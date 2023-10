iPhone 15 Pro in prijs gedaald: hier ben je het goedkoopst uit

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Loopt je abonnement af of is je huidige toestel gewoon aan vervanging toe? Dit is hoe je de iPhone 15 Pro het goedkoopst in huis haalt.

Alles over de iPhone 15 Pro

Met de iPhone 15 Pro haal je een smartphone met een aantal toffe functies in huis. Zo heeft de iPhone een nieuwe actieknop die je misschien al kent van de Apple Watch Ultra en je kiest zelf waar je hem voor gebruikt!

Luister je veel naar muziek, dan wordt dit je sneltoets naar je favoriete muziek-app. Houd je van foto’s maken? Dan open je met één druk op de actieknop de camera. De mogelijkheden zijn eindeloos: met de Opdrachten-app schakel je zelfs de lampen in je woonkamer aan.

Verder is de behuizing nu beter bestand tegen krassen en een stukje lichter. Dat komt omdat die nu gemaakt is van titanium. Ook aan de binnenkant zijn verbeteringen doorgevoerd. Het toestel wordt namelijk aangedreven door de nieuwe A17 Pro-chip.

De camera is ook op een aantal punten verbeterd, waaronder de nachtmodus. De nieuwe iPhone vangt meer licht en maakt daardoor gedetailleerdere foto’s onder mindere lichtomstandigheden. Bovendien maak je nu ook portretfoto’s met de nachtmodus ingeschakeld. Met de iPhone 14 Pro introduceerde Apple de 48 megapixel-camera en die zien we ook op de 15 Pro weer terug, net als de 12 megapixel-groothoeklens en zoomlens.

Wil je de iPhone 15 Pro kopen? Dan moet nog even kiezen hoeveel opslag je wilt. Je hebt de keuze uit 128GB, 256GB, 512GB en 1TB. Verder heb je een keuze uit verschillende kleuren: blauw, wit, naturel en zwart.

Deze krachtige smartphone met goede camera koop je nu voor 1229 euro. Momenteel zijn de levertijden van de iPhone 15 Pro nog steeds flink, maar via Belsimpel of MediaMarkt heb je hem het snelst in huis.

iPhone 15 Pro: bespaar tot 125 euro bij providers

Extra goedkoop haal je de iPhone 15 Pro in huis door bij je aankoop ook een abonnement af te sluiten. Gebruik je maandelijks weinig data en heb je het liefst een kleine bundel? Kies er dan voor om je nieuwe abonnement direct via één van de providers af te sluiten. Je betaalt altijd evenveel voor het toestel, ongeacht de grootte van je bundel.

Met een abonnement van KPN ben je momenteel het goedkoopst uit. Daar kost de iPhone 15 Pro je 1104 euro. Liever Odido? Dan is-ie een euro duurder: 1105 euro. Ook met Vodafone ben je voordeliger uit dan wanneer je het toestel los koopt, want je legt daar 1128 euro voor de 15 Pro neer. Van deze laatste twee providers krijg je ook nog eens zes maanden Apple Music en drie maanden Apple TV+ cadeau.

Ben je al klant bij één van deze drie? Kies dan ook voor je mobiele abonnement met de iPhone 15 Pro voor dezelfde provider. Je profiteert dan van klantvoordeel. Zo krijg je van KPN onder andere tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en 5 euro entertainmentkorting per maand.

Bij Odido is dit tot 12,50 euro korting per maand. Als Vodafone klant krijg je maandelijks tot 7,50 euro korting en dubbel zoveel MB’s, maar tot en met 5 november scoor je je abonnement nog voordeliger dankzij de Vodafone Runners.

iPhone 15 Pro: bespaar tot 227 euro bij webwinkels

Hang jij veel aan de telefoon of ben je veel online te vinden? Dan moet je voor een grote bundel kiezen. Je doet er dan goed aan om je iPhone 15 Pro met abonnement bij één van de webwinkels, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb, te kopen. Het maakt overigens wel degelijk uit welke bundel je dan kiest: meestal haal je de hoogst mogelijke korting met een abonnement met onbeperkt data, bellen en sms’en.

iPhone 15 Pro met Vodafone bij GSMweb: bespaar tot 227 euro

Heb je liever een abonnement van Vodafone, dan ben je het voordeligst uit bij GSMweb. Voor de iPhone betaal je dan 1002 euro: een voordeel van 227 euro. Heb je thuis internet van Ziggo? Dan ontvang je 2,50 euro korting per maand, dubbel zoveel MB’s en meer!

iPhone 15 Pro met KPN bij GSMweb: bespaar tot 208 euro

Bestellen met een abonnement van KPN levert een besparing van 208 euro op. Daarvoor moet je dit keer bij GSMweb zijn. Heb je ook internet thuis van KPN? Dan ontvang je nog eens 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting op het entertainmentpakket.

iPhone 15 Pro met Odido bij GSMweb: bespaar tot 188 euro

Wanneer je de iPhone 15 Pro in combinatie met een Odido-abonnement aanschaft bij GSMweb, dan bespaar je tot 188 euro op de toestelprijs. Daar haal je het toestel in huis voor 1041 euro. Heb je daarnaast meerdere mobiele abonnementen van Odido thuis? Dan ontvang je ook nog eens 2,50 euro korting per maand (en 2GB extra data).

iPhone 15 Pro met Lebara bij Belsimpel: bespaar tot 171 euro

Kies je voor een abonnement van Lebara? Dan kost de 15 Pro je 1058 euro: een besparing van 171 euro. Daarvoor moet je bij Belsimpel zijn. Bij je aankoop krijg je ook nog eens drie maanden Apple TV+ cadeau.