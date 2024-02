Klaar voor carnaval: de beste manieren om je iPhone te beschermen

Carnaval gaat deze week van start! Natuurlijk wil je jouw iPhone zo goed mogelijk beschermen tijdens het feesten. iPhoned heeft de beste accessoires voor je op een rij gezet.

Alaaf! Na een jaar wachten is het weer zover: carnaval gaat van start. Voor een geslaagde carnaval is een goede bescherming van jouw iPhone essentieel. Je wilt natuurlijk dat jouw telefoon beschermd is en deze het de hele dag (en nacht) uithoudt. Om het je gemakkelijker te maken heeft iPhoned de beste iPhone-accessoires (voor tijdens de carnaval) op een rij gezet.

Beste bescherming: Spigen Ultra Hybrid hoesje

Deze Spigen-hoes voor de iPhone 15 Pro is ideaal wanneer jij regelmatig jouw telefoon laat vallen, zeker tijdens de carnaval. De achterkant is doorzichtig, dus je kunt nog steeds de kleur van jouw iPhone zien terwijl deze optimaal beschermd is. De zijkanten van dit hoesje werken als een soort stootkussen, dus als jij je telefoon onverhoopt toch laat vallen, vangt het de klappen op. Ook zorgt het voor extra grip, zodat het hoesje fijn in je hand ligt.

De knoppen zitten al ingebouwd in het hoesje, dus je kunt je telefoon gemakkelijk bedienen. Dit Spigen-hoesje is beschikbaar voor onder andere de iPhone 15 (Pro), iPhone 14 (Pro) en oudere modellen. Bij aanschaf heb je de keuze uit de volgende kleuren: transparant, rood, beige, zwart, blauw en groen. Je haalt hem al in huis vanaf 17 euro bij Amazon. Liever de variant met MagSafe? Deze schaf je aan vanaf 24,99 euro.

Hands-free: Otterbox MagSafe hoesje met koord

Wil je snel bij je iPhone kunnen tijdens de carnaval? En heb je geen zin om ‘m steeds uit je tas te vissen? Dan is deze handige kunststof MagSafe-telefooncase, voor de iPhone 15 met bijgeleverd koordje iets voor jou. Bevestig het koord aan de case, en je hoeft niet meer te graaien in je broekzak of tas.

En als je het koord niet nodig hebt, geen probleem! Je kunt het gemakkelijk van de telefooncase afhalen, zodat het niet in de weg zit in je tas. Dit hoesje voor de iPhone 15 is verkrijgbaar in zwart, transparant en met glitters. Je haalt dit hoesje nu al in huis vanaf slechts 16,99 euro bij Amazon.

Met batterij: Tech-protect Powercase

Jouw iPhone 15 mag dan wel uitblinken in batterijduur, maar heb je tijdens de carnaval toch net wat extra vermogen nodig? Dan is dit batterijhoesje dé uitkomst. Deze klik je namelijk eenvoudig om jouw iPhone, waardoor niet alleen de bescherming wordt vergroot, maar ook de batterijcapaciteit met 7000 mAh wordt opgeschroefd.

Dit betekent dat je iPhone niet alleen goed beschermd is tijdens de carnaval, maar ook dat je onderweg voorzien bent van extra energie om je toestel meerdere keren op te kunnen laden. Je schaft dit hoesje bij Bol nu aan voor 49,90 euro.

Met portemonnee: Otterbox Strada MagSafe

Heb jij altijd gedoe met een portemonnee vol pasjes? En heb je geen zin om deze mee te moeten sleuren tijdens de carnaval? Dan is dit hoesje de oplossing! De Otterbox Strada is een chique leren Foliohoesje die jouw iPhone 15 tot wel 3 keer meer beschermt. Dankzij de ingebouwde magneten is deze hoes ook nog eens MagSafe-proof.

Het hoesje is gemaakt van echt leer, beschermt je scherm, en heeft een handige opbergplek voor geld en kaarten. Dankzij de magneet blijft het hoesje stevig dicht zitten en hoef jij je geen zorgen te maken dat je onderweg jouw pasjes verliest. Je hebt de keuze uit twee chique kleuren: zwart en bruin. Deze Otterbox-case haal je al in huis vanaf 39,95 euro bij Amazon.

Raak elkaar niet kwijt: Apple AirTag

Uiteraard mag de Apple AirTag niet ontbreken in de lijst met onmisbare accessoires. Ook tijdens de carnaval loop je immers het risico om per ongeluk je sleutels, portemonnee of andere belangrijke spullen kwijt te raken. De AirTag, Apples allereerste ‘tracker’, is de perfecte oplossing om ervoor te zorgen dat je niet meer eindeloos hoeft te zoeken naar je sleutels en andere spullen. In de ‘Zoek mijn’-app kun je precies zien waar je spullen zich bevinden.

Een andere handige tip is om de AirTag met carnaval tijdelijk aan een van je vrienden te geven als je een drankje gaat halen. Dankzij de UltraWide band-technologie kun je namelijk heel nauwkeurig zien waar je AirTag zich bevindt. Je iPhone geeft zelfs aan welke richting je op moet om de AirTag, en dus je vrienden, snel terug te vinden. Zo sta je binnen no-time weer bij elkaar te dansen. Je haalt de Apple AirTag al in huis voor 34,95 euro bij Amazon.