iPhone 15 en 16 fors goedkoper: ruil in en ontvang nóg meer voordeel (ADV)

Bij Mobiel.nl zijn de Slimme keuze-weken weer van start gegaan. Is het tijd voor een upgrade van je iPhone, dan is dit hét moment om hem in huis te halen. Zo zijn onder andere de iPhone 15 en de meest recente iPhone 16 nu extra voordelig en je profiteert van nog meer voordeel als je een smartphone inlevert.

Slimme keuze-weken bij Mobiel.nl

De Slimme keuze-weken zijn er weer bij Mobiel.nl. Dat betekent dat je tot en met 5 januari profiteert van hoge kortingen op telefoons met abonnement, maar natuurlijk ook op losse telefoons, sim only-abonnementen, accessoires en zelfs internet voor thuis.

Populaire smartphones scoor je daardoor nu met veel voordeel, waaronder de iPhone 15 en de allernieuwste iPhone. Ligt er nog ergens een smartphone waar je toch niets meer mee doet? Lever hem in! Dit levert je meer korting op, waardoor jij jouw nieuwe iPhone nóg goedkoper in huis haalt.

iPhone 15: tot 290 euro goedkoper

De iPhone 15 is tijdens de Slimme keuze-weken tot 290 euro goedkoper te scoren als je jouw aankoop combineert met een Vodafone-abonnement. Vanaf 504 euro is-ie dan van jou, terwijl je voor het losse toestel 798 euro kwijt bent. Ruil je een telefoon in, bijvoorbeeld een iPhone 13 128 GB die er nog als nieuw uitziet, dan ontvang je daarvoor nog eens 240 euro.

Met de iPhone 15 haal je een complete smartphone in huis. Hij heeft het Dynamic Island dat bij de iPhone 14 Pro werd geïntroduceerd en er zijn meer leuke features die we van de 14 Pro kennen. Zo is de camera flink verbeterd en maak je foto’s met maximaal 48 megapixel.

Daarnaast is de portretmodus vernieuwd. Tijdens het maken van een foto is het niet meer nodig om de portretmodus te selecteren voor je op de sluiterknop klikt. De iPhone 15 detecteert automatisch of er een persoon, dier of object in je frame staat. Je voegt daardoor achteraf eenvoudig het effect toe of verwijdert het juist.

iPhone 16: tot 170 euro korting

Heb jij liever het nieuwste van het nieuwste in handen? Dan kies je voor de iPhone 16. Deze is uitgerust met de A18-chip en die biedt ondersteuning voor alle functies die werken met Apple Intelligence. Dit is Apple’s integratie van kunstmatige intelligentie en maakt veel meer mogelijk. Richt bijvoorbeeld de camera op een kledingstuk in het echte leven dat je mooi vindt. De iPhone 16 zoekt vervolgens waar je het koopt.

Verder is het de eerste iPhone die uitgerust is met de cameraregelaar. Hierdoor open je snel de Camera-app, pas je de belangrijkste instellingen aan én maak je de foto. Multifunctioneel dus.

Kies je bij je bestelling voor een abonnement van Odido, dan krijg je tot en met 5 januari tot 170 euro korting en scoor je de iPhone 16 vanaf 729 euro. Ruil je ook nog eens een telefoon in, bijvoorbeeld de iPhone 14 128 GB die zo goed als nieuw is, dan ontvang je 337 euro extra korting.

Nog veel meer voordeel

Zijn al die nieuwste functies voor jou niet nodig en heb je genoeg aan een van de oudere modellen? Deze zijn nog steeds enorm krachtig en gaan nog jaren mee. De prijzen zijn echter een stuk vriendelijker. Ga voor de iPhone 14 met Ben en je betaalt 504 euro.

Als je iPhone het nog prima doet maar een nieuw abonnement wel aan de orde is, ben je ook aan het goede adres bij Mobiel.nl. Zo krijg je de AirPods Pro 2 voor 226,95 euro. Verder is ook de Apple Watch Series 9 extra goedkoop!