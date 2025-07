Nu of nooit: iPhone 15 Pro Max alleen hier nog te koop

De iPhone 15 Pro Max is een stijlvol en krachtig toestel met een groot, prachtig scherm en snelle prestaties. Het is de perfecte keuze voor wie op zoek is naar kwaliteit en betrouwbaarheid, ook als je niet per se het allernieuwste model nodig hebt. Wacht niet te lang, want dit populaire toestel is nog maar beperkt beschikbaar!

iPhone 15 Pro Max: tijdelijk 519 euro goedkoper

De iPhone 15 Pro Max is een luxe en robuust toestel met een groot scherm dat elk detail haarscherp weergeeft. Dankzij de krachtige chip werkt hij razendsnel en soepel, ideaal voor wie graag de beste prestaties wil bij apps, games en multitasken. Met de handige usb-c aansluiting laad je je telefoon bovendien snel en eenvoudig op.

De geavanceerde camera maakt schitterende foto’s, zelfs van veraf, zodat je elk moment perfect vastlegt. En dat is nog niet alles: bij aankoop profiteer je ook van exclusieve extra’s, zoals enkele maanden gratis Apple Music en Apple TV+.

Momenteel is de iPhone 15 Pro Max als los toestel flink goedkoper geworden dan de oorspronkelijke adviesprijs van 1479 euro. Zo kun je bijvoorbeeld bij Bol het toestel al in huis halen voor 1239 euro, wat een flinke besparing van 240 euro is.

Wil je echter nog meer besparen, dan is het aan te raden om het toestel in combinatie met een abonnement aan te schaffen. Als je een abonnement neemt bij KPN via Mobiel.nl of van Vodafone via Belsimpel, betaal je nu slechts 960 euro voor het toestel. Dat is maar liefst 519 euro goedkoper dan de officiële adviesprijs.

iPhone 15 Pro Max via een provider: kortingen tot 351 euro

Wil je besparen op de toestelkosten? Kies er dan voor om het toestel samen met een abonnement af te sluiten bij jouw huidige provider. De iPhone 15 Pro Max is momenteel alleen nog direct bij Vodafone verkrijgbaar. Daar betaal je nu 1128 euro voor het model met 256GB opslag. Je bespaart daarmee maar liefst 351 euro ten opzichte van de adviesprijs van 1479 euro.

Je kunt er ook voor kiezen om het toestel apart te kopen en dit te combineren met een sim only-abonnement. Bij verschillende providers zijn momenteel aantrekkelijke sim only-aanbiedingen beschikbaar, zoals hoge kortingen tot wel vijftig procent of ontvang je dubbel zoveel data.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Als je thuis al internet hebt via een provider, kan het slim zijn om ook je mobiele abonnement bij deze aanbieder af te sluiten. Op die manier profiteer je vaak van extra voordelen, zoals korting op je maandelijkse kosten, extra data of exclusieve acties die alleen gelden als je zowel internet als mobiel bij dezelfde provider afneemt.

Bij Odido, KPN en Vodafone levert dit interessante besparingen op: zo kun je tot wel 7,50 euro per maand korting krijgen op je mobiele abonnement. Daarnaast bieden de providers unieke extra’s. Zo krijg je bij KPN met Combivoordeel een gratis Netflix-abonnement, bij Odido tot 5 euro korting per maand op je vaste internet, en bij Vodafone in combinatie met Ziggo een gratis extra tv-pakket.

iPhone 15 Pro Max bij webwinkels: bespaar tot 519 euro

Als je veel belminuten en data nodig hebt en op zoek bent naar een ruime bundel, is het slim om de iPhone 15 Pro Max samen met een abonnement te bestellen via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe groter het abonnement dat je kiest, hoe meer korting je ontvangt op het toestel.

Bovendien krijg je bij alle providers nu tijdelijk een extra voordeel: drie maanden gratis Apple Music en Apple TV+ bij je abonnement.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Vodafone: bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel 960 euro, wat je een voordeel van 519 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je gebruik maakt van Klantvoordeel;

bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel 960 euro, wat je een voordeel van oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je gebruik maakt van Klantvoordeel; KPN: Liever een KPN-abonnement? Dan ligt de toestelprijs op 960 euro bij Mobiel.nl, met een korting van 519 euro op de adviesprijs én ook hier ontvang je tot 7,50 euro korting per maand in combinatie met Combivoordeel.

Liever een KPN-abonnement? Dan ligt de toestelprijs op 960 euro bij Mobiel.nl, met een korting van op de adviesprijs én ook hier ontvang je tot 7,50 euro korting per maand in combinatie met Combivoordeel. Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je 1038 euro bij Belsimpel voor de iPhone 15 Pro Max en bespaar je maar liefst 441 euro op de adviesprijs. Daarnaast profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en extra mb’s in je bundel als je gebruik maakt van Klantvoordeel;

Alles over de iPhone 15 Pro Max

De iPhone 15 Pro Max blijft in 2025 een slimme keuze voor wie op zoek is naar een premium smartphone met krachtige prestaties en innovatieve functies. Het toestel is uitgerust met een 6,7-inch Super Retina XDR OLED-display. Het titanium ontwerp maakt het toestel niet alleen lichter en duurzamer maar geeft het toestel ook een luxe uitstraling.

De iPhone 15 Pro Max heeft ondersteuning voor iOS 26 en heeft toegang tot de nieuwste AI-functies en beveiligingsupdates. Het grote scherm en de krachtige batterij maken hem zeer geschikt voor multitasken en het scrollen door je favoriete video’s. De combinatie van de uitstekende camera’s, langdurige software-ondersteuning en sterke prestaties maken het toestel zeker in 2025 nog een slimme en duurzame keuze.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd of deze iPhone 15 Pro Max prijzen nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je de beste deal scoort? Check dan snel onze prijsvergelijker! Met de handige filters geef je gemakkelijk je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.