijne toestellen. Lees in onze review wat we nou echt vonden van de iPhone 15 Pro (Max). We vertellen uitgebreid over de plus- en minpunten, waardoor jij een weloverwogen besluit kan nemen.

Lees ook: iPhone 15 Pro (Max) review: de beste én slechtste koop van dit jaar