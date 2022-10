iPhone 14 Pro nu al fors in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

Ben je op zoek naar de iPhone 14 Pro? Dan hebben we goed nieuws. De iPhone 14 Pro is nu al fors in prijs gedaald. iPhoned zet de beste iPhone 14 Pro-aanbiedingen en prijzen voor je op een rij.

iPhone 14 Pro: fors in prijs gedaald

In september kwamen er weer vier nieuwe iPhones uit: de iPhone 14, de iPhone 14 Plus, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Bij de iPhone 14 Pro is de notch verdwenen en heeft hij plaatst gemaakt voor het Dynamic Island.

Deze ovale balk boven aan het scherm kan van vorm veranderen. Dat doet hij automatisch bij verschillende apps, notificaties en berichtgevingen. Zaken als notificaties en het gebruik van Face ID worden met het Dynamic Island van toffe animaties voorzien.

Ook de camera aan de achterkant is een stuk flinker geworden. Het is nu zelfs mogelijk om foto’s in 48 MP te schieten. Daarnaast gebruikt Apple ‘pixel-binning’. Hiermee worden vier pixels van de foto’s bij elkaar gevoegd. Door het samenvoegen van de pixels zijn je foto’s ook bij weinig licht van hoge kwaliteit. Hierdoor maakt de iPhone 14 Pro (Max) ook bij weinig licht betere foto’s, zelfs wanneer je van een iPhone 13 Pro afkomt.

Het mooie is dat de prijzen van de iPhone 14 Pro al een stuk lager zijn. Los haal je het toestel met 128GB in huis voor 1329 euro (bij Belsimpel).

De beste iPhone 14 Pro aanbiedingen bij providers – bespaar 134 euro

Wil je liever de iPhone 14 Pro bij een provider bestellen, dan kun je ook nog aardig wat besparen. Bij T-Mobile en Tele2 bespaar je 134 euro. Bij KPN bespaar je 129 euro en bij Vodafone 105 euro. Ook leuk: bij alle providers krijg je nu zes maanden gratis Apple Music cadeau.

Verder zijn de totale toestelkosten bij providers niet afhankelijk van de grootte van het abonnement. Het maakt dus niet uit of je een bundel kiest van 1GB of juist voor unlimited data gaat.

De beste iPhone 14 Pro-aanbiedingen bij shops – bespaar tot 206 euro

Webwinkels zijn vooral interessant wanneer je een abonnement met veel data en belminuten wil. Bij een grotere bundel wordt het toestelvoordeel ook groter. Hoe meer je kiest, hoe minder je relatief betaalt voor je iPhone.

iPhone 14 Pro met T-Mobile-abonnement bij GSMweb – bespaar 206 euro

Bij T-Mobile bespaar je nu flink op je toestel. In combinatie met een T-Mobile-abonnement bespaar je 206 euro op een iPhone 14 Pro. Heb je meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of wifi van T-Mobile Thuis? Dan krijg je nog 2,50 euro extra korting per maand (en 2GB extra data). Of zelfs 10 euro korting bij een Unlimited abonnement.

iPhone 14 Pro met KPN-abonnement bij GSMweb – bespaar 182 euro

Kies je voor een iPhone 14 Pro met een KPN-abonnement, dan bespaar je maar liefst 182 euro. Heb je thuis al internet van KPN? Dan ontvang je 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting op een entertainmentpakket. Verder kun je gratis MB’s delen met KPN-abonnementen op hetzelfde adres.

iPhone 14 Pro met Vodafone-abonnement bij GSMweb – bespaar 159 euro

Besluit je om een iPhone 14 Pro met een abonnement van Vodafone te nemen, dan bespaar je 159 euro. Heb je daarnaast internet en digitale TV van Ziggo? Dan krijg je dubbele data en 7,50 euro korting op alle Red-abonnementen (2,50 euro op alle Start-abonnementen). Verder krijg je ook nog een gratis TV-pakket.

iPhone 14 Pro met Tele2-abonnement bij Mobiel.nl – bespaar 154 euro

Bij een Tele2-abonnement bespaar je 154 euro op een iPhone 14 Pro. Heb je al een Tele2-abonnement of T-Mobile Thuis? Dan ontvang je € 5,00 korting per maand op Internet voor thuis. Je kunt ook 5GB extra data krijgen wanneer je meerdere abonnementen hebt.

Meer over de iPhone 14 Pro

Wil je meer weten over de iPhone 14 Pro (Max)? Of ben je nog niet helemaal zeker of de iPhone 14 Pro iets voor jou is? Lees dan onze review nog eens goed door!

