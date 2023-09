iPhone 15 (Plus) en 15 Pro (Max) nu te koop in Nederland: dit zijn de beste deals

Het is eindelijk zover: vanaf vandaag zijn de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) officieel te verkrijgen in Nederland. Je kon ze sinds vorige week al bestellen en nu liggen de toestellen dan eindelijk écht in de winkel.

iPhone 15 officieel te koop in Nederland

Op 12 september kondigde Apple tijdens hun event de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en 15 Pro Max aan. Vorige week vrijdag, op 15 september stonden we met zijn allen in de digitale rij om de toestellen te bestellen. Vanaf vandaag zijn de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) daadwerkelijk te koop in Nederland.

Is je nieuwe iPhone al besteld? Dan is de kans groot dat hij vandaag bij je door de brievenbus geschoven wordt. Of dat ook écht het geval is, is afhankelijk van welke iPhone je gekozen hebt. Zoveel mensen willen een iPhone 15 Pro, dat de levering waarschijnlijk wat langer op zich laat wachten.

Koopadvies in het kort

Ben je er nog niet helemaal uit voor welke iPhone 15 je gaat en heb je daarom nog geen bestelling geplaatst? Wij geven je nog een klein overzicht om je te helpen. De iPhone 15-serie bestaat uit vier modellen: twee goedkopere en twee uitgebreidere toestellen. Dit zijn de modellen op een rijtje:

Ook de instapmodellen hebben een fijne upgrade gekregen ten opzichte van de iPhone 14 (Plus). De camera maakt nu foto’s met 48 megapixel in plaats van 12 megapixel én de notch is verdwenen. Het Dynamic Island dat we al kenden van de iPhone 14 Pro maakt zijn opwachting. De iPhone 15 Pro (Max) heeft een compleet nieuwe feature: de actieknop. Wat die knop precies doet zodra je hem ingedrukt houdt, bepaal je zelf.

Heb je je keuze gemaakt? Kijk dan eens naar de webshops waar je terecht kunt voor de iPhone 15 in Nederland. Wij hebben een handig overzicht voor je gemaakt:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Meer over de nieuwe iPhones

Op iPhoned gaan we de komende dagen natuurlijk uitgebreid aan de slag met alle nieuwe iPhones. Houd de website daarom goed in de gaten voor onze reviews.

