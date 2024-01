iPhone 15 Plus in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone, dan raden we aan om voor één van de nieuwste iPhone 15-modellen te gaan. In combinatie met een abonnement haal je een iPhone vaak voordelig in huis. Hier is de iPhone 15 Plus het goedkoopst!

Alles over de nieuwste iPhone

De iPhone 15-serie is de meest recente reeks smartphones van Apple en bestaat uit de reguliere iPhone 15, geavanceerde iPhone 15 Pro en het topmodel de 15 Pro Max. Ook is er de iPhone 15 Plus. Daarmee haal je een krachtige smartphone in huis met een 6,7-inch scherm. Hij is net zo groot als de iPhone 15 Pro Max, maar daar houden de vergelijkingen op.

Het toestel is voorzien van de A16 Bionic-chip en 48-megapixel dual camera. Daarmee schiet je altijd een scherpe foto. Door de grotere accu gaat de iPhone 15 Plus bovendien wat langer mee dan de reguliere iPhone 15. In totaal kijk je zo’n 26 uur lang video’s, terwijl dat bij de iPhone 15 20 uur is.

Je haalt de iPhone 15 als los toestel momenteel het goedkoopste in huis bij Belsimpel. Daar kost de groene iPhone met 128GB opslag 1012 euro. Ben je op zoek naar een andere kleur of meer opslag, dan ben je iets meer kwijt.

Bij providers: tot 52 euro goedkoper

Kies je ervoor om je iPhone 15 Plus bij een van de providers te bestellen, dan kan je vaak besparen op de toestelprijs. Bij providers maakt het niet uit hoe groot de bundel is die je afsluit, het kortingsbedrag blijft altijd gelijk. Gebruik je maandelijks niet veel data, dan is dit dus de optie voor jou.

Momenteel is de iPhone 15 Plus het goedkoopst bij Odido. Hier kost het toestel je 960 euro. Je bespaart daarmee dus 52 euro in vergelijking met de prijs die je betaalt voor een losse iPhone 15 Plus.

Heb je liever een abonnement van Vodafone, dan bespaar je 28 euro op het toestel. Bij KPN is dat slechts 4 euro, want daar kost de iPhone 15 Plus 1008 euro. Heb je thuis internet van één van de providers, kies dan voor je mobiele abonnement voor dezelfde aanbieder. Zo profiteer je van klantvoordeel. Bij Odido is dat bijvoorbeeld tot 12,50 euro korting per maand en bij KPN krijg je onder andere 5 euro korting per maand op entertainment. Vodafone geeft je voordelen als je Ziggo-klant bent.

Bij webwinkels: tot 204 euro goedkoper

Webwinkels als Belsimpel, Mobiel.nl en GSMweb verkopen de iPhone 15 Plus natuurlijk ook. Dat is voornamelijk interessant als je bij je abonnement kiest voor een grote bundel. Een grotere bundel betekent namelijk hier een hogere korting.

iPhone 15 Plus met Vodafone bij Belsimpel: tot 204 euro goedkoper

Het goedkoopst haal je de iPhone 15 Plus in huis met een abonnement van Vodafone bij Belsimpel. Je bespaart tot 204 euro ten opzichte van de losprijs, want het toestel kost je hier 808 euro. Heb je Ziggo Thuis op je adres, dan profiteer je van veel voordelen. Denk aan dubbele data, tot 7,50 euro korting per maand en extra tv-zenders.

iPhone 15 Plus met Lebara bij Belsimpel: tot 137 euro goedkoper

Bestel je de iPhone 15 Plus bij Belsimpel met een Lebara-abonnement, dan ben je tot 137 euro goedkoper uit. Voor het toestel leg je een bedrag van 875 euro neer.

iPhone 15 Plus met Odido bij Belsimpel: tot 136 euro goedkoper

Bespaar tot 136 euro op de iPhone in combinatie met Odido bij Belsimpel. De iPhone 15 Plus kost namelijk 876 euro. Als je daarnaast andere abonnementen hebt van Odido, dan ontvang je ook nog eens 2,50 euro korting per maand en 2 GB extra data.

iPhone 15 Plus met KPN bij Belsimpel: tot 124 euro goedkoper

De iPhone 15 Plus met een KPN-abonnement haal je ook het voordeligst in huis bij Belsimpel. Je bespaart tot 124 euro, want de toestelprijs is 888 euro. Mocht je al abonnementen hebben lopen van KPN, dan is het voordelig om nu weer voor KPN te kiezen. Je ontvangt dankzij Combivoordeel tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en 5 euro korting per maand op entertainment, zoals Netflix of Spotify.