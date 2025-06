iPhone 15 flink in prijs gedaald: tijdelijk 390 euro goedkoper

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15: met maar liefst 390 euro korting

De iPhone 15 is een uitstekende keuze voor wie een betrouwbare en moderne smartphone zoekt, maar die niet het duurste en het nieuwste nodig heeft. Hij is – net als de nieuwere iPhone 16 – uitgerust met een 48 megapixel-camera en er is een ultragroothoekcamera. Je zult het alleen zonder Apple Intelligence moeten doen. Wil je dat toch, dan kan je beter voor de iPhone 15 Pro (ondertussen wat slechter verkrijgbaar) of iPhone 16 kiezen.

→ Ook de iPhone 16 is al in prijs gedaald

→ Lees meer over de iPhone 15 in onze review

De 15 heeft een adviesprijs van 869 euro, maar is op dit moment flink in prijs verlaagd. Koop je de iPhone 15 nu los, dan betaal je al een stuk minder. Bij Bol is het toestel verkrijgbaar voor 675 euro.

Maar wil je echt besparen? Combineer je iPhone dan met een abonnement, zo haal je er nóg meer voordeel uit. Kies je voor een Unlimited Vodafone-abonnement via Belsimpel, dan betaal je slechts 479 euro voor het toestel. Dat scheelt je maar liefst 194 euro ten opzichte van de originele toestelprijs. Heb je genoeg aan wat minder data, bijvoorbeeld 10GB? Dan kies je het beste voor Lebara bij Belsimpel en je hebt hem in handen voor 566 euro.

iPhone 15 via een provider: kortingen tot 27 euro

Wil je de iPhone 15 een stuk voordeliger aanschaffen? Overweeg dan eens om het toestel te combineren met een abonnement bij je huidige provider. Bij KPN en Ben betaal je momenteel 648 euro voor de iPhone 15. Kies je voor Vodafone, dan kost het toestel ook 672 euro. Ga je voor Odido, dan ligt de toestelprijs op 684 euro.

Het beste kies je dus voor Ben of KPN. Zo bespaar je 27 euro ten opzichte van een los toestel. Bovendien heeft Ben voordelige abonnementen, zodat je ook voor je bundel niet te veel betaalt.

Ook Simyo en Hollandsnieuwe hebben de iPhone, maar hier ben je wat duurder uit dan als je een los toestel koopt. Wil je toch een abonnement van één van deze twee, dan raden we aan om een losse iPhone 15 te kopen met een sim only-abonnement of krijg meer korting door je bestelling te plaatsen via Belsimpel of Mobiel.nl.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Heb je thuis al internet van een provider? Dan is het slim om ook je mobiele abonnement daar af te sluiten. Je krijgt vaak extra voordelen, zoals korting op je maandkosten, extra data of speciale acties die alleen gelden voor klanten met zowel internet als mobiel bij dezelfde aanbieder.

Bij Odido, KPN en Vodafone kun je tot wel 7,50 euro per maand besparen op je mobiele abonnement. Daarnaast zijn er extra voordelen per provider: zo krijg je bij KPN een gratis Netflix-abonnement, geeft Odido tot 5 euro korting per maand op je vaste internet, en biedt Vodafone in combinatie met Ziggo een gratis extra tv-pakket.

Ga je voor een abonnement van Ben, Simyo of Hollandsnieuwe? Ook dan profiteer je van klantvoordelen. Kies je voor Ben en heb je al een abonnement van Ben of Odido op je adres, dan ontvang je tot 10GB extra data. Wordt het Simyo, dan krijgen klanten die internet van KPN hebben extra data. Bij Hollandsnieuwe krijg je ook extra data en een extra tv-pakket als je thuis Ziggo hebt.

iPhone 15 bij webwinkels: bespaar tot 196 euro

Het meeste bespaar je door de iPhone 15 te combineren met een abonnement via een webshop zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe groter je bundel, hoe hoger de korting op je toestel. Extra leuk: bij alle providers profiteer je nu ook van drie maanden gratis Apple Music én Apple TV+.

Kies je voor Vodafone, dan betaal je slechts 479 euro bij Belsimpel voor de iPhone 15 en bespaar je maar liefst 196 euro op de adviesprijs. Daarnaast profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en extra GB’s in je bundel als je thuis internet van Ziggo hebt.

Bij Mobiel.nl met een KPN-abonnement kost het toestel 504 euro, en ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting als je vaste internet van KPN is. Liever een Odido-abonnement? Dan ligt de toestelprijs op 552 euro bij Belsimpel én klanten van Odido thuis ontvangen tot 7,50 euro korting per maand én 5 euro korting op hun vaste internet.

iPhone 15 met kleinere bundel: vanaf 566 euro

We hebben je nu laten zien hoe je zo veel mogelijk bespaart op je iPhone 15, maar daarbij komt natuurlijk een duur onbeperkt data-abonnement. Heb je nou aan een kleinere bundel ook genoeg? Dan bespaar je nog steeds flink ten opzichte van de losse toestelprijs. De meest gekozen bundel is 10GB. We laten je zien waar je moet zijn om met een 10GB-abonnement zo goedkoop mogelijk uit te zijn.

In combinatie met een 10GB-abonnement van Lebara bij Belsimpel kost het toestel je 566 euro. Daarbij ben je voor je abonnement gemiddeld 7,50 euro per maand kwijt. De eerste drie maanden krijg je namelijk 50 procent korting.

Alles over de iPhone 15

De iPhone 15 is een moderne en krachtige smartphone die veel handige vernieuwingen biedt. Het toestel heeft een 6,1-inch Super Retina XDR-display waarop alles er helder en scherp uitziet. Nieuw op dit toestel is de Dynamic Island bovenin het scherm, waarmee je meldingen en live activiteiten, zoals muziek of je timer, op een slimme manier kunt volgen. De iPhone 15 draait op de snelle A16 Bionic-chip, waardoor apps soepel werken en multitasken geen probleem is.

De camera’s zijn flink verbeterd ten opzichte van eerdere modellen. Met de 48-megapixel hoofdcamera maak je scherpe en kleurrijke foto’s, en dankzij de nachtmodus zien ook foto’s bij weinig licht er goed uit. Daarnaast is de overstap naar USB-C handig: je gebruikt nu één kabel voor opladen, data overzetten en accessoires.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd of deze iPhone 15-aanbiedingen nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je de beste deal scoort? Check dan snel onze prijsvergelijker! Met de handige filters geef je gemakkelijk je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.