iPhone 15 in prijs verlaagd: hier haal je hem goedkoop in huis

Is jouw iPhone aan vervanging toe of loopt jouw abonnement ten einde? We hebben goed nieuws voor je! De nieuwe iPhone 15 is nu al in prijs verlaagd, dus wij vertellen je waar je moet zijn om zo goedkoop mogelijk uit te zijn.

iPhone 15 in het kort

Waar de iPhone 14 niet echt een upgrade was, is de iPhone 15 dat absoluut. Er zijn veel functies van de iPhone 14 Pro overgenomen. De notch is bijvoorbeeld vervangen door het Dynamic Island en foto’s maak je nu met de 48 megapixel-camera. Voorgangers moeten het nog met 12 megapixel doen.

Ook beschikt de camera-app over een aantal leuke nieuwe mogelijkheden. Is er bijvoorbeeld een persoon of zelfs huisdier in beeld, dan wordt automatisch de portret-modus toegepast. Dit maakt het ook mogelijk om het effect op een later moment toe te voegen of de focus naar een ander punt te verplaatsen.

Om dit geheel aan te drijven heeft Apple de A16 Bionic-chip uit de iPhone 14 Pro gebruikt, maar met een aantal aanpassingen. Daardoor is de iPhone 15 ontzettend krachtig en kan hij welke taak dan ook aan.

Apple moet ook aan nieuwe Europese wetgeving voldoen, waardoor de nieuwste apparaten voorzien zijn van een usb-c-uitgang. Wel heeft dit als bijkomend voordeel dat gegevensoverdracht een tikkeltje sneller gaat. Je haalt de iPhone 15 in huis in één van de 4 vrolijke kleuren: blauw, geel, groen, roze. Of heb jij liever klassiek zwart?

Momenteel is hij het goedkoopste bij Amazon. Daar betaal je 916 euro voor het losse toestel. Dat is een besparing van 53 euro ten opzichte van de adviesprijs.

iPhone 15 met abonnement: bespaar 148 euro bij providers

Kies je er voor om direct een nieuw abonnement af te sluiten bij aankoop van een iPhone, dan is er veel te besparen op de toestelprijs. Het maakt bij de providers niet uit wat de grootte van je bundel is, de toestelprijs blijft altijd hetzelfde.

De iPhone 15 haal je momenteel het goedkoopste in huis bij Vodafone. Daar leg je 768 euro neer, wat een besparing is van 148 euro ten opzicht van de losprijs. Heb je liever KPN? Dan bespaar je 100 euro, want daar kost de iPhone 15 je 816 euro.

Ook bij Odido is de iPhone 15 natuurlijk te verkrijgen, maar daar bespaar je het minste: 40 euro. Als je al klant bent van één van de providers, kies dan weer voor dezelfde. Je profiteert namelijk van veel klantvoordelen.

iPhone 15 met abonnement: bespaar 246 euro bij webwinkels

Maak jij gebruik van een grote bundel? Dan is het voor jou de voordeligste optie om je iPhone 15 met abonnement via een webwinkel, zoals Belsimpel of Mobiel.nl, in huis te halen. Hier is het kortingsbedrag namelijk wél afhankelijk van de bundel die je afsluit. Hoe meer MB’s je in je bundel hebt, hoe meer korting je ontvangt.

iPhone 15 met Odido-abonnement: bespaar tot 246 euro

Een iPhone 15 in combinatie met abonnement van Odido is momenteel het goedkoopst bij Belsimpel. In dat geval kost de iPhone 15 je namelijk nog 670 euro: een besparing van 246 euro. Ben je al klant van Odido thuis, dan profiteer je van meer voordelen. Denk aan tot 7,50 euro korting per maand.

iPhone 15 met Vodafone-abonnement: bespaar tot 245 euro

Ga je liever voor Vodafone? Dan moet je ook bij Belsimpel zijn, want daar is de iPhone 15 voor 671 euro te verkrijgen. Dat is een besparing van 245 euro in vergelijking met de prijs voor een los toestel. En heb internet van Ziggo thuis, dan ontvang je dubbele data en nog meer korting en voordelen.

iPhone 15 met KPN-abonnement: bespaar tot 148 euro

Heb jij het liefste een abonnement van KPN bij je iPhone 15, dan maakt het niet uit waar je hem in huis haalt. Bij zowel Belsimpel en Mobiel.nl als GSMweb betaal je 768 euro voor de iPhone 15 bij een KPN-abonnement met onbeperkt internet. Je bespaart dus tot 148 euro ten opzichte van de losprijs.

Heb je al een abonnement van KPN voor je internet, dan ontvang je tot 7,50 euro korting per maand én 5 euro korting per maand op entertainmentdiensten.