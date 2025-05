iPhone 15 tijdelijk flink in prijs verlaagd: voor minder dan 420 euro

Loopt je abonnement bijna af en ben je toe aan een nieuw toestel? Dan is dit hét moment, want de iPhone 15 is nu flink goedkoper. iPhoned heeft de beste iPhone 15-deals voor je op een rij gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15: tijdelijk tot 584 euro goedkoper

Ben je toe aan een nieuwe smartphone én een nieuw abonnement? Dan is dit hét moment om toe te slaan. De iPhone 15 met 128 GB opslag is momenteel flink goedkoper bij Belsimpel in combinatie met een Vodafone-abonnement. Voor het toestel betaal je nu slechts 415 euro – dat is een korting van maar liefst 584 euro ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs van 999 euro.

Deze aanbieding is ideaal voor wie wil profiteren van een premium toestel zonder gelijk teveel te betalen. De iPhone 15 staat bekend om zijn krachtige prestaties, kleurrijke designs en verbeterde camera’s.

Liever geen abonnement? Dan kun je de iPhone 15 momenteel al in huis halen voor € 679,-

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 15 bij een provider: kortingen tot 351 euro

Wil je de iPhone 15 met korting kopen? Grijp dan nu je kans! Met een abonnement van KPN, Vodafone of Ben betaal je slechts 648 euro. Ter vergelijking: bij Odido betaal je 684 euro en bij Simyo 696 euro voor hetzelfde toestel.

Combinatievoordeel: profiteer van extra voordelen

Kun je mobiel en thuisinternet combineren bij één provider? Zeker doen! Je profiteert dan vaak van voordelen zoals extra data, korting op je abonnement of speciale deals. Zeker de moeite waard om mee te pakken!

iPhone 15 bij webwinkels: bespaar tot 584 euro

Bel en internet je vaak en heb je behoefte aan een ruime bundel? Dan is het een slimme keuze om de iPhone 16 aan te schaffen in combinatie met een abonnement via een webshop. Hoe groter je bundel, hoe voordeliger je het toestel kunt krijgen. Ook leuk: bij alle providers ontvang je nu tijdelijk 3 maanden gratis Apple Music en Apple TV+.

Dit wil je weten over de iPhone 15

De iPhone 15 heeft een strak ontwerp en een helder 6,1-inch Super Retina XDR-display. Het toestel draait op de snelle A16 Bionic-chip, waardoor alles soepel werkt – van apps en games tot foto’s en video’s. Ook de camera is verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, met een 48 megapixel hoofdcamera voor scherpe, detailrijke foto’s.

Daarnaast is de iPhone 15 voorzien van een USB-C-aansluiting in plaats van de vertrouwde Lightning-poort, wat opladen en data overzetten makkelijker maakt je hebt namelijk voortaan maar nog 1 kabel nodig voor zowel je iPhone als MacBook. Het toestel ondersteunt 5G, heeft Face ID en is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Kortom: een iPhone met top prestaties, geschikt voor dagelijks gebruik én meer.

Niet gevonden wat je zocht?

Is de deal niet meer beschikbaar of wil je een andere provider? Geen zorgen! De scherpste prijzen voor de iPhone 15 vind je in onze prijsvergelijker hieronder.