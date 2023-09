iPhone 15 pre-order: nu tot 500 euro inruilvoordeel bij KPN (ADV)

De iPhone 15-serie is er eindelijk en vandaag start de pre-order! Wil jij een van Apple’s nieuwste toestellen bestellen? KPN geeft je een goede deal als je je oude iPhone 13 Pro inruilt. Dit is hoe je tot 500 euro inruilvoordeel scoort.

iPhone 15 pre-order bij KPN

Het is zover: Apple heeft de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max gepresenteerd. De toestellen zijn vanaf vandaag (15 september) om 14 uur te bestellen. Zit jij al klaar om zo’n nieuwe iPhone te scoren? We wijzen je graag op deze fijne deal van KPN.

Leg jij je oude iPhone in de kast, zodra die iPhone 15 binnen is? Zonde! Tot en met zondag 1 oktober 2023 ontvang je 65 euro extra als je je oude mobieltje inruilt, ongeacht welk toestel dit is. Ruil je een iPhone 13 Pro met 128GB opslagruimte in die nog zo goed als nieuw is? Dan ontvang je 435 euro, plus een extra 65 euro. In totaal krijg je dus 500 euro voor je oude iPhone.

Alles over de iPhone 15 (Pro)

De iPhone 15 is het nieuwe vlaggenschip van Apple. Er zijn vier varianten om uit te kiezen. Het instapmodel is de iPhone 15, met een schermafmeting van 6,1 inch. De 15 Plus meet zelfs 6,7 inch. Beide reguliere iPhones schieten nu hun kiekjes met 48 megapixel, zoals de iPhone 14 Pro-modellen dat al konden. Bovendien is de notch nu volledig verleden tijd, want alle toestellen hebben het Dynamic Island. Dat is een pilvormig ‘eiland’ boven in het scherm dat voor praktische functies wordt gebruikt.

Heb je liever het allerbeste van Apple, dan kies je voor de iPhone 15 Pro (Max). Ook deze is beschikbaar in twee schermformaten, maar heeft als belangrijkste verschil dat de behuizing van titanium is en de geluid uit-knop is vervangen door een actieknop. Wat er precies gebeurt zodra je de knop ingedrukt houdt, is zelf in te stellen.

In beide Pro-modellen ligt de gloednieuwe en krachtigere A17 Pro-chip. Bovendien heeft de iPhone 15 Pro Max een periscooplens in plaats van telelens. Deze cameralens zorgt ervoor dat er tot 5 keer ingezoomd kan worden zonder kwaliteitsverlies, waar de iPhone 15 Pro dat zonder deze lens maar 3 keer kan.

Alle iPhone 15-modellen op een rij

Rest de vraag, voor welke iPhone moet je nou gaan? Ben je gewoon op zoek naar ‘een iPhone’, dan zit je met de iPhone 15 goed. Een groot genoeg scherm, een prima camera en een accu waar je zonder moeite twee dagen mee vooruit kan. Wil je dat combineren met een groter scherm en een grotere accu, dan is de iPhone 15 Plus jouw beste keuze.

Ben je iemand die echt de hele dag met zijn telefoon bezig is? Houd je van de nieuwste technische innovaties? En is je iPhone altijd al je favoriete camera geweest? Dan krijg je met de iPhone 15 Pro precies wat je nodig hebt. Wil je dat met een groter scherm en uitgebreidere zoommogelijkheden, dan kies je de 15 Pro Max.

Ook zijn er weer verschillende kleuren. Ga je voor klassiek zwart, of kies je voor een opvallende kleur? De iPhone 15 (Plus) is ook verkrijgbaar in groen, geel, blauw en roze. Past de iPhone 15 Pro (Max) beter bij je, dan kies je tussen naturel, zwart, wit of blauw. Wat betreft opslaggrootte, heeft de iPhone 15 (Plus) 128GB, 256GB of 512GB. De iPhone 15 Pro (Max) heeft de beschikking over 128GB, 256GB, 512GB of zelfs 1TB.

Overigens goed om te weten: met een abonnement zijn de toestelkosten altijd lager dan wanneer je de iPhone los koopt. Dubbel voordeel dus, als je je iPhone 15 met abonnement bij KPN én extra inruilwaarde haalt.

Haal de iPhone 15 bij KPN

Pre-order de iPhone 15 (Pro) bij KPN en je profiteert van het beste mobiele netwerk en scherp geprijsde abonnementen. Heb je al een abonnement van KPN? Dan heb je recht op Combivoordeel. Tijdelijk is er een toffe deal te scoren bij aankoop van je iPhone 15.

Tot en met 1 oktober 2023 ontvang je 65 euro extra waarde voor je oude telefoon. Ruil je bijvoorbeeld een iPhone 13 Pro 128GB in die er als nieuw uitziet, dan ontvang je daar nog tot 435 euro voor. Tel daar die 65 euro bij op en je krijgt tot wel 500 euro terug. Tijdelijk betaal je ook geen aansluitkosten bij het afsluiten van je abonnement.