iPhone 15 nu voor minder dan 600 euro: hier vind je de beste deals

Is jouw iPhone aan vervanging toe of loopt je abonnement af? Dan hebben we goed nieuws voor je! De iPhone 15 is in prijs verlaagd. Wij vertellen je waar je de beste deal kunt vinden.

Het toestel in het kort

De iPhone 14 bood niet veel vernieuwing vergeleken met zijn voorganger, maar de iPhone 15 brengt wel degelijk veranderingen. Veel functies die bij de iPhone 14-serie alleen voor het Pro-model waren, zijn nu standaard aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan het Dynamic Island in plaats van de notch en een 48-megapixelcamera voor scherpe foto’s. Bij eerdere modellen heeft de camera nog een 12-megapixelcamera, een groot verschil met de iPhone 15.

Om alles soepel te laten verlopen, heeft Apple de iPhone 15 uitgerust met dezelfde chip als de iPhone 14 Pro: de A16 Bionic-chip. Er zijn echter enkele verbeteringen aangebracht, waardoor de iPhone 15 bijzonder krachtig is en elke taak moeiteloos verwerkt.

Nieuwe Europese wetgeving vereist dat alle apparaten zijn uitgerust met een usb-c-poort, waardoor de bekende Lightning-aansluitingen van Apple tot het verleden behoren. Dit heeft als voordeel dat de gegevensoverdracht iets sneller verloopt. De iPhone 15 is verkrijgbaar in vijf kleuren: blauw, geel, groen, roze en klassiek zwart. Je kunt het toestel nu het voordeligst aanschaffen bij Bol. Daar kost de groene variant slechts 774,95 euro. Dit betekent een besparing van maar liefst 194,05 euro op de adviesprijs!

iPhone 15 met abonnement bij providers: bespaar tot 54 euro

Als je bij de aanschaf van je nieuwe toestel direct een abonnement afsluit, kun je flink besparen op de prijs van de iPhone 15. Bij de providers maakt de grootte van je bundel niet uit, waardoor de prijs gelijk blijft. Dat is ideaal als je geen grootverbruiker bent.

Op dit moment is de iPhone 15 het voordeligst bij KPN, waar je 720 euro betaalt. Bij Vodafone kost het toestel 768 euro en bij Odido 780 euro. Liever een abonnement van Hollandsnieuwe? Daar kost het toestel 792 euro. Als je al klant bent bij een van deze providers, kun je het beste bij je huidige aanbieder blijven om te profiteren van extra klantvoordelen.

iPhone 15 met abonnement: bespaar tot 208,95 euro bij webwinkels

Als je een grotere bundel nodig hebt voor je smartphonegebruik, is het voordelig om je iPhone 15 met abonnement via een webwinkel zoals Belsimpel of Mobiel.nl aan te schaffen. De korting die je ontvangt, hangt af van de grootte van je bundel: hoe meer MB’s je kiest, hoe hoger de korting.

iPhone 15 met Vodafone-abonnement: bespaar tot 208,95 euro

Kies je voor Vodafone? Dan kun je de iPhone 15 het voordeligst kopen bij Belsimpel, waar je hem voor 566 euro kunt krijgen. Dat betekent een besparing van 208,95 euro ten opzichte van de prijs voor een los toestel. Als je bovendien internet van Ziggo hebt, profiteer je van dubbele data en extra kortingen en voordelen.

iPhone 15 met Odido-abonnement: bespaar tot 202,95 euro

De iPhone 15 is momenteel het voordeligst in combinatie met een abonnement van Odido bij Mobiel.nl. Hierbij betaal je slechts 572 euro voor de iPhone 15, wat een besparing van 202,95 euro oplevert. Ben je al klant bij Odido thuis, dan kun je profiteren van extra voordelen, zoals tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en 5 euro korting op je internet thuis.

iPhone 15 met KPN-abonnement: bespaar tot 150,95 euro

Wil je een iPhone 15 met een KPN-abonnement? Bij Mobiel.nl betaal je 624 euro voor het toestel met een onbeperkt internet-abonnement. Dat is een besparing van 150,95 euro vergeleken met de prijs voor een los toestel. Als je al een KPN-internetabonnement hebt, kun je tot 7,50 euro per maand korting krijgen, plus nog eens 5 euro korting op entertainmentdiensten.