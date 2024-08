iPhone 15 en Apple AirPods Pro 2 in prijs gedaald: hier haal je ze goedkoop (ADV)

Zorg dat je het schooljaar goed begint en upgrade naar een gloednieuwe iPhone 15, nieuwe MacBook of ga voor een setje AirPods Pro 2. Bij Amac zijn ze tijdelijk wel heel voordelig. We vertellen je alles over de aanbieding.

Extra voordeel voor studenten bij Amac

Zitten er nog maar een paar toetsen van jouw MacBook vast of heeft jouw iPhone zijn langste tijd wel gekend? Ga dit schooljaar goed van start en zorg voor een nieuwe uitrusting. Zo weet je zeker dat je MacBook het niet begeeft vijf minuten voor een belangrijke deadline.

Tijdelijk haal je jouw iPhone, MacBook en meer extra voordelig in huis bij Amac, ook als je geen student bent. Profiteer tot en met 8 september van de Back to School-actie. Studenten die ingeschreven staan bij een Nederlandse MBO, HBO of WO instelling krijgen bovenop de actie standaard nog eens 10 procent extra korting. De beste Back to School-deals van Amac vind je hieronder.

1. iPhone 15 128GB: van 969 euro, voor 839 euro

Het leven van studenten speelt zich voornamelijk online af. De nieuwste iPhone 15 zorgt ervoor dat je de komende jaren naar alle hartenlust berichten stuurt op WhatsApp en scrollt op TikTok. Kijk tot wel 20 uur lang video’s dankzij de grote accu.

De iPhone 15 maakt dankzij de 48-megapixelcamera foto’s boordevol detail en beschikt over het nieuwe Dynamic Island. Die geeft je toegang tot functies die op de achtergrond draaien, zodat je bijvoorbeeld direct naar het volgende nummer skipt tijdens het studeren. Normaal kost de iPhone 15 minstens 969 euro, maar tijdelijk haal je hem bij Amac voor 839 euro.

2. MacBook Air (13 inch) met M3-chip: van 1299 euro, voor 1049 euro

Een goede MacBook om aantekeningen op te maken tijdens een college kan niet ontbreken. De MacBook Air uit 2024 is ontzettend dun en neemt niet veel ruimte in beslag in je tas. Op het 13 inch-scherm volg je thuis comfortabel online les. De M3-chip zorgt ervoor dat je minimale tijd kwijt bent voor het laden van pagina’s.

Normaal leg je er 1299 euro voor neer, maar tijdelijk is-ie 1049 euro. Ben je student? Dan krijg je tot en met 29 september nog eens 10 procent korting en scoor je hem voor 944,10 euro.

3. AirPods Pro 2 met usb-c-oplaadcase: van 279 euro, voor 239 euro

Gebruik de Apple AirPods Pro 2 om je met de ruisonderdrukking volledig van de buitenwereld af te sluiten. Zo kan jij je concentreren op de moeilijkste opdrachten en op het studeren voor tentamens, zelfs in een drukke trein. Begint iemand toch een gesprek, dan schakel je over naar de transparantiemodus en worden geluiden juist versterkt. Ze zijn nu tijdelijk geen 279 euro, maar 239 euro.

4. iPad 10e generatie: van 439 euro, nu voor 419 euro

De tiende generatie is de voordeligste iPad die momenteel te verkrijgen is. Ideaal voor een studentenbudget, natuurlijk. Ook handig is dat een iPad nóg makkelijker vervoeren is dan een MacBook. Het scherm meet 10,5 inch, maar is groot genoeg om comfortabel op te werken.

Schrijf met een Apple Pencil al je aantekeningen op het scherm of gebruik een toetsenbord om hem als MacBook te gebruiken. In plaats van 439 euro, betaal je nu 419 euro. Studenten krijgen hier bovenop nog 10 procent korting en betalen 377,10 euro.

Dit is hoe studentenkorting bij Amac werkt

Bij Amac profiteer je als student van 10 procent extra korting op je nieuwe iPad, MacBook, iMac, Mac mini en Mac Pro. Je moet dan wel ingeschreven staan bij een MBO-, HBO- of WO-instelling én 18 jaar of ouder zijn. Ook medewerkers van geaccrediteerde onderwijsinstellingen of -instituten komen voor deze korting in aanmerking.

Tijdens het bestelproces upload je een bewijs, dit kan bijvoorbeeld een studentenpas of een screenshot van Studielink zijn. Deze wordt door de klantenservice na het plaatsen van je bestelling gecontroleerd. Daarna ontvang je zo snel mogelijk jouw nieuwe iPad of MacBook met studentenkorting!

Nog veel meer Apple bij Amac

Dit is maar een kleine greep uit de aanbiedingen van Amac. Je bent niet alleen voor Apple-producten aan het juiste adres, maar ook voor accessoires die tijdens je studie niet te missen zijn. Denk aan een rugzak waar je MacBook veilig in blijft of een oplader die je iPhone zo snel mogelijk oplaadt.

Je bestelling wordt altijd gratis thuisbezorgd of haal je pakketje af in één van de 47 fysieke winkels. Hier ben je ook altijd welkom met al je vragen en voor persoonlijk advies.