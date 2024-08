iPhone 15 Pro Max nu voor minder dan 990 euro: hier moet je zijn

Het nieuwste model van Apple is de iPhone 15 Pro Max. Wil je deze krachtige smartphone in huis halen? Hier ontdek je waar je de iPhone 15 Pro Max voor de beste prijs kunt kopen.

Waarom kiezen voor de iPhone 15 Pro Max

De iPhone 15 Pro Max is momenteel de krachtigste iPhone, dankzij de gloednieuwe A17 Pro-chip. Deze chip is speciaal ontworpen voor veeleisende games, waardoor hij uitzonderlijk snel presteert. Met de processor krijgt de iPhone 15 Pro Max later ook ondersteuning voor Apple Intelligence.

In vergelijking met de iPhone 14 Pro Max zijn er enkele designwijzigingen doorgevoerd. De hoeken zijn nu wat ronder en de behuizing is gemaakt uit sterker titanium. De traditionele schakelaar om het geluid uit te zetten is vervangen door een actieknop. Deze knop kun je zelf instellen, zodat je zelf bepaalt welke functie of app er wordt geactiveerd.

Voor het eerst zijn er naast het formaat ook verschillen tussen de iPhone 15 Pro en de 15 Pro Max. Het belangrijkste verschil zit in het camerasysteem. De Pro Max heeft een tetraprismalens waarmee je tot 5 keer optisch kunt zoomen zonder kwaliteitsverlies, terwijl de iPhone 15 Pro beperkt is tot 3 keer optische zoom.

De iPhone 15 Pro Max is beschikbaar in de kleuren naturel, wit, zwart of blauw titanium, met een adviesprijs van 1479 euro. Momenteel kun je hem echter voor een lagere prijs krijgen. De iPhone 15 Pro Max in naturel titanium is nu te koop voor 1235,95 euro bij Bol.

De beste iPhone 15 Pro Max-aanbiedingen bij providers – bespaar 279 euro

Door je nieuwe iPhone via een provider aan te schaffen, kun je vaak flink besparen op de toestelprijs. Deze prijs blijft hetzelfde, ongeacht de grootte van je bundel. Als een kleine bundel voldoende voor je is, is dit een voordelige optie.

Momenteel is KPN de goedkoopste keuze voor de iPhone 15 Pro Max; je bespaart 279 euro, waardoor de prijs 1200 euro bedraagt. Bij Vodafone kost de iPhone 1224 euro en bij Odido 1225 euro. Ongeacht waar je de iPhone bestelt, ontvang je altijd drie maanden Apple TV Plus en zes maanden Apple Music cadeau bij je bestelling.

De beste iPhone 15 Pro Max-aanbiedingen bij webshops – bespaar tot 209 euro

Als je altijd bereikbaar wilt zijn en de voorkeur geeft aan een ruime bundel, is het slim om je nieuwe iPhone 15 Pro Max met een abonnement aan te schaffen via een webshop. Bij deze optie krijg je namelijk meer voordeel op de toestelprijs naarmate je een grotere bundel kiest.

iPhone 15 Pro Max met Vodafone bij Mobiel.nl – bespaar tot 209 euro en ontvang mogelijk nieuwe AirPods 2

Als je een Vodafone-abonnement kiest voor je iPhone 15 Pro Max, kun je tot 209 euro besparen. Bij Mobiel.nl betaal je dan nog slechts 984 euro voor het toestel, als je een unlimited data-abonnement neemt. Als je ook Ziggo-klant bent, profiteer je van extra voordelen, waaronder dubbele data en tot 7,50 euro korting per maand. Ben jij onder de 28 jaar? Dan kun je ook nog gratis de Apple AirPods tweede generatie ontvangen. Deze actie loopt tot 29 september.

iPhone 15 Pro Max met KPN bij Belsimpel – bespaar tot 121 euro

Als je de iPhone 15 Pro Max combineert met een KPN-abonnement bij Belsimpel, bespaar je tot 121 euro en betaal je 1104 euro voor het toestel. Heb jij nog een oud toestel in de kast dan je graag wilt inruilen? Dan gaat hier 60 euro extra vanaf en betaal je maximaal 1046 euro. De inruilwaarde van je huidige toestel gaat er daarna ook nog eens vanaf. Als je al klant bent bij KPN, kun je van nog meer voordelen genieten, waaronder tot 7,50 euro extra korting per maand op je abonnement en 5 euro korting per maand op diensten zoals Netflix, Spotify en meer.

iPhone 15 Pro Max met Odido bij GSMweb – bespaar tot 206 euro

Als je kiest voor Odido, kost de iPhone 15 Pro Max 1073 euro. Dat is een besparing van 206 euro ten opzichte van de losprijs. Deze aanbieding vind je bij GSMweb. Heb je al meerdere Odido-abonnementen op je adres? Dan profiteer je van extra voordelen, zoals tot 10 euro korting per maand en 2 GB gratis data per maand.