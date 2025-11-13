iPhone 15 flink in prijs gedaald tijdens Black Friday

Loopt je abonnement bijna af en wil je een nieuw toestel, maar hoef je niet per se het nieuwste model? Dan is er goed nieuws: de iPhone 15 is nu flink goedkoper. Hieronder vind je een overzicht van de beste deals.

iPhone 15: maar liefst 414 euro goedkoper

De iPhone 15 is een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een krachtige en stijlvolle smartphone die vele jaren meegaat. Dankzij de snelle A16 Bionic-chip werkt alles vloeiend en snel, van het openen van apps tot het spelen van games.

De 48-megapixel hoofdcamera legt elk detail haarscherp vast en samen met de ultragroothoeklens biedt het de hoogste kwaliteit foto’s en video’s. Met zijn strak en modern design gecombineerd met indrukwekkende prestaties is de iPhone 15 ideaal voor wie een topklasse iPhone wil zonder de hoogste prijs te betalen.

Hier scoor je het toestel nu flink goedkoper

De iPhone 15 heeft een adviesprijs van 969 euro en is ondanks de lancering van de iPhone 16- en 17-serie nog steeds verkrijgbaar bij verschillende winkels. Het toestel blijft populair en is onder andere te koop bij Coolblue, Bol.com en MediaMarkt. Momenteel is Bol het goedkoopst, waar de iPhone 15 beschikbaar is vanaf 589 euro.

Met een 10GB abonnement van Ben via Belsimpel betaal je slechts 6,50 euro per maand voor het abonnement, waardoor de toestelkosten voor de iPhone 15 uitkomen op 555 euro in plaats van de oorspronkelijke adviesprijs van 969 euro. Dit is een voordelige keuze, vooral als je geen grootverbruiker bent qua data en belminuten.

Heb je toch liever meer data? De iPhone 15 is op dit moment het goedkoopst bij Belsimpel in combinatie met een abonnement van Odido. Voor het toestel betaal je dan nog 483 euro en voor het abonnement betaal je 49,50 euro per maand.

iPhone 15 via een provider

Hoewel de iPhone 15 bij alle providers verkrijgbaar is, is hij daar momenteel duurder dan wanneer je het toestel los koopt. Als je toch een abonnement bij één van deze aanbieders wilt, is het slimmer om de iPhone 15 los aan te schaffen en daarbij een sim only-abonnement te nemen. Daarnaast kun je extra besparen door je bestelling te doen via winkels zoals Belsimpel of Mobiel.nl, waar vaak aantrekkelijke kortingen gelden

Over de iPhone 15

De iPhone 15 blijft ook in 2025 een uitstekende keuze. Het toestel beschikt over een helder 6,1-inch scherm en is uitgerust met de krachtige A16 Bionic-chip. Dankzij de indrukwekkende 48-megapixelcamera maak je scherpe en gedetailleerde foto’s, terwijl alles soepel draait, van apps tot games.Dankzij ondersteuning voor meerdere iOS-updates gaat het toestel nog jaren mee. Daarnaast zorgt de nieuwe usb-c-poort voor snellere en gemakkelijkere oplaad- en dataoverdrachtmogelijkheden.

De iPhone 15 biedt in 2025 een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het is een betaalbaarder alternatief voor de nieuwste iPhone 16 en 17, zonder in te leveren op snelheid of design. Voor gebruikers die een krachtige en betrouwbare iPhone willen, maar geen behoefte hebben aan de nieuwste snufjes zoals Apple Intelligence, is de iPhone 15 een ideale keuze.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Voor wie wil weten waar je de iPhone 15 het voordeligst kunt kopen: met onze prijsvergelijker vind je snel de beste aanbiedingen. Stel eenvoudig je voorkeuren in met slimme filters, en de beste aanbiedingen verschijnen direct bovenaan. Zo zie je in één oogopslag wat de beste aanbiedingen zijn voor jouw nieuwe toestel.