iPhone 15 Plus voor minder dan 750 euro: scoor hem hier het goedkoopst

Heb jij de iPhone 15 Plus op het oog? Goed nieuws, want hij is nu voor minder dan 750 euro in huis te halen. Wij vertellen je waar de iPhone 15 Plus het goedkoopst is.

Bespaar tot 176 euro op de iPhone 15 Plus

Een nieuwe iPhone is niet goedkoop, dus elke besparing is welkom. Als je de iPhone 15 Plus als los toestel koopt, ben je momenteel minimaal 920 euro kwijt bij zowel Belsimpel als Mobiel.nl. Bij introductie afgelopen jaar was dat 1119 euro. In combinatie met een abonnement bespaar je echter vaak flink. Het goedkoopst is het toestel met een Unlimited-abonnement van Vodafone bij Belsimpel. Nu betaal je slechts 744 euro voor de iPhone 15 Plus.

We kunnen ons voorstellen dat een abonnement met onbeperkt internet niet voor iedereen nodig is. Gelukkig bespaar je ook met een kleinere bundel flink. Dit is natuurlijk afhankelijk van jouw wensen en gebruik, dus vergelijk de abonnementen voor jezelf.

Heb je een voorkeur voor een andere provider? Wij lichten hieronder per partij uit bij welke webwinkel je het beste je nieuwe telefoon aanschaft. Zo vind je de iPhone 15 Plus het goedkoopst voor jouw situatie.

iPhone 15 Plus bij providers: bespaar tot 32 euro

Bestel je liever direct bij de provider? Ook dan krijg je mooie toestelkortingen op de iPhone 15 Plus. Bij KPN is hij nu 888 euro. Verder is hij verkrijgbaar bij Vodafone, Odido, Ben en Hollandsnieuwe voor 912 euro.

Providers geven vaak klantvoordeel op het moment dat je al een ander (internet)abonnement op je adres hebt. Kies in dat geval weer voor dezelfde provider. Kortingen kunnen namelijk oplopen tot 7,50 euro per maand en soms krijg je nog meer extra’s.

Waarom je kiest voor de iPhone 15 Plus

Je kiest voor de iPhone 15 Plus als je houdt van een groot scherm om comfortabel op te kijken, maar de geavanceerde functies van de 15 Pro Max niet nodig hebt. Het scherm meet net als zijn duurdere broer 6,7 inch. Dit heeft bovendien als voordeel dat er een grotere batterij in de behuizing past dan in de reguliere 15. De accu zal daardoor ook wat langer meegaan.

Het toestel heeft verder de leukste functies van de 14 Pro overgenomen. Denk aan het Dynamic Island, dat zich aanpast aan de apps die jij op dat moment gebruikt, en de verbeterde camera. Die heeft nu niet meer een resolutie van 12 megapixel, zoals hiervoor het geval was, maar 48 megapixel. Daardoor bevatten foto’s meer detail en komen kleuren dichterbij de werkelijkheid.

Daarnaast is-ie voorzien van de crashdetectie en SOS-noodmelding. Je laadt je iPhone voor het eerst op met een usb-c-kabeltje. Dit heeft als voordeel dat je voor zowel je MacBook, iPad als AirPods hetzelfde kabeltje gebruikt.