Haal de iPhone 15 Pro (Max) nu al goedkoper in huis

De iPhone 15-serie ligt pas net officieel in de winkel, maar heeft een flink prijskaartje. Gelukkig zijn de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max nu al goedkoper in huis te halen!

iPhone 15 Pro (Max) nu al goedkoper

Sinds 22 september zijn de nieuwste Apple-smartphones te koop en die bestaan uit de reguliere iPhone 15, een iets grotere 15 Plus, en de twee absolute topmodellen: de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max. Die laatste twee hebben bij lancering dan ook een flink prijskaartje meegekregen.

Beide toestellen zijn nu met veel voordeel te vinden. Lees snel verder en we vertellen je precies hoe je de iPhone 15 Pro (Max) goedkoper in huis haalt!

Dit moet je weten over de iPhone 15 Pro

Een upgrade naar de iPhone 15 Pro brengt een aantal leuke functies met zich mee. Zo heeft het reguliere model onder andere de nieuwe actieknop. Die kenden we al van de Apple Watch Ultra, maar komt nu dus ook naar de iPhones. Deze knop vervangt de knop die je gebruikt om je iPhone op stil te zetten. Hij is multifunctioneel, want je kiest zelf waar je hem voor gebruikt!

Maak je veel foto’s? Dan stel je in dat de camera hiermee direct geopend wordt. Maar er zijn veel meer mogelijkheden, want met de Opdrachten-app kan je zelfs de lampen in je kamer aandoen of de gordijnen openen. Verder is de behuizing nu niet van aluminium, maar van het sterkere titanium. Dat is beter bestand tegen krassen en een stuk lichter.

Zo haal je de iPhone 15 Pro goedkoper – bespaar tot 125 euro

Nu vraag je je natuurlijk af hoe je dan flink bespaart op de iPhone 15 Pro. Dat doe je door direct een abonnement af te sluiten. In combinatie met KPN ben je dan het goedkoopste uit. Je betaalt dan voor de iPhone 15 Pro 1104 euro. Dat is een voordeel van 125 euro.

Liever Odido? Dan kost de smartphone je 1105 euro en bij Vodafone leg je er 1128 euro voor neer. Heb je al een abonnement van een van deze providers, dan zijn er nog meer voordelen! Kies je dan voor dezelfde aanbieder bij je mobiele abonnement? Dan profiteer je nog van klantvoordeel.

Alles over de iPhone 15 Pro Max

De échte ster van de show is de iPhone 15 Pro Max. Dat komt door de extra cameralens waarmee hij is uitgerust. Apple noemt dit systeem een tetraprisma. Daarmee zoom je tot 5 keer zonder kwaliteitsverlies in. Het kleinere broertje, de iPhone 15 Pro, kan 3 keer zoomen en de reguliere iPhone 15 kan dat 2 keer.

Met de iPhone 15 Pro Max heb je – net als de iPhone 15 Pro – de beschikking over een scherm van 6,7 inch, dat ook Always on ondersteunt dankzij het Super Retina-display. Je kunt dan bijvoorbeeld altijd de klok op het lockscreen zien, zelfs wanneer je de iPhone niet gebruikt. Aan de binnenkant vind je de A17 Pro-processor die ontzettend krachtig is. Hiermee kan deze iPhone alle nieuwe functies, games en meer met gemak aan.

Zo haal je de iPhone 15 Pro Max goedkoper – bespaar tot 144 euro

In combinatie met een Odido-abonnement bespaar je 144 euro op je nieuwe iPhone 15 Pro Max. Voor het toestel leg je dan een bedrag van 1335 euro neer. Ga je voor een abonnement van Vodafone of KPN, dan is die besparing 135 euro en betaal je 1344 euro. KPN geeft je bovendien tot 500 euro inruilwaarde voor je oude iPhone.