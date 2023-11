iPhone 15 Pro Max fors in prijs gedaald: hier is hij het goedkoopst

Het nieuwste paradepaardje van Apple is de iPhone 15 Pro Max. Wil jij deze krachtpatser in huis halen? Dit is waar je de iPhone 15 Pro Max het goedkoopst krijgt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit moet je weten over de iPhone 15 Pro Max

De 15 Pro Max is de krachtigste iPhone van dit moment. Dat komt door zijn gloednieuwe A17 Pro-chip. Die is ontworpen met zware games in het achterhoofd en is daardoor razendsnel.

In vergelijking met de iPhone 14 Pro Max zijn er ook een aantal aanpassingen gedaan aan het design. De hoeken zijn wat ronder geworden, en de behuizing is nu van het sterkere titanium. Het geluid zet je niet meer uit door de daarvoor bestemde schakel om te zetten. Die knop is vervangen voor de actieknop. Wat deze precies doet, stel je zelf in. Niet alle apps werken er direct mee, maar via de Opdrachten-app zijn er toch eindeloze mogelijkheden.

Voor het eerst zit er – naast het formaat – verschil tussen de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max. Dat verschil is te vinden in het camerasysteem. Het Pro-model beschikt over een zogenaamd tetraprisma. Daarmee zoom je tot 5 keer optisch in zonder kwaliteitsverlies, terwijl de iPhone 15 Pro het moet doen met 3 keer.

Verder laad je de iPhone 15 Pro Max nu op met een usb-c-kabeltje. Je koopt de iPhone in het naturel titanium, wit, zwart of blauw voor een adviesprijs van 1479 euro. Inmiddels haal je hem in huis voor wat minder. Bij Amazon kost de iPhone 15 Pro Max 1450 euro.

De beste iPhone 15 Pro Max-aanbiedingen bij de providers – bespaar 115 euro

Door je nieuwe iPhone te bestellen bij één van de providers, bespaar je vaak flink op de toestelprijs. Deze prijs is niet afhankelijk van de bundel die je kiest. Heb je genoeg aan een kleine bundel, dan is het aan te raden voor deze optie te gaan.

Momenteel ben je het goedkoopste uit door bij Odido je iPhone 15 Pro Max te bestellen. Je bespaart er namelijk 114,99 euro op de toestelkosten, want de iPhone 15 Pro Max kost daar 1335,01 euro bij een abonnement.

Liever een andere provider? Ga je voor KPN of Vodafone, dan betaal je 1344 euro voor het toestel. Dat is een besparing van 106 euro. Waar je ook je nieuwe iPhone bestelt, je krijgt altijd drie maanden Apple TV+ en zes maanden Apple Music cadeau bij je bestelling.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste iPhone 15 Pro Max-aanbiedingen bij webshops – bespaar tot 268 euro

Wil jij altijd bereikbaar zijn en heb je het liefste een zo groot mogelijke bundel? Dan is het verstandig om je nieuwe iPhone 15 Pro Max aan te schaffen via een webshop in combinatie met een abonnement. Hier geldt namelijk wél dat je meer voordeel ontvangt op de toestelkosten, naarmate je een grotere bundel neemt.

iPhone 15 Pro Max met Vodafone bij Belsimpel – bespaar tot 268 euro

Kies je voor een abonnement van Vodafone bij je iPhone 15 Pro Max, dan bespaar je tot 268 euro. Voor het toestel betaal je nog 1182 euro bij Belsimpel. Ben je ook klant van Ziggo, dan krijg je meer voordeel. Dat betekent namelijk dubbele data en tot 7,50 euro korting per maand.

iPhone 15 Pro Max met KPN bij Mobiel.nl – bespaar tot 250 euro

In combinatie met een abonnement van KPN bespaar je tot 250 euro op de iPhone 15 Pro Max bij Mobiel.nl. Je betaalt 1200 euro voor het toestel. Profiteer van nog meer voordeel als je al klant bent van de provider. Dat kan namelijk oplopen tot nog eens 7,50 euro per maand op je abonnement én 5 euro korting per maand op diensten zoals Netflix, Spotify en meer.

iPhone 15 Pro max met Odido bij Belsimpel – bespaar tot 212 euro

Kies je voor Odido, dan betaal je voor de iPhone 15 Pro Max een bedrag van 1238 euro: een besparing van 212 euro ten opzichte van de losprijs. Hiervoor moet je bij Belsimpel zijn. Heb je al meerdere abonnementen van Odido lopen op je adres? Dan ontvang je nog eens tot 10 euro korting per maand dankzij klantvoordeel én 2GB gratis data per maand.