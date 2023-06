iPhone 14 Pro nu extra voordelig tijdens de Vodafone Runners (ADV)

De iPhone 14 Pro koop je nu extra voordelig bij Vodafone Runners! Van 26 juni tot en met 13 augustus ontvang je namelijk een extra hoge korting!

Dit heeft de iPhone 14 Pro te bieden

De iPhone 14 Pro heeft de beste iPhone-camera ooit, is een stuk sneller dan zijn voorganger en heeft bovendien geen notch meer maar een Dynamic Island. Het scherm ondersteunt always-on, zodat je altijd belangrijke informatie kunt aflezen – ook wanneer het toestel in de sluimerstand staat. Denk aan de tijd, datum en relevante widgets.

Een volle batterij van de iPhone 14 Pro is goed voor tot wel 23 uur video afspelen, of 75 uur audio afspelen. Opladen gaat met maximaal 20 Watt, zodat de batterij in zo’n 30 minuten alweer voor de helft vol is. De iPhone 14 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Dieppaars, Goud, Zilver en Spacezwart. Dieppaars is nieuw en vervangt de blauwe uitvoering.

Flinke korting bij Vodafone Runners

De iPhone 14 Pro koop je nu tijdelijk bij de Vodafone Runners met een toestelkorting tot € 323! Daar krijg je dan nog € 3 korting per maand bovenop als je een 2-jarig Red-abonnement afsluit (€ 72 in totaal). Heb je al Ziggo thuis? Dat zijn dan nog € 5 per maand extra korting (dus € 120 euro). Tot slot betaal je tijdelijk geen aansluitkosten. Ook weer 25 euro die je in je zak kunt houden.

Kortom, tijdens de Vodafone Runners kun je enorm veel korting krijgen. In totaal kun je tot aan € 540 euro besparen! Dat is bijna de helft van wat je voor een losse iPhone 14 Pro betaalt!

iPhone 14 Pro in een notendop

We vatten nog even de highlights van de iPhone 14 Pro samen. Dit zijn dé features waarmee de Pro zich onderscheidt van de gewone 14 en oudere iPhones.

Dynamic Island: deze vervanger van de notch past zich aan, aan wat je met je iPhone doet. Belt iemand je, dan toont het Dynamic Island een melding. Bij een timer zie je op deze plek de tijd aftellen. En tijdens het opladen, laat het Dynamic Island je huidige batterijpercentage zien.

Beste iPhone-camera ooit: de iPhone 14 Pro heeft maar liefst drie camera’s, waaronder een 48 megapixel-hoofdcamera. Voorgaande Pro-modellen hadden ‘slechts’ een 12 megapixel-camera. Meer megapixels betekent – kort door de bocht – dat de foto meer details bevat. Je kunt verder inzoomen voordat het beeld wazig wordt.

A16 Bionic-chip: het verschil tussen de ‘normale’ en Pro-iPhones is bij de iPhone 14 groter dan ooit, want alleen de Pro-modellen draaien op de nieuwe A16 Bionic-chip. De ‘normale’ iPhone 14 (Plus) heeft dezelfde chip als zijn voorganger: de A15.

Bespaar tot 540 euro met een abonnement

Bij Vodafone Runners betaal je tijdelijk maar € 1.056 voor de toestelkosten van de iPhone 14 Pro. Dat is dus een besparing van maar liefst €540. Koop je een iPhone 14 Pro, dan heb je uiteraard ook nog een abonnement nodig. Vodafone staat al lang bekend om zijn Red-bundels, waarbij je uit drie verschillende versies kunt kiezen:

Combinatievoordeel met Ziggo

Naast een excellent netwerk krijg je gratis 5G bij ieder Red-abonnement. Daarbij geniet je ook nog van combinatievoordeel als je thuis internet hebt van Ziggo. Dat voordeel kan oplopen tot € 7,50 per maand. Daarnaast krijg je dubbel zoveel MB’s in je databundel, het Safe Online XL-pakket is gratis inbegrepen, evenals een extra TV-pakket naar keuze.

Nog veel meer voordeel op andere iPhones

We zetten het allemaal nog even op een rij. Van 26 juni t/m 13 augustus ontvang je een extra hoge korting op de iPhone 14 Pro bij Vodafone Runners. Die bestaat uit:

Tot € 323 toestelkorting

Per maand € 3 korting op een Red-abonnement (€ 72 bij een 2-jarig abonnement)

€ 5 korting per maand als je Ziggo hebt (€ 120)

Geen aansluitkosten (€ 25)

De totale korting kan dus oplopen tot € 540.

Is de iPhone 14 Pro niet wat je zoekt? Dan heeft Vodafone ook nog vele andere aanbiedingen. We laten je er een aantal zien: