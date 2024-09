iPhone 16 te duur? iPhone 15 (Plus) en 14 nu tot 389 euro goedkoper

Alle ogen waren gericht op de gloednieuwe iPhone 16-serie tijdens het ‘Glowtime’-event van Apple, maar er gebeurde nog iets in de Apple Store. De iPhone 15 (Plus) en 14 (Plus) zijn goedkoper geworden! Haal ze nu extra voordelig in huis.

iPhone 15 en 14 goedkoper

Op 9 september werden eindelijk de nieuwste iPhones aangekondigd. Het gaat om de iPhone 16, 16 Plus, iPhone 16 Pro en 16 Pro Max. Dat betekent dat er ook weer wat toestellen niet meer geproduceerd worden, waaronder de iPhone 15 Pro (Max), en andere toestellen goedkoper worden. Dit laatste is het geval voor de instapmodellen van de iPhone 15 en 14-reeks.

De prijzen blijven bij Apple doorgaans gelijk, maar één keer per jaar voert het merk prijsverlagingen door. Dat is steevast na aankondiging van nieuwe iPhones. We vertellen je hoe je jouw nieuwe iPhone 15 of 14 éxtra goedkoop in huis haalt.

Prijzen iPhone 15 en 14

Natuurlijk staat de Apple-website nu volledig in het teken van de iPhone 16-serie, maar kijk je wat verder dan zijn ook de iPhone 15 (Plus) en 14 (Plus) nog te koop. Leuk nieuws: die zijn fors goedkoper geworden. Dit zijn de nieuwe prijzen:

iPhone 15: voor 869 euro (was 969 euro)

iPhone 15 Plus: voor 969 euro (was 1119 euro)

iPhone 14: voor 749 euro (was 869 euro)

iPhone 14 Plus: voor 869 euro (was 969 euro)

iPhone 15: bespaar tot 389 euro

Niet alleen bij Apple is een prijsverandering te merken. Bij webwinkels zien we ook een prijsdaling. Momenteel is de iPhone 15 het goedkoopst in combinatie met een abonnement van Vodafone bij GSMweb. Je betaalt voor de iPhone 480 euro, wat 389 euro voordeliger is dan de prijs van Apple.

Heb je liever een los toestel, zonder aan een abonnement vast te zitten? Dat kan! Daarvoor ga je het beste naar Joeps, waar hij 797 euro kost. Dat is 72 euro goedkoper dan wat je bij Apple betaalt. Je krijgt dan de roze variant opgestuurd. Andere kleuren kosten een paar euro’s meer.

iPhone 15 Plus: bespaar tot 201 euro

Liever de iPhone 15 Plus? Dan is-ie het voordeligst met een KPN-abonnement bij Belsimpel of Odido bij GSMweb. Daar betaal je in totaal 768 euro. Liever niet vastzitten aan een abonnement? Dan haal je de iPhone 15 Plus het goedkoopst bij Belsimpel of Mobiel.nl. De telefoon kost je 920 euro.

iPhone 14: tot 245 euro voordeel

Heb je de iPhone 14 op het oog? Dan ben je met een abonnement van Vodafone bij GSMweb het voordeligst uit. Je bespaart tot 245 euro in vergelijking met de prijs van Apple en betaalt 504 euro. Een los toestel koop je het beste bij Bol, voor 669 euro heb je de witte of paarse versie.

Toch liever het allernieuwste: iPhone 16

De iPhone 16 is fonkelnieuw en vanaf 13 september te bestellen bij verschillende partijen. De toestellen beschikken nu allemaal over de actieknop én een volledig nieuwe knop: de Cameraregelaar. Hiermee open je de camera direct, zoom je in door over het knopje te vegen en er zijn nog veel meer acties mee uit te voeren. De iPhone 16 koop je vanaf 969 euro, de iPhone 16 Plus vanaf 1119 euro, de iPhone 16 Pro is verkrijgbaar vanaf 1229 euro en de 16 Pro Max vanaf 1479 euro.