iPhone 16 te duur? Zo scoor je de iPhone 15 nu voor 658 euro

Apple presenteerde onlangs de nieuwe iPhone 16-serie, maar die komt met een flink prijskaartje. Is jouw iPhone toe aan vervanging, maar hoef je niet het nieuwste model? Goed nieuws: de iPhone 15 is nu flink goedkoper!

Lees verder na de advertentie.

Mis het niet: iPhone 15 nu voor maar 658 euro

Loopt je abonnement bijna af of ben je toe aan een nieuw toestel, maar wil je daar niet te veel voor betalen? Goed nieuws! De iPhone 15 is nu extra voordelig te verkrijgen.

Ben je geen groot dataverbruiker? Dan heeft Mobiel.nl een geweldige deal voor je. Met een tweejarig abonnement van Odido, inclusief 10 GB data en 120 belminuten, betaal je slechts 658 euro voor je nieuwe iPhone 15. Als je van plan bent om meer data te verbruiken, is het zeker aan te raden om een grotere internetbundel te kiezen. Hoe meer MB’s je namelijk neemt, hoe groter de korting op je nieuwe toestel!

Houd er rekening mee dat de prijzen per kleur kunnen variëren. Let dus goed op welke kleur je kiest. Maak je gebruik van Odido-klantvoordeel? Dan ontvang je ook nog eens tot 7,50 euro korting per maand en dubbel zoveel data.



Waarom kiezen voor dit toestel

De iPhone 15 is een indrukwekkende smartphone die de perfecte balans biedt tussen vernieuwde technologie en gebruiksgemak. Met zijn strakke ontwerp en luxe afwerking, is het toestel zeker een aanrader.

Specificatie Details Schermgrootte 6,1 inch Resolutie 2560 x 1080 Schermtype Super Retina (oled) Pixeldichtheid 457 ppi Verversingssnelheid 60 Hz Type glas Ceramic Shield Toetsenbordtype Touchscreen Chipset Apple A16 Bionic CPU-kernen Hexacore Werkgeheugen 6GB

De smartphone beschikt over een schitterend Super Retina XDR-display, wat zorgt voor levendige kleuren en scherpe beelden. Verder is de iPhone 15 uitgerust met een krachtige A16 Bionic-chip, die snelle prestaties levert en energie-efficiënt is. Multitasking en het draaien van zware apps gaat daardoor moeiteloos.

Een van de opvallendste vernieuwingen is de verbeterde camera, die fantastische foto’s maakt, zelfs bij weinig licht, dankzij de geavanceerde beeldverwerking technologie. De iPhone 15 ondersteunt ook 5G-verbinding, waardoor je razendsnel kunt internetten en streamen.

Daarnaast heb je de keuze uit verschillende opslagcapaciteiten, zodat je genoeg ruimte hebt voor al je apps, foto’s en video’s. Met een gebruiksvriendelijke interface en de mogelijkheid om naadloos samen te werken met andere Apple-producten, is de iPhone 15 een uitstekende keuze voor zowel nieuwe als bestaande Apple-gebruikers.