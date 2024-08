iPhone 15 Pro voor minder dan 780 euro: hier is-ie het goedkoopst

Is het tijd om je iPhone te vervangen of loopt je abonnement bijna af? Dan hebben we goed nieuws! De prijs van de iPhone 15 Pro is verlaagd. We laten je zien waar het toestel het goedkoopst is.

iPhone 15 Pro: bespaar tot 107 euro bij providers

Wil je de iPhone 15 Pro extra voordelig aanschaffen? Combineer je aankoop dan met een abonnement. Gebruik je maandelijks weinig data en geef je de voorkeur aan een kleinere bundel? Sluit je nieuwe abonnement dan rechtstreeks af via een provider. De toestelprijs blijft hetzelfde, ongeacht de grootte van je bundel. Met een KPN-abonnement ben je momenteel het voordeligst: de iPhone 15 Pro kost je 912 euro. Bij Vodafone betaal je 984 euro, en bij Odido 996 euro.

Ben je al klant bij KPN, Vodafone of Odido? Sluit je nieuwe abonnement dan ook bij hen af voor extra voordeel. KPN biedt tot 7,50 euro korting per maand en 5 euro entertainmentkorting. Bij Odido krijg je tot 12,50 euro korting per maand, en bij Vodafone tot 7,50 euro korting en dubbele MB’s. Tot 5 november profiteer je bij Vodafone ook nog van de Vodafone Runners-actie.

De iPhone 15 in het kort

Met de iPhone 15 Pro krijg je een smartphone met handige features. De behuizing is nu lichter en beter bestand tegen krassen dankzij de titanium randen, en de krachtige A17 Pro-chip zorgt voor topprestaties. Bovendien heeft de iPhone 15 Pro met deze processor ondersteuning voor Apple Intelligence.

Een toffe functie is de actieknop, die exclusief beschikbaar is op de Pro-modellen. Wat deze knop doet, bepaal je helemaal zelf. Het fungeert als een snelkoppeling naar een app die je vaak gebruikt. Tip: met de Opdrachten-app wordt de actieknop nog veelzijdiger. Zo kun je bijvoorbeeld in een handomdraai je slimme verlichting in- of uitschakelen. Bij aanschaf kun je kiezen uit opslagopties van 128 GB tot 1 TB en kleuren zoals blauw, wit, naturel en zwart titanium. De iPhone 15 Pro is nu te koop voor 1019 euro bij Belsimpel.

Bespaar tot 243 euro op de iPhone 15 Pro bij webwinkels

Als je een grotere bundel nodig hebt, koop dan de iPhone 15 Pro met een abonnement via Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe meer MB’s, hoe groter de korting. Bij Vodafone ben je het voordeligst uit bij Mobiel.nl, waar je voor de iPhone 15 Pro 776 euro betaalt en 243 euro bespaart. Met Ziggo-internet thuis krijg je bovendien 2,50 euro korting per maand, dubbele MB’s, en extra voordelen.

Met KPN bespaar je 203 euro bij Belsimpel, waar het toestel 816 euro kost. Heb je KPN-internet, dan krijg je ook 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro op je entertainmentpakket. Combineer je de iPhone 15 Pro met een Odido-abonnement bij GSMweb, dan kun je tot 167 euro besparen en betaal je 852. Heb je meerdere Odido-abonnementen thuis? Dan krijg je nog eens 2,50 euro korting per maand en dubbele data.