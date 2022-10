iPhone 14 Pro Max: de 3 grootste vernieuwingen op een rij (ADV)

De iPhone 14 Pro Max is de beste smartphone van Apple die je op dit moment kunt kopen. Maar wat zijn eigenlijk de drie grootste vernieuwingen van de iPhone 14 Pro Max?

iPhone 14 Pro Max: de 3 grootste vernieuwingen

Wil je een iPhone 14 Pro Max kopen, maar twijfel je nog? iPhoned laat je de drie grootste vernieuwingen zien van Apple’s nieuwste smartphone. Daarnaast vertellen je ook nog hoe je het toestel het voordeligst in huis haalt!

1. Camera: 48 megapixels

De iPhone 14 Pro Max is de eerste iPhone met een 48 megapixel-camera. De oudere generatie iPhones moeten het met ‘slechts’ 12 megapixel doen. Kort door de bocht kun je zeggen dat hoe meer megapixels een camera heeft, hoe meer informatie en details een foto kan bevatten.

Je kunt ook daadwerkelijk 48 megapixelfoto’s schieten op de iPhone 14 Pro Max. Maar standaard zal de iPhone 14 Pro Max telkens vier pixels van de foto samenvoegen (dat heet pixel binning). Je hebt dan uiteindelijk een 12 megapixelfoto (net als bij de iPhone 13 Pro Max) maar je krijgt daar een beter beeld met minder ruis voor terug.

Daarnaast is de ultragroothoeksensor nu 65 procent groter ten opzichte van de iPhone 13 Pro Max. Hierdoor vangt de lens meer licht en krijg je dus betere foto’s bij slechte lichtomstandigheden. Deze lens gebruik je vooral als je veel van de omgeving wilt vastleggen. Denk bijvoorbeeld aan een mooi en groots landschap.

Naast een primaire en groothoeklens heeft de iPhone 14 Pro Max ook een telelens. Deze zoomlens gebruik je om je voorwerp dichterbij te halen. Je hebt dan een 3x optische zoom (zonder kwaliteitsverlies) tot je beschikking. Wil je beelden nog dichterbij halen, dan gebruik je digitale zoom. Hierbij kan dan wél wat kwaliteitsverlies optreden.

2. Design en scherm

De iPhone 14 Pro Max lijkt qua design veel op de iPhone 13 Pro Max. Tot je het toestel aanzet, want dan krijg je al vrij snel het Dynamic Island te zien. Dit is het ovale balkje bovenaan het scherm (dat stiekem uit twee gedeeltes bestaat). Dit balkje is de vervanger voor de notch, die je nog wel ziet bij de iPhone 14 en de iPhone 14 Plus.

Het toffe hiervan is dat de zwarte balk van vorm kan veranderen. Dat gaat automatisch bij apps, notificaties en berichtgevingen. Speel je bijvoorbeeld een liedje af met Apple Music en veeg je de app weg? Dan rekt het Dynamic Island zich uit en neemt de albumafbeelding plaats in de ovale balk. Houd je de vinger ingedrukt op de balk? Dan kun je snel naar een nieuw nummer skippen of het liedje pauzeren. Makkelijk toch?

Daarnaast heeft de iPhone 14 Pro Max een always on-scherm. Hiermee krijg je ook de tijd (en een heel klein beetje van de achtergrond) te zien als je de iPhone hebt vergrendelt. Je hoeft dan niet meer eerst meer je iPhone aan te tikken om het scherm te kunnen aflezen. Je kunt hiermee je iPhone ook als wekkerradio gebruiken, zonder dat je ‘s nachts wordt verblindt door het felle scherm als je de tijd wilt checken.

3. Snellere A16 Bionic chip

De iPhone 14 Pro Max heeft uiteraard ook een snellere chip. Het is de snelste chip die Apple op dit moment in een iPhone heeft gestopt. De chip van de iPhone 13 Pro Max was natuurlijk al vlot, maar de A16 is weer een stukje sneller (zo’n 10 tot 17 procent). Een nieuwe chip betekent ook dat je langer updates van Apple krijgt.

Daarnaast heeft de iPhone 14 Pro Max ook een supergrote accu. Volgens Apple kun je met de iPhone 14 Pro Max 29 uur video’s afspelen (bij de iPhone 14 Pro is dat 23 uur).

iPhone 14 Pro Max kleuren

De iPhone 14 Pro Max is verkrijgbaar in vier kleuren: Dieppaars, Goud, Zilver en Spacezwart. De paarse tint is de nieuwste kleur en vervangt de blauwe kleur van de iPhone 13 Pro Max.

Daarnaast komt de iPhone 14 Pro Max standaard met 128GB opslag. Dit is voor de doorsnee iPhone-gebruiker genoeg. Maar maak je veel video’s of foto’s? Dan kun je wellicht beter voor de 256GB versie (of zelfs meer) gaan.

Let op! Wil je video’s maken in 4K ProRes? Dan moet je een iPhone 14 Pro Max met 256GB opslag of meer nemen. De 128GB-versie heeft die optie namelijk niet. Naast 128GB en 256GB is de iPhone 14 Pro Max ook beschikbaar met 512GB opslag en zelfs 1TB opslag voor de grote verbruiker.

De prijzen van de iPhone 14 Pro Max beginnen bij 1479 euro (met 128GB opslag). Dat is vrij prijzig en duurder dan de iPhone 13 Pro Max vorig jaar.