iPhone 15 (Plus) haal je nu al goedkoper in huis

De iPhone 15-serie is er eindelijk! Nog leuker: zowel de iPhone 15 als iPhone 15 Plus zijn nu al goedkoper in huis te halen!

Bespaar nu al op de iPhone 15 (Plus)

We hebben er lang naar uitgekeken en het is eindelijk zover: de iPhone 15 (Plus) is verkrijgbaar! Al zijn de nieuwste iPhones wat goedkoper dan de prijzen van de iPhone 14 vorig jaar, toch heeft de iPhone 15 (Plus) nog steeds een flink prijskaartje. Gelukkig zijn ze nu al goedkoper in huis te halen dan de adviesprijs. Wij vertellen je hoe en waar je moet zijn.

Dit moet je weten over de iPhone 15

De iPhone 15 heeft veel van de functionaliteiten die we vorig jaar bij de iPhone 14 Pro zagen gekregen. Denk aan het Dynamic Island. Hiermee is de notch vervangen en is interactief. Hij past zich namelijk aan aan de verschillende meldingen die binnenkomen en waar jij je iPhone op dat moment voor gebruikt. Is dat koken en heb je een timer gestart? Dan zie je die hier aftellen. Tijdens het muziek luisteren bedien je hier je muziek, terwijl je een andere app gebruik.

Ook verschillende camerafuncties komen van de iPhone 14 Pro naar de iPhone 15 (Plus). Je maakt nu kiekjes van (maximaal) 48 MP, terwijl de voorganger het nog met 12 megapixel moest doen. Wél nieuw is de automatische portretmodus. Die herkent personen en dieren in je frame, daardoor is het ook mogelijk om het effect later toe toe voegen of de focus te verplaatsen naar een ander onderwerp.

Zo haal je de iPhone 15 goedkoper – bespaar tot 255 euro

Om link te besparen moet je bij aankoop van je gloednieuwe iPhone direct een abonnement afsluiten. In combinatie met KPN bespaar je zo bijvoorbeeld tot 105 euro. Je betaalt 864 euro voor de iPhone 15. Lever je meteen je oude iPhone in, dan ontvang je 65 euro extra inruilwaarde. Daarmee loopt je totale inruilwaarde op tot maximaal 500 euro.

Ook bij Odido en Vodafone bespaar je op de toestelkosten. Bij Odido is dat bedrag 93 euro en Vodafone geeft je een voordeel van 81 euro. Beide providers doen je bovendien 6 maanden Apple Music en 3 maanden Apple TV+ cadeau.

Wil je helemaal voordelig uit zijn? Kies dan voor een KPN-abonnement bij Belsimpel. Je voordeel loopt op tot 225 euro, want je betaalt voor de iPhone 15 dan 744 euro.

Wat je moet weten over de iPhone 15 Plus

Met een 6,7 inch-scherm is de iPhone 15 Plus een stukje groter dan het reguliere model van 6,1 inch. Daardoor kijk je comfortabel naar je favoriete series of scrol je door je sociale media-feed. Verder krijg je dezelfde functies, zoals het Dynamic Island en dezelfde camera’s. Ook vind je aan de binnenkant dezelfde A16 Bionic-chip en die is ontzettend krachtig.

Nieuw is de usb-c-poort die de lightning-aansluiting vervangt. Dat is jammer voor alle Lightning-kabeltjes die je vast in je lade hebt liggen, maar je iPhone laadt sneller op en data-overdracht gaat ook in een mum van tijd.

Zo haal je de iPhone 15 Plus goedkoper – bespaar tot 207 euro

Besparen op je aankoop doe je weer met een abonnement van KPN. Bij de provider betaal je 1008 euro voor de iPhone 15 Plus, waardoor je 111 euro minder betaalt. Hier geldt ook weer: bij inlevering van je oude iPhone, krijg je 65 euro extra inruilwaarde. Daardoor loopt je inruilwaarde op tot 500 euro.

Liever een andere provider? Met een Odido-abonnement bespaar je 104 euro en bij Vodafone betaal je 1032 euro voor de iPhone 15 Plus. Dat is een besparing van 87 euro. Beide geven je verder ook 6 maanden Apple Music en 3 maanden Apple TV+ bij je abonnement.

Helemaal veel besparen doe je door je abonnement af te sluiten via een webwinkel, zoals Belsimpel of Mobiel.nl. In het geval van de iPhone 15 Plus bespaar je het meeste door bij GSMweb aan te kloppen. Het maakt daarbij niet uit of je gaat voor een KPN-, Vodafone– of Odido-abonnement, want je betaalt met elke provider 912 euro voor de iPhone 15 Plus.